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La forma más fácil de añadir proteína a tu alimentación diaria, según dietistas

La dieta debe incluir alimentos ricos en nutrientes que aumentan los niveles de energía, ayudan a regular el azúcar en sangre y mantienen la masa muscular y la salud hormonal

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A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

Para llevar un estilo de vida saludable no solo es fundamental realizar deporte con frecuencia, sino también seguir una alimentación equilibrada. Y, para ello, es ideal incluir las frutas y verduras de temporada, que hagan que las comidas sean frescas y ligeras, pero también hay que incorporar los carbohidratos necesarios y, sobre todo, proteínas. De hecho, existe una forma de lo más sencilla de añadir este último macronutriente esencial en la dieta diaria, tal y como explica la dietista especializada en medicina funcional y fundadora de Simply Wellness, Samantha Peterson.

Con la llegada de la primavera Peterson observa una tendencia natural a incorporar platos como ensaladas, bowls de cereales y alternativas rápidas que no requieren cocción, según señala en la revista Real Simple. Sin embargo, advierte que estas preparaciones suelen tener un bajo contenido de proteínas si no se añade una fuente específica. La experta destaca la importancia de este nutriente, que sigue ocupando un lugar central en las recomendaciones de bienestar debido a su impacto en la saciedad, los niveles de energía, la regulación del azúcar en sangre, el mantenimiento de la masa muscular y la salud hormonal.

Según Peterson, en los últimos años se ha reforzado el enfoque en el consumo adecuado de proteínas, tanto en la investigación nutricional como en la vida diaria. Ante este escenario, surge la pregunta sobre cómo incorporar una mayor cantidad en la alimentación durante la primavera.

Cómo aumentar el consumo de proteínas esta primavera

Variedad de alimentos saludables en una mesa de madera, incluyendo carne, salmón, huevos, frutos secos, vegetales, frutas como arándanos, frambuesas y plátanos Saba
Alimentos nutritivos para una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista recomienda estructurar las comidas de primavera partiendo de alimentos ricos en proteínas y luego sumar frutas y verduras de temporada. Esta estrategia ayuda a lograr platos más saciantes, favorece el equilibrio del azúcar en sangre y contribuye al metabolismo general.

En la práctica, Peterson sugiere comenzar las ensaladas con fuentes de proteínas como pollo a la parrilla, salmón, huevos duros, lentejas o tofu, para después añadir ingredientes como espárragos, guisantes, hierbas frescas, frutos rojos o cítricos. Además, propone aprovechar sabores propios de la temporada, como el jugo de limón y la miel, para aderezos. Otra alternativa es integrar la proteína en guarniciones o combinarla con cereales y vegetales primaverales para preparar platos completos.

Snacks saludables y ricos en proteínas

Yogur griego
El bowl de yogur con frutas y avena es uno de los snacks más saludables y ricos en proteínas. (Freepik)

Peterson sugiere no limitar el consumo de proteínas únicamente a los platos principales. En desayunos y tentempiés, recomienda utilizar bases como yogur griego o requesón, acompañados de frutas frescas de temporada, entre las que destacan fresas, cerezas y albaricoques. Para quienes prefieren opciones saladas, propone sumar hierbas y verduras primaverales asadas a estas preparaciones.

A su vez, destaca que organizar las comidas en torno a una fuente de proteínas no implica un cambio drástico en la alimentación, sino un ajuste en la manera de planificar los menús. Esta estrategia permite integrar los productos frescos de la estación y, al mismo tiempo, asegurar el aporte proteico necesario para el organismo.

La experta enfatiza que este enfoque facilita mantener una dieta equilibrada durante la primavera, aprovechando la variedad y frescura de los alimentos de temporada sin descuidar nutrientes esenciales. Así, es posible lograr platos completos que contribuyen a la saciedad, la energía y el bienestar general.

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