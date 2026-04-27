Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Kylian Mbappé durante el partido contra el Betis en el estadio de la Cartuja. (EFE/Julio Muñoz)

El Real Madrid ha informado en una breve nota de prensa que su jugador Kylian Mbappé sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, sin concretar el tiempo que permanecerá de baja. “Pendiente de evolución”, se limita a decir el club, que seguro no podrá contar con su estrella en el próximo partido de Liga, el próximo domingo frente al Espanyol. La duda es si llegará al Clásico, el 10 de mayo en el Camp Nou. No hay preocupación en Francia por su presencia en el Mundial.

Otra mala noticia para el Madrid, que en el choque frente al Betis en La Cartuja el viernes, donde cayó lesionado Mbappé, terminó de perder las ya pocas opciones que tenía de disputar la Liga, con un gol en la última jugada de Héctor Bellerín, que puso el 1-1 definitivo. A 11 puntos del FC Barcelona con tan solo cinco partidos por disputarse, el equipo que dirige Álvaro Arbeloa tampoco podrá evitar un pasillo al eterno rival o bien verle celebrar el título cuando el árbitro dé el pitido final.

Kylian Mbappé celebra un gol con la selección de Francia. (EFE)

El Madrid no se juega nada, pero no puede seguir perdiendo. Tras el Barcelona, el Santiago Bernabéu juzgará frente al Oviedo, colista. Parece que deberá ser sin Mbappé, como lleva semanas, las más trascendentes de la temporada, sin poder contar con Thibaut Courtois. Paradójicamente, el mejor tramo de los blancos este curso se dio durante la anterior lesión de Mbappé, cuando cosechó la clasificación en Champions contra el Manchester City de Pep Guardiola, con Fede Valverde y Vinicius como líderes.

Un Clásico sin Mbappé ni Lamine

Tampoco son buenas noticias para Mbappé, con el que la grada no está contenta. El francés mantiene sus buenas cifras -41 goles en 41 partidos- pero no se ha hecho valer en los momentos más críticos y sigue sin encajar con Vinicius. La ambigüedad sobre la duración de su lesión puede levantar nuevas ampollas si la afición entiende que su jugador bandera se borra para llegar al 100% al Mundial, en el que Francia forma parte del pelotón de las favoritas.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El miedo entre los grandes jugadores es latente, todos quieren estar en la cita mundialista. El balón echa a rodar el 11 de junio. Para Francia, el 16. En su grupo, el I, está encuadrado con Senegal, Irak y la Noruega de Erling Haaland. Otra de las claras aspirantes es la campeona de la última Eurocopa, España, que la semana pasada estuvo muy atenta a la evolución de Lamine Yamal. Tras marcar el penalti que dio la victoria al Barça frente al Cetla, el jugador se echó al suelo, haciendo sonar las alarmas.

Finalmente, Lamine estará, no en el Clásico, ni siquiera perece que en el debut de España, frente a Cabo Verde, se duda si en el segundo o tercer partido, pero viajará a Estados Unidos. Su parte médico dice que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, dolencia con un índice de recaída del 30%, por lo que Luis de la Fuente deberá pensar muy bien el momento óptimo para su debut. Las grandes figuras del fútbol están entre algodones para no perderse una cita que solo sucede cada cuatro años.