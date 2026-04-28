España

El secreto inmunológico de las personas que llegan a los 100 años, según un estudio

En personas con edades avanzadas se reduce el riesgo de padecer cáncer

Guardar
La anemia no es exclusiva de los niños y es frecuente en personas mayores de 50 años.
El secreto inmunológico de las personas que llegan a los 100 años. (Imagen de archivo)

Llegar a los cien años sin que el cuerpo se rinda no es cuestión de azar. Detrás de esa longevidad extrema hay un sistema inmune que, contra todo pronóstico, funciona con una eficiencia impropia de su edad. Así lo ratifica The long-lived immune system of centenarians, un estudio internacional publicado en la revista Nature.

El trabajo recoge los aspectos de personas mayores de 100 años, encontrando un perfil predominante: muchos de estos individuos presentan rasgos inmunológicos que recuerdan a los de adultos más jóvenes. Una evidencia que puede ser la respuesta a la pregunta de por qué unos envejecen mejor que otros.

PUBLICIDAD

Entre los hallazgos más llamativos, los investigadores identificaron una menor activación de procesos inflamatorios patológicos. La inflamación crónica de bajo grado (conocida como inflammaging) es uno de los factores más asociados a la vejez, desde el riesgo cardiovascular hasta el declive cognitivo.

A ello se suma una mayor eficiencia de la autofagia celular, el mecanismo que permite a las células eliminar sus propios componentes dañados y renovarse, evitando así la acumulación de daños que suelen conducir a enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

También se detectaron firmas transcriptómicas, epigenéticas y microbianas que apuntan a una mejor preservación de la función inmune.

Primer plano de una mujer anciana con piel arrugada y pelo blanco, con un sombrero negro decorado con billetes de S/10 y pompones de colores
Una mujer de 116 años. (Facebook/Sociedad de Beneficencia de Huancayo)

Diversidad biológica y resistencia a enfermedades

La revisión subraya también la importancia de la diversidad microbiana intestinal. En los centenarios, se observa un equilibrio microbiano más estable y un patrón de expresión génica en células inmunes circulantes que se asemeja al de adultos jóvenes.

Esto sugiere que la longevidad extrema puede estar asociada a la capacidad del organismo para mantener una microbiota funcional durante décadas, una conexión que abre nuevas vías de investigación sobre la relación entre el intestino y la inmunidad.

El patrón se hace aún más evidente en los llamados semisupercentenarios y supercentenarios (personas mayores de los 110 años). Sus perfiles biológicos muestran una preservación todavía más marcada, demostrando que no se trata de una excepción puntual.

Incluso, el estudio tiene implicaciones en oncología. El cáncer se considera habitualmente una enfermedad del envejecimiento, pero los datos de esta población apuntan a algo inesperado: su incidencia no crece indefinidamente con la edad, sino que parece disminuir a partir de cierta edad avanzada.

Personas mayores jugando al ajedrez. (Freepik)
Personas mayores jugando al ajedrez. (Freepik)

Una adaptación coordinada

El trabajo sostiene que la longevidad extrema no puede explicarse por un único mecanismo biológico. Responde, en cambio, a una compleja interacción entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales que colaboran para sostener la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio y la funcionalidad de su sistema defensivo durante mucho más tiempo del habitual.

Este es el alimento que tienes que evitar para la longevidad

Desafíos pendientes y perspectivas futuras

Los autores, no obstante, son cautos en sus conclusiones. La mayor parte de los análisis disponibles se han realizado sobre muestras de sangre periférica, lo que limita el conocimiento sobre lo que ocurre a nivel de tejidos y órganos.

Además, escasean los estudios longitudinales que permitan seguir a estos individuos a lo largo del tiempo y distinguir causas de efectos. Comprender qué hace diferente a su sistema inmune ya no es solo un ejercicio de curiosidad científica: es, potencialmente, una hoja de ruta para mejorar la salud de millones de personas en la última etapa de la vida.

Temas Relacionados

AncianosPersonas MayoresCáncerEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaInvestiaciónEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Andrés, chef español: “Para un pollo muy jugoso lo dejo marinando toda la noche con vino tinto, un poquito de ajo, apio, zanahoria, cebolla y chalota”

El cocinero asturiano compartió su receta de pollo al vino tinto en uno de sus programas emitidos en RTVE

José Andrés, chef español: “Para un pollo muy jugoso lo dejo marinando toda la noche con vino tinto, un poquito de ajo, apio, zanahoria, cebolla y chalota”

Este es el método más efectivo para fortalecer tu cuerpo a partir de los 40 años

Un doctor asegura que esta rutina es una de las mejores formas de cuidar tu salud física

Este es el método más efectivo para fortalecer tu cuerpo a partir de los 40 años

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

El mensaje irónico del PSE-EE sobre el optimismo de Aitor Esteban en torno al nuevo Estatuto eleva la tensión entre socios

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Una espada llevó a un hallazgo inesperado: dos hermanos enterrados hace 1.400 años

El cuerpo de la adolescente yace en posición protectora sobre su hermano pequeño

Una espada llevó a un hallazgo inesperado: dos hermanos enterrados hace 1.400 años

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

La financiación correrá a cargo, en un 70%, del Gobierno de Cantabria, dentro de su línea de ayudas al autoconsumo con energías renovables. El otro 30% restante lo asume el propio consistorio

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

ECONOMÍA

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

DEPORTES

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda