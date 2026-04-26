Un estudio descubre un avance revolucionario para restaurar las articulaciones envejecidas: un gran paso para el tratamiento de la osteoartritis

La osteoartritis es común entre los futbolistas retirados.

Una proteína vinculada al envejecimiento celular podría ser la clave para regenerar el cartílago articular dañado por la osteoartritis, según un estudio publicado en la revista Science por investigadores de la Universidad de Stanford. La proteína en cuestión se llama 15-PGDH. Su concentración aumenta con la edad y bloquea las moléculas encargadas de reparar tejidos y reducir la inflamación. Al inhibirla con un fármaco de molécula pequeña en ratones viejos, el cartílago de la rodilla —previamente desgastado— recuperó grosor. En ratones jóvenes con lesiones equivalentes a un desgarro de ligamento cruzado anterior, el inhibidor evitó el desarrollo de osteoartritis.

La osteoartritis afecta la movilidad de uno de cada cinco adultos en el mundo. Hoy, las opciones de tratamiento se limitan al control del dolor o al reemplazo quirúrgico de la articulación. El hallazgo de Stanford abre una vía distinta: en lugar de recurrir a células madre, el inhibidor de 15-PGDH transforma los condrocitos —las células que producen y mantienen el cartílago— en un estado más funcional mediante cambios en su expresión génica.

“Este es un nuevo modo de regenerar tejido adulto, y tiene un potencial clínico considerable para tratar la artritis causada por el envejecimiento o por lesiones”, afirmó Helen Blau, microbióloga de Stanford, tras publicar el estudio. “Buscábamos células madre, pero está claro que no están involucradas. Es muy emocionante”.

Los ratones tratados mostraron una marcha más estable y apoyaron más peso sobre las patas lesionadas, indicios de que la restauración del cartílago se tradujo en una mejora física concreta. Los mismos experimentos se replicaron en muestras de tejido humano extraídas de pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de rodilla, con resultados similares: el cartílago se volvió más rígido y presentó menos inflamación.

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El papel del semaglutide

Otra línea de trabajo apunta al semaglutide, el fármaco asociado al tratamiento de la obesidad y la diabetes. Un estudio de 2026 realizado por equipos de China y Estados Unidos encontró que el medicamento protege las articulaciones a través de un mecanismo independiente de la pérdida de peso: reprograma el metabolismo de las células que sintetizan y mantienen el cartílago sano para que generen más energía.

En ratones y personas con obesidad y osteoartritis, el tratamiento con semaglutide redujo el dolor y frenó la degeneración del cartílago. Los investigadores detectaron cambios en la expresión de casi 8.300 proteínas al comparar cartílago tratado y no tratado. El grupo de control que ingirió la misma cantidad de alimento que los ratones tratados —sin recibir el fármaco— no obtuvo la misma protección articular, lo que confirma que el efecto no depende de la reducción de peso.

Una tercera investigación, aún sin publicar ni someter a revisión de pares, propone inyectar directamente en la articulación dañada un sistema de liberación lenta de fármacos diseñado para inducir la reparación del cartílago y el hueso en pocas semanas. Los experimentos se realizan en animales.

El camino hacia la clínica para el tratamiento de Stanford también avanza. Un ensayo previo con un bloqueador de 15-PGDH para combatir la debilidad muscular no generó alertas de seguridad, lo que podría acelerar el proceso regulatorio para fármacos similares. Blau cerró con una imagen concreta de lo que busca la investigación: “Imagina hacer crecer el cartílago existente y evitar el reemplazo articular”.