Si tienes artrosis, estos son las cuatro estrategias que debes seguir para aliviar tus dolores

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Con el paso del tiempo, es habitual que el cartílago se vaya desgastando, lo que provoca que adelgace y, al final, desaparezca parcialmente. Es esto lo que se conoce como artrosis, una enfermedad crónica que afecta a un buen número de personas en el mundo y que, además, puede agravarse por lesiones, sobrepeso o movimientos repetitivos, aunque el factor principal es el envejecimiento. Es por ello que conviene tener en cuenta las cuatro estrategias que recomiendan seguir los expertos para aliviar los dolores.

La artrosis es una patología crónica que afecta las articulaciones debido a la degradación progresiva del cartílago, el tejido que recubre los extremos óseos y facilita el movimiento suave de las articulaciones. Con el paso del tiempo, este cartílago se va desgastando, lo que deriva en dolor, rigidez y limitación de la movilidad.

A diferencia de lo que suele pensarse, la artrosis no es un destino inevitable y existen medidas que pueden contribuir a aliviar sus síntomas. En el libro ¡La edad es solo un número! Todos envejeceremos, así que preparémonos desde jóvenes, el profesor de medicina Bertrand Fougère y Alix Lefief-Delcourt presentan recomendaciones prácticas para afrontar mejor la enfermedad. Entre sus propuestas, destacan cuatro acciones simples y efectivas para disminuir el dolor y preservar la salud articular en la vida cotidiana.

El ejercicio físico suave es clave

La artrosis es una enfermedad crónica que afecta las articulaciones debido a la degradación progresiva del cartílago. (Freepik)

La elección de actividades físicas adecuadas resulta fundamental para cuidar la salud articular. Los especialistas aconsejan priorizar los deportes de bajo impacto, entre los que destacan la natación, el ciclismo y el yoga. Estas disciplinas favorecen el movimiento y fortalecen los músculos sin someter las articulaciones a esfuerzos bruscos o traumáticos. Además, contribuyen a conservar la flexibilidad y disminuyen la probabilidad de sufrir lesiones.

En contraste, las prácticas de alto impacto, como el running, pueden intensificar las molestias y acelerar el deterioro en personas que ya presentan sensibilidad en las articulaciones. Por este motivo, los expertos insisten en adaptar la rutina de ejercicios a las necesidades individuales, privilegiando alternativas que promuevan el bienestar físico sin poner en riesgo la estructura articular. Mantenerse activo, bajo estas condiciones, permite preservar la movilidad y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

Unos músculos fuertes ayudan a proteger las articulaciones

El fortalecimiento muscular ocupa un lugar central en la protección y el cuidado de las articulaciones. Músculos desarrollados actúan como una barrera que absorbe parte del impacto y disminuye la carga que recae sobre las zonas articulares vulnerables. Esta función amortiguadora resulta especialmente importante en personas con artrosis, ya que ayuda a evitar un desgaste acelerado y a conservar la estabilidad de las articulaciones afectadas.

Diversos estudios han demostrado que trabajar la musculatura que rodea las articulaciones puede disminuir de forma notable el dolor y mejorar la funcionalidad, incluso en quienes padecen enfermedades crónicas como la artrosis. Incorporar ejercicios de fuerza adaptados a cada condición física permite mantener la movilidad, facilita la realización de actividades cotidianas y contribuye al bienestar general. Los profesionales de la salud sugieren combinar este tipo de entrenamiento con ejercicios de bajo impacto para obtener mejores resultados y minimizar el riesgo de lesiones.

Evitar el sedentarismo

El sedentarismo puede agravar los dolores de artrosis. (Freepik)

La tendencia a evitar el movimiento debido al dolor articular suele ser frecuente en personas con artrosis. Sin embargo, especialistas advierten que la inactividad prolongada puede aumentar la rigidez, disminuir la movilidad y agravar el malestar. Mantenerse en reposo absoluto favorece la pérdida de masa muscular y limita la circulación, lo que repercute negativamente en la salud articular.

Por esta razón, la recomendación médica se orienta hacia la práctica de una actividad física regular, adaptada a las capacidades de cada persona. Realizar ejercicios suaves y de baja intensidad, como caminatas, estiramientos o actividades acuáticas, ayuda a conservar la flexibilidad y a reducir los síntomas. La clave reside en adaptar el ritmo y la intensidad del movimiento, permitiendo que las articulaciones se mantengan activas sin sobrecargarlas. La constancia en esta rutina resulta esencial para preservar la autonomía y mejorar la calidad de vida.

Prestarle atención a las señales del cuerpo

La observación atenta de las señales corporales resulta clave en el manejo de la artrosis. El dolor actúa como un indicador que orienta sobre los límites de cada persona; cuando una actividad genera molestias excesivas, conviene modificarla o buscar alternativas más adecuadas. Mantenerse en movimiento aporta beneficios, pero no debe implicar sobreesfuerzos.

Reconocer y respetar las advertencias del propio cuerpo permite alcanzar un equilibrio entre actividad física y descanso. Esta actitud preventiva ayuda a evitar el agravamiento de los síntomas y promueve un mejor control de la enfermedad, facilitando una mayor calidad de vida.