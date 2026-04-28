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El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

La financiación correrá a cargo, en un 70%, del Gobierno de Cantabria, dentro de su línea de ayudas al autoconsumo con energías renovables. El otro 30% restante lo asume el propio consistorio

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El municipio de Camargo (Cantabria) se ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y Wikipedia)
El municipio de Camargo (Cantabria) se ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y Wikipedia)

Desde hace años, ayuntamientos de toda España han empezado a apostar por el autoconsumo solar en sus edificios públicos. Entre otras cosas, porque contar con energías renovables para abastecer a una localidad puede hacer que la factura eléctrica municipal se reduzca entre un 50% y un 60%, incluso más si el proyecto cuenta con almacenamiento energético. Entre ellos, el Ayuntamiento de Camargo, en Cantabria, ha decidido instalar paneles solares fotovoltaicos en seis de sus edificios públicos del municipio. Con esto, el consistorio calcula que se ahorrará en torno a un millón de euros durante los próximos diez años.

En concreto, el ayuntamiento contempla instalar placas solares en dos de los pabellones deportivos, en un centro de formación, en dos polideportivos y en un colegio público de la zona. La financiación correrá a cargo, en un 70%, del Gobierno de Cantabria, dentro de su línea de ayudas al autoconsumo con energías renovables. El otro 30% restante lo asume el propio consistorio.

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El alcalde del municipio, Diego Movellán, califica la iniciativa como un “paso decisivo” para reducir la “dependencia energética” de la localidad y avanzar hacia un modelo “más sostenible y eficiente”. “La puesta en marcha de estas instalaciones permitirá optimizar los recursos públicos y redundará en una contención de gasto significativa para los camargueses”, señaló el regidor.

Qué es el autoconsumo colectivo y por qué importa

Este tipo de proyectos se denomina autoconsumo colectivo. Esto significa que la electricidad generada por los paneles solares no se queda únicamente en el edificio donde están instalados, sino que se distribuye entre otras dependencias municipales situadas en un radio de hasta dos kilómetros.

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Gracias a esto, la red dará energía a 22 instalaciones municipales, como el propio Ayuntamiento, centros educativos y culturales, instalaciones deportivas y diversas infraestructuras vinculadas a la gestión del agua. En la práctica, es como si un único sistema de generación alimentara a toda una red de edificios públicos al mismo tiempo. Y este es el modelo que, precisamente, más abunda entre los municipios. Multiplica el rendimiento de la inversión sin necesidad de instalar paneles en cada edificio por separado.

Cuánta energía producirá y cuándo estará listo

Las estimaciones del proyecto apuntan a una producción anual de 484.506 kilovatios hora (kWh), con un nivel de autoconsumo cercano al 90%. Eso quiere decir que prácticamente toda la energía que generen los paneles será consumida directamente por las instalaciones municipales, sin desperdiciarla.

Los trabajos comenzaron a mediados de abril en el pabellón de uno de los colegios públicos y avanzarán de forma progresiva en los demás edificios. La previsión es que todas las instalaciones estén operativas antes de verano. Y, lo que más llama la atención, es que el ahorro acumulado en diez años rondará el millón de euros, una cifra que se traduce en menos gasto corriente y, en consecuencia, en más margen presupuestario para otros servicios públicos.

Para un municipio como Camargo, con algo más de 30.000 habitantes y una estructura de servicios públicos que incluye varios polideportivos y centros educativos, la factura eléctrica representa uno de los principales capítulos de gasto ordinario. Reducirla en esa proporción supone un alivio real para las arcas locales.

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