Alfredo Molina, veterinario: “Si te encuentras un animal en la calle y lo llevas al veterinario, tienes que saber quién paga esa factura”

El creador de contenido Alfredo Molina divulga en sus redes sociales sobre el comportamiento animal. / Captura de pantalla

En aquellas ocasiones en las que se rescata un animal de la calle, cabe tener en cuenta ciertos aspectos que, en ocasiones, pueden dejarse de lado. Además de proceder a contactar con sus dueños, en caso que se conozcan, y notificar el abandono a los servicios pertinentes, puede ser importante acercarse a un veterinario con tal de asegurar la salud del peludo recién encontrado. No obstante, todo ello implica uno coste económico que hay que asumir, pero ¿quién debe hacerlo?

El “veterinario antes que persona” llamado Alfredo Molina, según indica en su perfil de TikTok, arroja un poco de luz sobre ello. La duda sobre quién debe asumir los gastos veterinarios al hallar un animal herido en la vía pública es cada vez más frecuente en España, donde la sensibilidad hacia el bienestar animal ha crecido de manera notable. El creador de contenido ha optado por aclarar responsabilidades y exponer los conflictos habituales que suelen surgir en estos casos.

¿Quién paga la factura veterinaria cuando un ciudadano encuentra un animal herido en España?

Según explica Alfredo Molina, la normativa indica que ante el hallazgo de un animal herido, el primer paso debe ser contactar a la policía local o al ayuntamiento correspondiente. Estos organismos están obligados a encargarse de la recogida y de los tratamientos necesarios para el animal. Así lo explica el creador de contenido en sus redes sociales.

El protocolo oficial incluye la identificación del animal mediante microchip. “Si el animal tiene microchip, se localiza al dueño para que sea él el que se haga cargo. Y si no lo tiene o está abandonado, es la administración quien debería encargarse”, detalló. No obstante, Molina reconoció que el sistema no siempre funciona con la rapidez que la situación requiere. “El problema, que en muchas ocasiones el sistema falla o va muy lento, y entonces la urgencia o el desconocimiento hacen que esa persona lleve al animal a una clínica veterinaria”, indica.

En estos casos, donde la urgencia obliga al ciudadano a actuar antes de que intervenga la administración, puede surgir un conflicto económico. El veterinario aclara que la clínica no tiene la obligación legal de asumir los costes de la atención, aunque muchos profesionales optan por ayudar en los casos más graves. “El veterinario no está obligado a asumir los costes, aunque en los casos graves nos encargamos de aliviar el sufrimiento y de hacer lo que haga falta. Yo y muchísimos compañeros lo hemos hecho en muchas ocasiones”, afirma el mismo Molina.

El especialista puntualiza además que, desde un punto de vista legal y administrativo, la persona que traslada al animal a la clínica debería cubrir los gastos y, posteriormente, reclamarlos a la administración correspondiente. “Para ser justos, es esa persona quien debería hacerse responsable, cubrir los gastos y luego reclamarlos”, señaló. Además, subraya la importancia de actuar con responsabilidad: “Ayudar y llevar a un animal enfermo a una clínica está muy bien, pero también hay que hacerlo con responsabilidad”.

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Alfredo Molina finaliza su mensaje agradeciendo la labor de quienes asisten a los animales, tanto profesionales como ciudadanos particulares. “Muchas gracias a todos los compañeros y personas que ayudáis a los animales aunque no sean vuestros”, ha expresado el veterinario en su perfil de TikTok, donde suele generar este mismo tipo de contenido.