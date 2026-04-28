El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE/ Borja Sanchez-trillo)

El Gobierno es optimista respecto al impacto que la guerra en Oriente Medio puede dejar en España. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este martes que mantiene el pronóstico de que el PIB crecerá un 2,2% en 2026. Sin embargo, según cómo evolucione el conflicto, Cuerpo calcula que la economía pueda caer entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales. “Conforme avance el conflicto, puede que incluso estas bandas continúen ampliándose”, ha asegurado el vicepresidente primero.

Lo que sí que subirán son los precios. La previsión de inflación pasa del 2,1% al 3,1%. Estos datos figuran en el Informe de Progreso Anual, ratificado por el Consejo de Ministros y que se remitirá esta semana a la Comisión Europea, en cumplimiento de los plazos normativos fijados por Bruselas.

PUBLICIDAD

“La economía española, en la situación presente y haciendo frente al shock de la guerra de Irán, está mejor preparada que en ocasiones anteriores en el ámbito económico, energético y presupuestario”, ha asegurado Cuerpo en la rueda posterior al Consejo de Ministros. “Seguimos cumpliendo con nuestros compromisos con Europa, consolidando nuestras finanzas públicas, reduciendo nuestro déficit y deuda de manera sostenida y también cumpliendo con la regla de gasto, que es el principal, eh, objetivo y el principal compromiso en materia de reglas fiscales en Europa”, ha continuado.

Compromisos con Bruselas

El vicepresidente ha indicado que la evolución positiva de la economía facilita el cumplimiento de los compromisos del plan, como el déficit público, que en 2025 se ubicó en 2,4% del PIB. Excluyendo el gasto de la DANA, la cifra baja a 2,2% y, si se eliminan todos los efectos extraordinarios, según Cuerpo, desciende al 2%, una décima por debajo del 2,5 % comprometido. Para este año, se prevé que el déficit también sea inferior a lo estimado: 1,6% del PIB una vez descontados todos los efectos extraordinarios, frente al objetivo del 2,1%.

PUBLICIDAD

La ministra Portavoz, Elma Saiz, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España. (EFE/ Borja Sanchez-trillo)

El saldo primario, que no contempla el pago de intereses de la deuda, mostrará un superávit del 0,3 % del PIB en 2026, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía. Esto permitirá reducir la deuda pública al 99,3 % del PIB, por debajo del 100,1 % previsto y rebajando el umbral del 100 % un año antes de lo previsto.

El informe de progreso señala que el gasto primario neto aumentará un 4,5% en 2025, cifra superior al límite del 3,7% acordado con Bruselas, aunque permite cumplir las reglas fiscales utilizando todos los mecanismos de flexibilidad disponibles.

PUBLICIDAD

Las nuevas reglas fiscales europeas permiten desviaciones puntuales del límite de aumento del gasto mediante mecanismos de flexibilidad de hasta tres décimas de PIB en un año o seis décimas de PIB acumuladas durante el periodo de análisis.

Cuerpo justifica los datos del paro

Finalmente, Cuerpo también ha anunciado que prevé que en abril España supere los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Según ha explicado, la cifra rondará los 22.060.000 afiliados, dato que se confirmará con la próxima publicación de las estadísticas de paro registrado y afiliación.

PUBLICIDAD

Sobre el aumento de la tasa de paro al 10,8% registrado por la EPA del primer trimestre, el ministro ha señalado que este periodo suele mostrar los peores datos del año debido al fin de los contratos vinculados a la campaña navideña, y ha afirmado que los datos mantienen una tendencia al alza en el empleo.