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La reina Sofía representará a la familia real española en la próxima gran reunión de la realeza europea en Suecia: el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo

Este gran evento ‘royal’ al que asistirán varios representantes de casas reales, como las de Noruega o Dinamarca, tendrá lugar el jueves 30 de abril

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La reina Sofía y el rey Carlos Gustavo de Suecia en montaje de Infobae (Europa Press)
La reina Sofía y el rey Carlos Gustavo de Suecia en montaje de Infobae (Europa Press)

La reina Sofía será la representante de la familia real española en la próxima gran cita de la realeza europea: el 80 cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia. El evento, que tendrá lugar el jueves 30 de abril en Estocolmo, reunirá a monarcas y príncipes de distintas casas reales en una ceremonia cargada de protocolo, celebrando el reinado más longevo del continente.

La Casa Real sueca ha confirmado la invitación de la reina Sofía para la cena de gala programada a las 19:30 horas. Carlos Gustavo es el monarca europeo con más años en el trono tras más de 52 años de reinado. La jornada incluirá actos desde las 10:00 horas, como un Te Deum en la capilla del Palacio Real, una guardia de honor del Ejército sueco, un desfile aéreo y un saludo desde el balcón del palacio, seguidos de un almuerzo en el Ayuntamiento y un concierto especial de la Real Academia de Música.

Desde el Palacio Real de Estocolmo, la agenda oficial comenzará con un servicio religioso a las 10:00 horas, al que asistirán el rey sueco y todos sus invitados, entre ellos representantes de las principales monarquías europeas y del mundo. Después, la guardia de honor y la intervención de las bandas militares del Ejército marcarán la segunda parte de la mañana, dando paso al cambio de guardia y a una ceremonia floral protagonizada por niños.

El rey Carlos Gustavo de Suecia en el nuevo retrato oficial. (Instagram @Kungahuset)
El rey Carlos Gustavo de Suecia en el nuevo retrato oficial. (Instagram @Kungahuset)

El 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia

Tras el desfile militar y el saludo desde el balcón real, en paralelo, Carlos Gustavo de Suecia recibirá en Lion’s Hill las felicitaciones de los asistentes y disfrutará de un gran homenaje musical, con seis coros destacados y el estreno de una obra coral especialmente compuesta para este aniversario.

La confirmación de la participación de la reina Sofía en los festejos por el 80 cumpleaños del monarca sueco amplía la presencia de la familia real española en estos homenajes, después de que hace diez años ya asistieran los reyes Juan Carlos y Sofía al 70 aniversario del rey. Si bien aún no se ha especificado si doña Sofía estará presente en todos los actos, sí se espera su asistencia a la cena de gala, que reunirá a miembros de la realeza de distintos países.

El rey Carlos Gustavo de Suecia y la princesa Victoria (Instagram)
El rey Carlos Gustavo de Suecia y la princesa Victoria (Instagram)

La reina Sofía en la cumbre de la realeza

Además de la reina Sofía, han sido invitados, entre otros, los reyes Federico y Mary de Dinamarca, la reina Margarita y la princesa Benedicta; los reyes Harald y Sonia de Noruega junto al príncipe Haakon, sin Mette-Marit por el avance de su enfermedad; los reyes de Bélgica; los grandes duques de Luxemburgo; los reyes de Tailandia, así como miembros de casas reales no reinantes, como las de Serbia y Rumanía. El programa oficial incluye también un almuerzo institucional ofrecido por el Ayuntamiento de Estocolmo a las 14:00 horas.

La celebración del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia destaca por el despliegue solemne previsto por la Casa Real sueca, que ha diseñado una jornada de grandes proporciones bajo el signo de la unidad monárquica internacional. El monarca, que fue proclamado rey con solo 27 años, saldrá al balcón junto a su familia tras el desfile militar, siendo acompañado por el habitual disparo de una salva de honor desde Skeppsholmen y el paso de aviones de la fuerza aérea sueca.

TikTok de una española en Suecia

Al margen de la agenda institucional, la vida musical del país tendrá igualmente un papel destacado a través del homenaje coral organizado por la Real Academia de Música, donde participarán seis coros entre los que se cuentan Arctic Light, Falu Chamber Choir, Orphei Dränger, Storjyrkans Chamber Choir, Örebro Chamber Choir y Carolinae Röster, según detalla la Casa Real sueca en su calendario oficial.

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