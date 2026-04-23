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Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

El estadio del club blanco se ha transformado para acoger una pista de tierra batida en el centro del césped

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El Santiago Bernabéu como pista de entrenamiento del Mutua Madrid Open 2026 (imagen de Instagram)
El Santiago Bernabéu como pista de entrenamiento del Mutua Madrid Open 2026 (imagen de Instagram)

El Mutua Madrid Open 2026 cuenta esta edición con un escenario adicional situado en una ubicación diferente a la del complejo de la Caja Mágica: el Santiago Bernabéu. El templo del Real Madrid se sitúa en la vanguardia de los grandes estadios europeos, dada su capacidad de transformación para acoger eventos deportivos de todo tipo de disciplinas. Ahora se ha transformado en una pista de tenis para acoger algunos de los entrenamientos del torneo de la capital española y algunas grandes figuras del tenis y futbolistas del club blanco han inaugurado la pista.

El acto de inauguración de la pista contó con una exhibición singular que reunió a figuras destacadas del deporte. Rafa Nadal, icono del tenis español, y Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, formaron pareja y se enfrentaron en un breve peloteo a Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, acompañado por Jude Bellingham, centrocampista del conjunto blanco. La imagen de estos cuatro deportistas compartiendo pista en el Bernabéu fue recibida como un momento histórico por parte de la organización del torneo y del propio club, reflejando la voluntad de convertir el estadio en un referente multidisciplinar.

La presentación sirvió de antesala a los entrenamientos oficiales del Mutua Madrid Open, que este año se caracteriza por su apuesta por espacios singulares. La pista de tierra batida, colocada en el centro del estadio, representa un desafío técnico y logístico que ha sido superado para ofrecer a los jugadores condiciones óptimas en un entorno único. Además de Nadal, Courtois, Sinner y Bellingham, también participaron en el evento la número cuatro del mundo, Iga Swiatek, y la futbolista del Real Madrid Linda Caicedo, quienes estuvieron presentes en el acto y compartieron impresiones con los protagonistas.

'Timelapse' de la transformación del Estadio Bernabéu en una pista de tenis.

El Santiago Bernabéu, que ya es reconocido por su historia y su impacto en el fútbol internacional, busca ahora consolidarse como un espacio polivalente capaz de albergar grandes eventos deportivos y culturales. La organización del Mutua Madrid Open ha destacado la importancia de abrir el estadio a otros deportes, y la prueba de la pista de tenis en el césped es el primer paso para futuros proyectos de este tipo. El objetivo declarado es que, en un futuro cercano, el estadio pueda acoger partidos de tenis de alto nivel y convertirse en una referencia también en el circuito internacional fuera del fútbol.

Los protagonistas del Santiago Bernabéu

La elección de los protagonistas para la exhibición inaugural no fue casual. Tanto Courtois como Bellingham han mostrado en distintas ocasiones su afición por el tenis. El centrocampista inglés, Jude Bellingham, fue visto recientemente en las gradas del Mutua Madrid Open, siguiendo el partido en el que Rafa Jódar se impuso a De Jong. Tras la victoria, Jodar celebró el triunfo imitando el gesto característico de Bellingham, abriendo los brazos, en una muestra de la conexión existente entre el vestuario madridista y el mundo del tenis.

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La presencia de Rafa Nadal, una de las leyendas del tenis, junto a Jannik Sinner, actual número uno del ranking, dotó al evento de un nivel deportivo excepcional. Nadal, que siempre ha mostrado su admiración por el Real Madrid y por el propio estadio, valoró la experiencia de jugar en un escenario tan especial. Por su parte, Sinner se mostró sorprendido por el ambiente y la oportunidad de entrenar en un recinto de esas características.

La apuesta por la pista de tierra batida en el Bernabéu no solo supone una innovación de cara al Mutua Madrid Open, sino que abre la puerta a nuevas experiencias deportivas y de entretenimiento en el estadio. El club y los organizadores del torneo consideran que estas iniciativas refuerzan la imagen de modernidad y polivalencia del recinto, consolidando al Bernabéu como uno de los grandes escenarios deportivos del continente.

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