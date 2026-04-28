El árbitro Szymon Marciniak (Reuters/Lee Smith)

Szymon Marciniak, uno de los árbitros más reconocidos del fútbol europeo en la actualidad, volvió a ser noticia tras referirse de manera directa al polémico partido de la Champions League que enfrentó a Inter y Barcelona la temporada pasada. Sus declaraciones, realizadas en un acto público ante la pregunta de un aficionado del Barcelona, han vuelto a encender el debate sobre lo sucedido en aquella semifinal disputada en el estadio San Siro.

Durante ese evento, el árbitro polaco no rehuyó la cuestión y respondió de forma abierta sobre algunas de sus decisiones más controvertidas en aquel duelo. “No perjudiqué al Barça durante el partido contra el Inter. Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me tuvo que corregir”, afirmó Marciniak, reconociendo que, en el desarrollo del encuentro, sus principales fallos arbitrales terminaron beneficiando al equipo azulgrana. El propio colegiado puso como ejemplo una de las jugadas que más controversia generó: “Mis decisiones fueron a favor del Barça ya que no pité un penalti. El VAR me llamó, me mostró la imagen. Después, pité penalti”. Con esta explicación, Marciniak admite que, sin la intervención de la tecnología, el Inter se habría visto perjudicado, ya que no se hubiese sancionado la pena máxima a su favor.

PUBLICIDAD

El árbitro fue aún más preciso al describir el motivo de la corrección. Explicó que el VAR intervino porque la falta se produjo “a cuatro o cinco centímetros de la línea”, lo que resulta fundamental en una competición como la Champions donde los detalles pueden cambiar el rumbo de una eliminatoria. Según el propio Marciniak, la tecnología fue determinante para evitar que un error arbitral influyera en el resultado del partido en un momento clave.

Los jugador del FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Marciniak concluyó su relato con una reflexión sobre la importancia del VAR y la naturaleza humana del error arbitral: “Así que, si somos honestos, tomé dos decisiones a favor del Barça, pero me corrigieron. Es la vida, ¿no?”. Con esta frase, el árbitro resume su postura: los errores existen, pero la tecnología ayuda a corregirlos y a restablecer la justicia en el terreno de juego. La transparencia y autocrítica mostradas por el colegiado polaco han generado un nuevo debate en torno al papel que juegan los árbitros y el VAR en las grandes competiciones europeas.

PUBLICIDAD

Las palabras de Marciniak llegan cuando aún está fresca la eliminación del Barcelona en aquel partido, que terminó 4-3 para el Inter tras una prórroga cargada de polémica. En su momento, el Barça expresó su malestar por varias decisiones, incluyendo penaltis polémicos, supuestas faltas previas a algunos goles y el uso del VAR, que desde la perspectiva azulgrana favoreció al conjunto italiano. La frustración se reflejó tanto en los jugadores como en la directiva, que apuntaron directamente a la actuación arbitral como uno de los factores determinantes en la eliminación.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La explicación de Marciniak sobre el partido

Un año después, Marciniak decide compartir su versión de los hechos, invirtiendo parte del relato que predominó en el entorno del Barcelona. Según su testimonio, si se hubiesen mantenido sus decisiones iniciales, el principal beneficiado habría sido el equipo catalán. Fue el VAR, y no el criterio arbitral, el que terminó equilibrando la balanza para evitar que el Inter sufriera un perjuicio en una fase decisiva de la Champions League.

PUBLICIDAD

El efecto de sus palabras se extiende más allá del caso concreto de Inter y Barcelona. En un contexto donde la confianza en los árbitros y en el videoarbitraje se encuentra en permanente discusión, que uno de los colegiados con más experiencia y prestigio de Europa admita públicamente sus errores y destaque el papel del VAR añade elementos de peso al debate sobre cómo se deben gestionar las decisiones en los grandes partidos.