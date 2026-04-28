Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

La imagen elaborada con IA por el PSOE del País Vasco de Aitor Esteban lanzándose a una piscina (@socialistavasco)

Un mensaje en redes sociales ha bastado para precipitar un choque político de calado entre el PNV y el PSE-EE, socios habituales tanto en Euskadi como en la política estatal. La difusión por parte de los socialistas vascos de una imagen generada con inteligencia artificial en la que el líder jeltzale, Aitor Esteban, aparece lanzándose a una piscina ha desatado una reacción inmediata del PNV, que ha calificado el gesto de “indecente” y ha anunciado la cancelación de una reunión prevista en el Palacio de La Moncloa.

“No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente”, trasladó la formación nacionalista en un mensaje en la red social X en el que confirmaba la suspensión del encuentro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el ámbito socialista, sin embargo, se ha restado alcance al anuncio al asegurar que dicha cita no figuraba como tal en la agenda.

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El origen del enfrentamiento se sitúa en una publicación del PSE-EE en la red social X que ironizaba sobre el tono optimista mostrado por Esteban en torno a las negociaciones del nuevo estatus vasco. “¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV”, señalaba el mensaje, acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial en la que el dirigente nacionalista se arrojaba a una piscina.

La ironía iba acompañada de una crítica política explícita. Los socialistas reprochaban al PNV haber alterado su posición en distintos ámbitos, señalando que su discurso coincidía con decisiones como “seguir la estela de EH Bildu”, endurecer los requisitos lingüísticos en las oposiciones o “abandonar los consensos” alcanzados en etapas anteriores. En ese contexto, el PSE-EE apelaba al “rigor, dedicación y generosidad” como principios necesarios para abordar el debate sobre el autogobierno.

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El mensaje respondía a unas declaraciones previas de Esteban, quien había afirmado que en la negociación del nuevo marco político “se ha avanzado” y que existe “base” para continuar trabajando. El dirigente jeltzale apuntaba además a la incorporación de nuevos documentos y materias en la negociación, sin fijar plazos concretos.

El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban (H.Bilbao - Europa Press)

Un gesto que trasciende lo simbólico

La respuesta del PNV no se limitó a una réplica política. La formación interpretó la publicación como una descalificación personal hacia su presidente y decidió escalar el conflicto con un gesto de alcance institucional.

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El choque no es un episodio aislado, sino la manifestación más visible de un deterioro progresivo en la relación entre ambas formaciones. Durante años, PNV y PSE-EE han sostenido una interlocución estable tanto en el Gobierno vasco como en acuerdos parlamentarios en Madrid. Sin embargo, en las últimas semanas se han acumulado discrepancias en distintos frentes que han erosionado esa dinámica.

Entre esos frentes destaca la negociación del nuevo estatus de autogobierno, en la que participan PNV, PSE-EE y EH Bildu, con diferencias relevantes en cuestiones como el alcance del reconocimiento político o el derecho a decidir. A ello se suman las tensiones en torno a la reforma de la Ley de Empleo Público vasca, especialmente en lo relativo al papel del euskera en las oposiciones, donde las posiciones de ambos socios se han distanciado.

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En el ámbito estatal, el distanciamiento también se ha hecho visible. El PNV ha anunciado su abstención en la votación sobre la convalidación del decreto ley de vivienda impulsado por el Gobierno, al considerar que la norma carece de la seguridad jurídica necesaria y que no responde con una visión estructural al problema del acceso a la vivienda.

Esteban ha cuestionado tanto el contenido como la oportunidad del decreto, sugiriendo que responde a necesidades coyunturales más que a una estrategia sostenida. En la misma línea, la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha reclamado abordar esta cuestión con medidas integrales y alejadas de planteamientos ideologizados, además de reprochar al Ejecutivo la falta de negociación previa.

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El lehendakari Imanol Pradales ha afirmado que la cesión de el 'Guernica' de Picasso a Euskadi de forma temporal podría ser "una buena forma de avanzar en reparación". (PNV)

En paralelo, el grupo vasco ha intensificado su presión política en el Congreso con iniciativas dirigidas al Gobierno para que aclare sus prioridades en un escenario de fragmentación parlamentaria.