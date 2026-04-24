España Deportes

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’

Leonardo Bonucci, leyenda de Italia, ha abierto la puerta a la renovación de la Selección Italiana a manos del catalán

Guardar
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, suena con fuerza para dirigir a Italia. (Reuters)
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, suena con fuerza para dirigir a Italia. (Reuters)

El nombre de Pep Guardiola vuelve a sacudir el fútbol europeo. Esta vez con el ojo puesto en Italia. En plena crisis tras la eliminación del Mundial 2026, será la tercera vez consecutiva que el país de la bota no acuda a la cita internacional. Al día siguiente, el seleccionador y leyenda ‘azzurra’, Rino Gattuso, dejó su puesto y, acto seguido, Gianluigi Buffon, jefe de la delegación, hizo lo mismo.

La idea nació de Leonardo Bonucci, durante los Laureus World Sports Awards: “Si hay un verdadero deseo de empezar de cero, yo empezaría con Guardiola, porque traer a alguien como él supondría un cambio radical con respecto a todo lo que ha ocurrido en el pasado. Creo que es muy difícil, pero soñar ahora mismo no cuesta nada”.

El eco fue inmediato. Tanto que el diario deportivo La Gazzetta dello Sport ha lanzado una sugerencia al futuro presidente de la federación: que lo llame. Que lo haga antes del 22 de junio. “No hay duda de que estará encantado de escuchar”, expone el diario.

Pep Guardiola. (Reuters)
Pep Guardiola. (Reuters)

Guardiola ya ‘hizo ojitos’ a Italia

Para entender por qué esta historia tiene recorrido, hay que mirar atrás. En 2001, Guardiola aterrizó en el Brescia Calcio y después pasó por la AS Roma. Fue en su etapa como jugador. 31 partidos y tres goles. Habla italiano y recuerda con emoción a Carlo Mazzone, su técnico en Brescia.

En febrero de este año se le ha visto en la ciudad de Milán viendo un partido de tercera categoría como un aficionado más. Y en 2018, en Trento, junto a Carlo Ancelotti y Arrigo Sacchi, dejó una frase que hoy hace soñar al aficionado: “¿Por qué no?”.

Incluso, su mano derecha, Manel Estiarte, ha desarrollado gran parte de su carrera en Italia, aunque el entrenador catalán nunca haya dirigido en ese país.

Infografía que muestra a Pep Guardiola sonriente frente a un estadio y la bandera italiana, con el número 40 de títulos. Incluye datos de su carrera y el futuro.
Infografía sobre la trayectoria de Pep Guardiola como entrenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El obstáculo del dinero

El gran problema a afrontar es el salario. Guardiola gana cerca de 25 millones de euros por temporada. Una cifra inalcanzable para la Federación Italiana. Por ejemplo, Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa en 2020, cobraba cerca de tres millones de euros.

Aun así, existen ejemplos que no hacen despertarse del sueño a los italianos. En 2014, la llegada de Antonio Conte se apoyó en financiación externa, algo que también se podría hacer para contar con los servicios de Pep.

Guardiola dijo que no dirigirá a otro equipo después de Manchester City

Lo que Guardiola busca

El entrenador del Manchester City tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, desde Inglaterra y España se especula desde hace meses con una posible salida. Además, en 2021 dejó caer la idea de que le “gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa…”. “Me gustaría vivir una gran competición de selecciones”, confesó.

Incluso, se le ha llegado a asociar en varias ocasiones con la selección de Inglaterra. Thomas Tuchel, actual seleccionador inglés, tiene contrato hasta 2028, aunque el tiempo de duración dependerá del Mundial 2026 y la Eurocopa 2028.

Pep Guardiola sueña con dirigir a una selección en un Mundial. (EFE/Peter Powell)
Pep Guardiola sueña con dirigir a una selección en un Mundial. (EFE/Peter Powell)

El calendario

Por otra parte, el calendario también jugaría su papel. Guardiola está centrado en cerrar la temporada: la Premier League termina el 24 de mayo y aún tiene por delante la FA Cup. Si gana ambos títulos, alcanzaría los 42 en 18 años de carrera, solo por detrás de Sr. Alex Ferguson.

A partir de ahí, se abre la ventana. El 22 de junio, la Federación Italiana elegirá nuevo presidente. Ese dirigente deberá tomar una decisión inmediata sobre el banquillo. En la lista aparecen Conte, Massimiliano Allegri y Mancini. Pero ahora resuena más que nunca el de Pep Guardiola.

Temas Relacionados

Pep GuardiolaMundial 2026FútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

El delantero azulgrana tuvo que ser sustituido por lesión durante el partido liguero ante el Celta de Vigo

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

El estadio del club blanco se ha transformado para acoger una pista de tierra batida en el centro del césped

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Estas organizaciones han solicitado la exclusión de los representantes israelíes de la competición

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

El jugador se lesionó tras lanzar el penalti que dio la victoria al club azulgrana en el partido ante el Celta

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

Güler y Militao dicen adiós a la temporada: tienen una lesión en el bíceps femoral, igual que Lamine Yamal

Todavía no se conoce el tiempo de recuperación de los jugadores, pero podrían perderse lo que resta de temporada y peligran para el Mundial 2026

Güler y Militao dicen adiós a la temporada: tienen una lesión en el bíceps femoral, igual que Lamine Yamal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

Cargar las bolsas de la compra en el asiento trasero del coche puede costarte 200 euros de multa

El CIS da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE su peor resultado histórico en Andalucía

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

ECONOMÍA

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

DEPORTES

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid