Así es el ‘hogar definitivo’ de los príncipes de Gales en Windsor: la pareja prefiere un hogar más pequeño e íntimo a las comodidades del palacio

Los príncipes de Gales y sus hijos en Forest Lodge (INFOBAE ESPAÑA).

El traslado de residencia de los príncipes de Gales ha marcado un punto de inflexión en su vida familiar. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han dejado atrás su etapa en Adelaide Cottage para instalarse en Forest Lodge, una propiedad histórica situada en los alrededores de Windsor que, según afirman los expertos, pretende convertirse en su hogar definitivo.

La mudanza, realizada a finales del año pasado en pleno periodo navideño, no fue una decisión improvisada. Tras varios años en una residencia más modesta dentro del parque de Windsor, la pareja ha optado por un espacio que combina privacidad, cercanía a Londres y una mayor conexión con su entorno familiar. Este cambio responde tanto a necesidades prácticas como a una clara intención de consolidar una vida doméstica más estable.

Forest Lodge, una mansión de ladrillo rojo con ocho habitaciones construida en el siglo XVIII, forma parte del patrimonio del Crown Estate. A pesar de ello, el matrimonio ha asumido de forma privada los costes asociados al alquiler y la adaptación del inmueble. Durante los últimos meses, además, se han aprobado pequeñas reformas destinadas a mejorar la funcionalidad del espacio sin alterar su carácter histórico.

El nuevo enclave ofrece ventajas significativas. Su proximidad a Windsor facilita la agenda institucional del heredero al trono, mientras que la relativa proximidad a la capital permite mantener el vínculo con compromisos oficiales. A ello se suma un factor clave en la vida de la princesa: la distancia reducida con la familia Middleton, un apoyo constante en su día a día.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Cinco viviendas en quince años

Según informa The Mirror, lejos de optar por grandes palacios, la pareja ha demostrado en los últimos años una clara preferencia por residencias que favorezcan la intimidad. Aunque Forest Lodge no puede considerarse una vivienda pequeña, sí se aleja de la magnitud de propiedades como el apartamento 1A del Kensington Palace, donde vivieron durante casi una década.

Aquel apartamento, con veinte estancias repartidas en varias plantas, fue su hogar tras el nacimiento de su primogénito, el príncipe George. Antes de instalarse allí, la vivienda fue sometida a una profunda renovación para adaptarla a una vida familiar moderna. Sin embargo, el entorno palaciego no siempre resultó cómodo para la princesa, que en distintas ocasiones ha dejado entrever su preferencia por espacios menos expuestos.

De hecho, una de las etapas que más influyó en esta visión fue su estancia en Anglesey, donde la familia vivió cuando Guillermo trabajaba como piloto de rescate. Aquella experiencia, más aislada, marcó profundamente a Kate, que llegó a describirla como solitaria, especialmente tras el nacimiento de su primer hijo.

Posteriormente, el traslado a Adelaide Cottage supuso un paso hacia una vida más sencilla. Esta casa de cuatro dormitorios, situada dentro del extenso parque de Windsor, ofrecía privacidad y cercanía a los colegios de sus hijos, entre ellos la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Además, respondía a su deseo de prescindir de un gran equipo de servicio doméstico y centrarse en una dinámica familiar más autónoma.

Exterior de Adelaide Cottage (Omni Home Ideas/Youtube)

Otra de sus residencias clave ha sido Anmer Hall, ubicada en la finca de Sandringham y regalo de Queen Elizabeth II con motivo de su boda. Este enclave se ha convertido en su refugio habitual, especialmente durante periodos de descanso. Allí pasaron, por ejemplo, gran parte del confinamiento, disfrutando de la naturaleza y de una rutina alejada del protocolo.

Ese estilo de vida más relajado es precisamente el que aspiran a reproducir en su nueva residencia. Aunque no han mostrado públicamente el interior de Forest Lodge, algunas de sus apariciones recientes han permitido intuir el tipo de ambiente que buscan: un hogar funcional, cálido y centrado en la vida familiar, donde los niños puedan moverse con libertad y el contacto con el entorno natural sea constante.

Wood Farm, en la finca Sandringham en Wolferton, que según se informa sirve como alojamiento provisional para Andrew Mountbatten-Windsor. (REUTERS/Jack Taylor).

Este enfoque no es completamente nuevo dentro de la monarquía británica. En su momento, el duque de Edimburgo y la reina Isabel II también optaron por una vida más discreta en Wood Farm, una residencia más pequeña dentro de Sandringham. Aquella elección reflejaba un deseo similar de evitar el exceso de formalidad asociado a las grandes propiedades reales.

En este contexto, el paso dado por los actuales príncipes de Gales podría interpretarse como una evolución en la forma de entender el papel de la familia real. Su preferencia por espacios más manejables y por una vida cotidiana menos rígida apunta a un modelo más cercano y contemporáneo.