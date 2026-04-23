Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declara como testigo en la Audiencia Nacional sobre su relación con Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Rajoy califica su vínculo como "puramente profesional" y asegura que Bárcenas no era una persona de su confianza.

Este jueves el juicio por el ‘Caso Kitchen’ ha entrado en una jornada clave con las declaraciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. El primer turno ha sido para el expresidente y ha defendido la “legalidad” detrás de la operación que se llevó a cabo contra Bárcenas. “Hubo una operación policial para encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros. Se adecuó a la legalidad”, ha asegurado.

“No me interesé por este tema porque no sabía que se estaba produciendo esa operación policial”, ha continuado y ha añadido que “nadie le preguntó en ningún momento en el parlamento sobre este asunto. También ha defendido la inocencia del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la causa, al asegurar que con su cargo no tiene sentido que supiera sobre las operaciones policiales o si se conseguía a cualquier confidente.

Explicando que él también ocupó el cargo de ministro de Interior, ha descrito que esa suposición “no tiene ningún sentido, es disparatado”. “No queremos ser conscientes del trabajo de un ministro”, ha denunciado.

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