El secreto inmunológico de las personas que llegan a los 100 años, según un estudio

El secreto inmunológico de las personas que llegan a los 100 años. (Imagen de archivo)

Llegar a los cien años sin que el cuerpo se rinda no es cuestión de azar. Detrás de esa longevidad extrema hay un sistema inmune que, contra todo pronóstico, funciona con una eficiencia impropia de su edad. Así lo ratifica The long-lived immune system of centenarians, un estudio internacional publicado en la revista Nature.

El trabajo recoge los aspectos de personas mayores de 100 años, encontrando un perfil predominante: muchos de estos individuos presentan rasgos inmunológicos que recuerdan a los de adultos más jóvenes. Una evidencia que puede ser la respuesta a la pregunta de por qué unos envejecen mejor que otros.

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Entre los hallazgos más llamativos, los investigadores identificaron una menor activación de procesos inflamatorios patológicos. La inflamación crónica de bajo grado (conocida como inflammaging) es uno de los factores más asociados a la vejez, desde el riesgo cardiovascular hasta el declive cognitivo.

A ello se suma una mayor eficiencia de la autofagia celular, el mecanismo que permite a las células eliminar sus propios componentes dañados y renovarse, evitando así la acumulación de daños que suelen conducir a enfermedades crónicas.

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También se detectaron firmas transcriptómicas, epigenéticas y microbianas que apuntan a una mejor preservación de la función inmune.

Una mujer de 116 años. (Facebook/Sociedad de Beneficencia de Huancayo)

Diversidad biológica y resistencia a enfermedades

La revisión subraya también la importancia de la diversidad microbiana intestinal. En los centenarios, se observa un equilibrio microbiano más estable y un patrón de expresión génica en células inmunes circulantes que se asemeja al de adultos jóvenes.

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Esto sugiere que la longevidad extrema puede estar asociada a la capacidad del organismo para mantener una microbiota funcional durante décadas, una conexión que abre nuevas vías de investigación sobre la relación entre el intestino y la inmunidad.

El patrón se hace aún más evidente en los llamados semisupercentenarios y supercentenarios (personas mayores de los 110 años). Sus perfiles biológicos muestran una preservación todavía más marcada, demostrando que no se trata de una excepción puntual.

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Incluso, el estudio tiene implicaciones en oncología. El cáncer se considera habitualmente una enfermedad del envejecimiento, pero los datos de esta población apuntan a algo inesperado: su incidencia no crece indefinidamente con la edad, sino que parece disminuir a partir de cierta edad avanzada.

Personas mayores jugando al ajedrez. (Freepik)

Una adaptación coordinada

El trabajo sostiene que la longevidad extrema no puede explicarse por un único mecanismo biológico. Responde, en cambio, a una compleja interacción entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales que colaboran para sostener la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio y la funcionalidad de su sistema defensivo durante mucho más tiempo del habitual.

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Desafíos pendientes y perspectivas futuras

Los autores, no obstante, son cautos en sus conclusiones. La mayor parte de los análisis disponibles se han realizado sobre muestras de sangre periférica, lo que limita el conocimiento sobre lo que ocurre a nivel de tejidos y órganos.

Además, escasean los estudios longitudinales que permitan seguir a estos individuos a lo largo del tiempo y distinguir causas de efectos. Comprender qué hace diferente a su sistema inmune ya no es solo un ejercicio de curiosidad científica: es, potencialmente, una hoja de ruta para mejorar la salud de millones de personas en la última etapa de la vida.

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