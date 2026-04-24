Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, suena con fuerza para dirigir a Italia. (Reuters)

El nombre de Pep Guardiola vuelve a sacudir el fútbol europeo. Esta vez con el ojo puesto en Italia. En plena crisis tras la eliminación del Mundial 2026, será la tercera vez consecutiva que el país de la bota no acuda a la cita internacional. Al día siguiente, el seleccionador y leyenda ‘azzurra’, Rino Gattuso, dejó su puesto y, acto seguido, Gianluigi Buffon, jefe de la delegación, hizo lo mismo.

La idea nació de Leonardo Bonucci, durante los Laureus World Sports Awards: “Si hay un verdadero deseo de empezar de cero, yo empezaría con Guardiola, porque traer a alguien como él supondría un cambio radical con respecto a todo lo que ha ocurrido en el pasado. Creo que es muy difícil, pero soñar ahora mismo no cuesta nada”.

El eco fue inmediato. Tanto que el diario deportivo La Gazzetta dello Sport ha lanzado una sugerencia al futuro presidente de la federación: que lo llame. Que lo haga antes del 22 de junio. “No hay duda de que estará encantado de escuchar”, expone el diario.

Pep Guardiola. (Reuters)

Guardiola ya ‘hizo ojitos’ a Italia

Para entender por qué esta historia tiene recorrido, hay que mirar atrás. En 2001, Guardiola aterrizó en el Brescia Calcio y después pasó por la AS Roma. Fue en su etapa como jugador. 31 partidos y tres goles. Habla italiano y recuerda con emoción a Carlo Mazzone, su técnico en Brescia.

En febrero de este año se le ha visto en la ciudad de Milán viendo un partido de tercera categoría como un aficionado más. Y en 2018, en Trento, junto a Carlo Ancelotti y Arrigo Sacchi, dejó una frase que hoy hace soñar al aficionado: “¿Por qué no?”.

Incluso, su mano derecha, Manel Estiarte, ha desarrollado gran parte de su carrera en Italia, aunque el entrenador catalán nunca haya dirigido en ese país.

Infografía sobre la trayectoria de Pep Guardiola como entrenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El obstáculo del dinero

El gran problema a afrontar es el salario. Guardiola gana cerca de 25 millones de euros por temporada. Una cifra inalcanzable para la Federación Italiana. Por ejemplo, Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa en 2020, cobraba cerca de tres millones de euros.

Aun así, existen ejemplos que no hacen despertarse del sueño a los italianos. En 2014, la llegada de Antonio Conte se apoyó en financiación externa, algo que también se podría hacer para contar con los servicios de Pep.

Guardiola dijo que no dirigirá a otro equipo después de Manchester City

Lo que Guardiola busca

El entrenador del Manchester City tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, desde Inglaterra y España se especula desde hace meses con una posible salida. Además, en 2021 dejó caer la idea de que le “gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa…”. “Me gustaría vivir una gran competición de selecciones”, confesó.

Incluso, se le ha llegado a asociar en varias ocasiones con la selección de Inglaterra. Thomas Tuchel, actual seleccionador inglés, tiene contrato hasta 2028, aunque el tiempo de duración dependerá del Mundial 2026 y la Eurocopa 2028.

Pep Guardiola sueña con dirigir a una selección en un Mundial. (EFE/Peter Powell)

El calendario

Por otra parte, el calendario también jugaría su papel. Guardiola está centrado en cerrar la temporada: la Premier League termina el 24 de mayo y aún tiene por delante la FA Cup. Si gana ambos títulos, alcanzaría los 42 en 18 años de carrera, solo por detrás de Sr. Alex Ferguson.

A partir de ahí, se abre la ventana. El 22 de junio, la Federación Italiana elegirá nuevo presidente. Ese dirigente deberá tomar una decisión inmediata sobre el banquillo. En la lista aparecen Conte, Massimiliano Allegri y Mancini. Pero ahora resuena más que nunca el de Pep Guardiola.