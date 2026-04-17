El entrenamiento de fuerza que ha llevado a una mujer de 62 años a correr más de 70 kilómetros a la semana

Durante una maratón, cada zancada somete a las piernas a un impacto equivalente a tres veces el peso corporal.

Se define como un “camaleón” en lo que a ejercicio se refiere. Y es que, con 62 años, Beth Bacon no solo lleva un estilo de vida saludable por seguir una alimentación equilibrada, sino que es capaz de correr más de 70 kilómetros a la semana. A ello se une que tampoco se limita solo a un deporte o forma de entrenamiento: combina el running, la natación en aguas abiertas, los obstáculos y la gimnasia. Pero es, sobre todo, una rutina de fuerza en concreto la que le hace potenciar su salud y bienestar físico y mental.

Bacon relata en la revista Women’s Health que su espíritu aventurero tiene raíces en una infancia marcada por la actividad física y la movilidad constante debido al trabajo militar de su padre. Creció junto a sus cinco hermanos, con quienes formaba equipos para practicar deportes en cualquier lugar donde vivieran, desde parques hasta jardines. Explica que el movimiento siempre le resultó beneficioso y que disfrutaba especialmente las clases de educación física.

Durante la adolescencia, Bacon se sintió inspirada por un vecino que salía a correr cada mañana. La disciplina y el compromiso de este corredor despertaron en ella el deseo de seguir sus pasos. Así, decidió comprar sus primeras zapatillas y adentrarse en el running. Reconoce que el inicio no fue sencillo, pero la perseverancia le permitió avanzar. Con el tiempo, su cuerpo se adaptó al esfuerzo y encontró una pasión que no ha abandonado.

Hoy, con más de 60 años, asegura que muchas personas cercanas, amigos y sus casi 68.000 seguidores en su cuenta de Instagram le preguntan cómo mantener la motivación y la constancia en la actividad física. En respuesta, comparte sus principales estrategias, herramientas y enfoques mentales, desarrollados a lo largo de los años, para mantenerse activa y enfocada en cada etapa de su vida.

Una rutina de actividad física en constante cambio

Beth Bacon es una mujer atleta con 62 años. (Instagram / @baconnfit)

Con 20 años, Bacon combinaba sus rutinas de running matutino con clases de aeróbic, una actividad que le permitió costear sus estudios universitarios y fortalecer su confianza. Destaca cómo el aeróbic, popularizado en la época de Jane Fonda, le aportó beneficios físicos y mentales, al mejorar su fuerza, aumentar su masa muscular y optimizar su técnica como corredora.

Tras 26 años dedicada a la enseñanza del aeróbic, Bacon decidió buscar nuevos desafíos para evitar el estancamiento en su entrenamiento. Inspirada por el entusiasmo de su hija por la gimnasia, se inscribió en una clase para adultos a los 50 años. Considera que las barras asimétricas, la viga y el suelo fueron elementos clave para trabajar fuerza, equilibrio y coordinación, y reconoce que la gimnasia le ofreció diversión y una sensación de libertad.

Según Bacon, la clave para mantener la motivación en el ejercicio es la variedad y el interés. Recomienda probar actividades diferentes para evitar el aburrimiento y sostiene que el compromiso con una rutina depende de encontrar desafíos que resulten atractivos y estimulantes.

Por qué es tan importante entrenar fuerza a partir de los 60 años

A sus 62 años, Beth Bacon corre cerca de 72 kilómetros por semana. (Instagram baconnfit)

En la actualidad, a sus 62 años, Beth Bacon explica que mantiene una rutina semanal de gimnasia y corre cerca de 72 kilómetros por semana. Se define como una persona madrugadora: sale a correr a las 4:30 de la mañana, aprovechando la tranquilidad de la playa en Florida para meditar y organizar sus pensamientos antes de comenzar el día.

Después de cada carrera, dedica tiempo al entrenamiento de fuerza, optando por ejercicios de calistenia como dominadas, flexiones y muscle-ups. Explica que no sigue una rutina fija, sino que adapta el entrenamiento según sus sensaciones diarias, priorizando ejercicios que favorecen el equilibrio, la flexibilidad y el control corporal. Incorpora sentadillas, zancadas y sentadillas búlgaras para fortalecer la parte inferior del cuerpo y prevenir lesiones.

Bacon subraya la importancia del entrenamiento cruzado y la recuperación para mantener el cuerpo fuerte y saludable. Asegura que la combinación de ejercicios cardiovasculares, fuerza y movilidad ha sido clave para evitar lesiones graves y lograr un desarrollo muscular equilibrado, permitiéndole afrontar nuevos retos físicos con confianza.