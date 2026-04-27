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Receta de tarta de red velvet saludable: la versión más fit de un clásico de la repostería

La alternativa al postre tradicional de Estados Unidos no incluye harinas refinadas, ni azúcar, pero su sabor sigue siendo delicioso y su textura de lo más esponjosa

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Sin harinas refinadas y sin azúcar. Así es la tarta de red velvet saludable que puede convertirse en un imprescindible en la dieta de las personas que quieran llevar una alimentación equilibrada. Y es que cuidarse y disfrutar de un buen postre no tiene por qué ser incompatible. Esta receta de la versión más fit de un clásico de la repostería es ejemplo de ello, ya que no solo destaca por utilizar pocos ingredientes y que cuidan el bienestar, sino también por su sabor exquisito y su textura esponjosa.

Esta es una opción distinta e ideal para sorprender a los invitados y poner el broche de oro a una comida o cena especial. La tarta de red velvet, originaria del sur de Estados Unidos, ha sido adaptada para personas que buscan cuidarse, permitiendo que puedan disfrutar de un postre tradicional.

Este postre ha conquistado celebraciones en España y el mundo, convirtiéndose en el favorito para sorprender en cumpleaños, San Valentín o cualquier ocasión especial. Su origen estadounidense se reinterpreta aquí, con harinas integrales y endulzantes naturales, perfecto para maridar con café suave o infusiones de frutos rojos.

Receta de tarta de red velvet saludable

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tarta de red velvet saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de red velvet saludable es un bizcocho húmedo y tierno, teñido de rojo intenso gracias al colorante natural y con un toque de cacao. Se elabora con harinas integrales, aceite de oliva virgen extra (AOVE) y stevia, y se rellena y cubre con una crema ligera de queso fresco light.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 1 hora, que se distribuye de la siguiente forma:

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 180 g de harina de avena integral
  • 120 g de harina de almendra
  • 3 huevos
  • 200 ml de buttermilk (185 ml de leche + 15 ml de zumo de limón)
  • 80 g de aceite de oliva virgen extra (AOVE)
  • 10 g de cacao puro desgrasado en polvo
  • 12 g de polvo para hornear (levadura química)
  • 4 g de colorante en pasta rojo extra (puedes usar jugo de remolacha)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla natural
  • Stevia al gusto

Para el relleno y cobertura:

  • 450 g de queso crema light
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla natural
  • Stevia al gusto

Cómo hacer tarta de red velvet saludable, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180°C con calor arriba y abajo.
  2. Mezcla la leche y el zumo de limón para obtener buttermilk. Deja reposar 10 minutos.
  3. Disuelve el colorante rojo en la buttermilk.
  4. Tamiza los ingredientes secos: harina de avena, harina de almendra, cacao y polvo para hornear.
  5. En otro bol, bate enérgicamente los huevos y agrega el AOVE, la vainilla y la stevia.
  6. Incorpora la buttermilk a la mezcla de los ingredientes húmedos.
  7. Agrega los ingredientes secos al bol de los húmedos. Mezcla hasta integrar.
  8. Vierte la masa en un molde de 18 cm engrasado.
  9. Hornea durante 40-50 minutos, hasta que al pincharlo con un palillo salga limpio.
  10. Deja atemperar antes de desmoldar. Reserva la parte superior del bizcocho para decorar con migas.
  11. Corta el bizcocho en 3 capas iguales.
  12. Mezcla el queso crema, la vainilla y la stevia hasta obtener una crema suave.
  13. Monta la tarta alternando capa de bizcocho y capa de crema.
  14. Cubre toda la tarta con la crema restante.
  15. Decora con las migas reservadas y refrigera 10 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: aprox. 210 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 12 g (mayoría insaturadas por el AOVE y la almendra)
  • Hidratos de carbono: 17 g
  • Azúcares: <3 g (usando stevia)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien cubierta, hasta 3 días para mantener la textura y frescura.

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