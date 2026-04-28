Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

Militares españoles. (Real Instituto Elcano)

El Ministerio de Defensa ha anunciado una convocatoria de 25 plazas para médicos con titulación previa que deseen incorporarse al Cuerpo de Sanidad Militar. Esta iniciativa ofrece una alternativa profesional orientada a quienes buscan desarrollar su carrera fuera del ámbito convencional de la medicina civil y que puedan ver en la carrera militar una salida.

España amplía así las posibilidades de acceso a una estructura sanitaria con proyección internacional y oportunidades de especialización avanzada en el mundo militar. El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el 10 de mayo y se realiza íntegramente de forma telemática a través de la sede electrónica de Defensa, como ha confirmado el Ministerio en la publicación de X donde ha dado a conocer la noticia.

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Medicina militar

El ingreso al Cuerpo de Sanidad Militar representa una oportunidad para médicos titulados que buscan combinar su vocación de servicio con una carrera profesional estable. El Ministerio de Defensa destaca que, a través de esta vía, es posible contribuir activamente al bienestar colectivo mientras se accede a una formación continuada de alto nivel y a condiciones laborales que ofrecen estabilidad, aspectos especialmente valorados en el contexto sanitario actual.

El acceso a tecnología avanzada, la colaboración interdisciplinar y el entorno operativo singular se presentan como elementos que distinguen el ejercicio profesional en la sanidad militar. Los profesionales seleccionados podrán formar parte de equipos que operan en entornos donde la tecnología de vanguardia es una constante y donde se requiere una actitud proactiva, liderazgo y capacidad de adaptación. Además, la convocatoria menciona la posibilidad de especializarse en medicina hiperbárica, disciplina fundamental en operaciones militares y emergencias.

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Entre las diferentes áreas de destino, se encuentra la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue, encargada de organizar y operar hospitales de campaña en misiones internacionales del Ejército del Aire y del Espacio. De esta manera, la comunicación institucional enfatiza que los médicos tendrán la ocasión de participar en intervenciones fuera del país y de contribuir en escenarios donde su conocimiento y compromiso resultan decisivos.

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Proceso de inscripción y perfil de los aspirantes

Para participar en el proceso de selección, los interesados deben inscribirse exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa. El plazo permanece abierto hasta el 10 de mayo y toda la información relevante está disponible en los canales oficiales de reclutamiento y la web institucional. La convocatoria se dirige a médicos con una clara orientación hacia el servicio público, dispuestos a asumir el reto de la formación continua y a integrarse en un entorno donde la movilidad geográfica y la participación en misiones internacionales forman parte de la experiencia profesional.

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El diseño del proceso busca facilitar el acceso y la incorporación de nuevos efectivos, asegurando que cada aspirante disponga de recursos informativos suficientes antes de completar su inscripción. La oferta destaca la estabilidad laboral, las posibilidades de desarrollo profesional y la opción de especializarse en áreas de alto nivel, en un entorno donde la innovación tecnológica y la excelencia clínica son prioridades permanentes.