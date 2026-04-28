Este es el método más efectivo para fortalecer tu cuerpo a partir de los 40 años

Mujer haciendo ejercicio. (Freepik)

Con la llegada del calor y teniendo el verano a la vuelta de la esquina, muchas personas se animan a hacer ejercicio para llegar en forma a la temporada de playa y piscina. Esta es una decisión muy acertada, ya que la actividad física es uno de los principales pilares para cuidar nuestra salud.

Además, a medida que vas cumpliendo años, gana aún más relevancia este aspecto. Una de las etapas en las que esto se hace especialmente evidente es al superar la barrera de los 40 años, ya que el cuerpo empieza a experimentar cambios naturales y a perder fuerza y estabilidad.

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Por todos estos motivos, es importante poner el foco en la actividad física. Esto es algo que conoce a la perfección el doctor Riccardo Borgacci, que explica el método más eficaz para estar en forma en la web italiana mypersonaltrainer.it.

El entrenamiento híbrido para fortalecer tu cuerpo

El entrenamiento híbrido se ha popularizado durante los últimos meses, especialmente en redes sociales como TikTok. Después del auge de los gimnasios y la posterior popularización del running, este tipo de entrenamiento mezcla ambas disciplinas.

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Este es un enfoque bastante inteligente, ya que aprovecha los beneficios de ambas disciplinas. Por un lado, la hipertrofia o ganancia muscular ayuda a ganar fuerza y protege las articulaciones, algo bastante útil con el paso de los años. Por otro, el trabajo cardiovascular contribuye a mejorar la resistencia, la salud del corazón y ayuda a mantener un peso saludable.

La clave del entrenamiento híbrido para vivir mejor

Más allá de las modas, el doctor explica que tiene un evidente respaldo científico. Durante mucho tiempo se pensó que combinar ejercicios de fuerza con trabajo de resistencia no era la mejor opción, ya que ambos estímulos parecían incompatibles entre sí. Sin embargo, las investigaciones más recientes apuntan en otra dirección.

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Cuando se organiza correctamente la rutina y se reparte bien la carga de trabajo, el cuerpo puede adaptarse a ambos tipos de ejercicio sin problema. De hecho, esta combinación es una de las fórmulas más eficaces para mejorar la salud general.

Pero, para que ambas disciplinas sean efectivas, hay que saber cómo hacer esta rutina para que no genere lesiones o fatiga excesiva. La clave está en estructurar bien la semana y respetar los tiempos de recuperación.

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Uno de los puntos más importantes es no juntar en días consecutivos los entrenamientos más exigentes para las piernas. Por ejemplo, una sesión intensa de sentadillas, peso muerto o zancadas no debería ir seguida al día siguiente de sesiones de cardio intensas. Lo recomendable es dejar alrededor de 48 horas entre ambas.

A nivel práctico, una semana equilibrada podría organizarse con tres sesiones de fuerza y dos de carrera. En el trabajo de musculación conviene priorizar ejercicios básicos como sentadilla, press banca, remo, dominadas o peso muerto, con cargas progresivas y buena técnica. Mientras tanto, en la parte cardiovascular lo ideal es distribuirse bien las sesiones de cardio intenso para que no interfiera en la ganancia muscular.

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Es importante recordar que, si eres una persona que supera los 40 años y nunca has hecho ejercicio, es recomendable reducir el número de entrenamientos. Comienza entrenando tres días (dos de fuerza y uno de cardio) y, a medida que mejores, aumenta los días de forma progresiva y la intensidad de los ejercicios.