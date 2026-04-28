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Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

“Respecto a los datos, se señala que todos los casos que se reflejan se iniciaron por denuncia de la persona afectada, y todos los agentes se encontraban en situación de activo y cuatro de ellos tenían responsabilidades jerárquicas”, indican desde el Gobierno sobre la Benemérita

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Agente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (Policía Nacional)
Agente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (Policía Nacional)

Desde el inicio de 2026, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España han recibido ya cinco denuncias de agentes por casos de acoso sexual. Dentro de la Guardia Civil hay actualmente tres procedimientos que se encuentran en “fase de tramitación” y en la Policía Nacional han sido dos casos que han acabado sin ser estimados, según informa el Gobierno, en una respuesta escrita al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu García.

Sobre la Guardia Civil, el escrito indica que entre 2019 y 2023 se han contabilizado ocho agentes implicados en procedimientos relacionados con presuntos delitos de acoso sexual. De acuerdo con la respuesta parlamentaria del Ejecutivo, uno de estos casos correspondió a 2019 y el resto a los años 2022 y 2023.

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“Respecto a los datos, se señala que todos los casos que se reflejan se iniciaron por denuncia de la persona afectada, y todos los agentes se encontraban en situación de activo y cuatro de ellos tenían responsabilidades jerárquicas”, indica, a lo que añaden que “se han incoado once expedientes disciplinarios, habiendo terminado cuatro con sanción, dos sin responsabilidad y cinco se encuentran en tramitación”.

Tabla con el personal de la Guardia Civil implicado en delitos de acoso sexual por años y su situación procesal
Tabla con el personal de la Guardia Civil implicado en delitos de acoso sexual por años y su situación procesal

El Protocolo de la Guardia Civil

En cuanto a la normativa interna, la Guardia Civil cuenta con un protocolo frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, identidad u orientación sexual, que fue aprobado el 22 de julio de 2019 y actualizado el 22 de diciembre de 2023, explican.

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Según la información enviada por el Gobierno, la aplicación de este protocolo desembocó en la tramitación de 27 expedientes entre 2019 y 2026, siendo el año más activo el 2022, con nueve en total. De todas las denuncias formales recogidas a través del protocolo interno entre 2019 y 2026, 13 derivaron en expedientes disciplinarios y en este año ya se han presentado tres, que se encuentran en tramitación.

Desde el Ejecutivo indican que “todas las comunicaciones o puestas en conocimiento de comportamientos que pudieran constituir acoso sexual o por razón de sexo dan lugar al inicio de las actuaciones previstas en el protocolo de acoso del Cuerpo, dirigidas a la recopilación de la información necesaria, la valoración y análisis de las circunstancias concurrentes y, en su caso, la investigación de los hechos, así como a la propuesta o adopción de las medidas que resulten procedentes en el ámbito disciplinario o penal”.

Tabla con los datos relativos a la aplicación del protocolo de la Guardia Civil
Tabla con los datos relativos a la aplicación del protocolo de la Guardia Civil

“Conviene subrayar que, mientras se desarrollan estas actuaciones, se adoptan las medidas de protección, apoyo e información que resulten necesarias en el ámbito organizativo y asistencial, así como, si la víctima lo solicita, medidas de asesoramiento confidencial y acompañamiento especializado”, agregan.

Los casos dentro de la Policía Nacional

Entrando ya en la Policía Nacional, comienzan explicando que “el primer protocolo específico en la materia fue aprobado mediante Resolución de 19 de diciembre de 2022 de la Dirección General de la Policía, bajo el título ‘Protocolo de actuación ante casos de acoso sexual y acoso por razón de género, orientación e identidad sexual en la Dirección General de la Policía’“.

“Posteriormente, dicho texto fue reformado y sustituido por el actual ‘Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual en la Dirección General de la Policía’”, aprobado por Resolución de 23 de junio de 2025”, continúan.

Alicia Sánchez, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), relata cómo fue para las primeras 197 mujeres entrar a un cuerpo de seguridad que por 140 años solo había admitido hombres.

La aplicación de este protocolo se ha traducido en el siguiente registro de casos: en 2023, constan 20 notificaciones (11 estimadas como denunciables y 9 no estimadas); 18 en 2024 (13 estimadas, 5 no estimadas); 13 en 2025 (3 estimadas, 10 no estimadas) y dos en los primeros meses de 2026 (ambas no estimadas como casos de acoso sexual o discriminatorio bajo el protocolo). En el escrito no se informa del desenlace concreto de cada uno de estos procedimientos.

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