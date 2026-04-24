España

El CIS da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE su peor resultado histórico en Andalucía

Vox, la principal amenaza para que el PP pueda seguir gobernando en solitario, se ha estancado, según el barómetron sobre el 17-M

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Juanma Moreno
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP. (EFE/Raúl Caro)

El PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones en Andalucía con entre 51 y 59 escaños, horquilla que contempla la mayoría absoluta, a partir de los 55, y un 43,6% de los votos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes en relación con los comicios autonómicos que se celebran el 17 de mayo.

Según este mismo estudio, el PSOE, segunda fuerza, con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero como candidata, obtendría el peor resultado en su historia, con entre 27 y 34 escaños y un 25,8% de apoyos. Vox, termómetro del 17-M, porque de su resultado depende que el PP siga o no gobernando en solitario, habría frenado su ascenso.

La formación de Manuel Gavira, candidato de Santiago Abascal en esta región, se embolsaría entre 8 y 17 representantes. Hace cuatro años logró 14. Sin un aumento como el visto en Extremadura o Aragón, Moreno puede respirar tranquilo, si bien la actualidad política mantiene el río revuelto y un puñado de indecisos pudiera aún cambiar el signo.

En una y otra región, PP y Vox han podido concretar estos últimos días un acuerdo para gobernar, en el que los segundos han colado a los primeros en los respectivos textos un sintagma que ya les está haciendo daño: prioridad nacional. Es decir, los españoles primero, si bien el partido no ha sido capaz de determinar cuál es el alcance ni si es de obligado cumplimiento.

(Noticia en ampliación)

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