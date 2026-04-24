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España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

La cita ha puesto el foco en la disuasión, la interoperabilidad y la preparación en el flanco este por la tensión con Rusia

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Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en Valencia
Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en Valencia (Ministerio de Defensa)

España parece estar cada vez menos cómoda dentro de la OTAN por sus diferencias con Estados Unidos, principal potencia de la Alianza. Sin embargo, por el momento, sigue siendo un miembro clave que participa en despliegues y conversaciones. El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP), con base en Bétera, Valencia, ha sido el escenario de la ’29ª Land Corps Commanders’ Conference (LC3)’.

Se trata de un encuentro “de alto nivel” que ha reunido esta semana a los principales mandos terrestres de la Alianza Atlántica. La cita ha puesto el foco en la disuasión, la interoperabilidad y la preparación en el flanco este, en un contexto de creciente relevancia para la seguridad europea. La amenaza de Rusia está cada vez más presente a través de incursiones aéreas o con buques militares en aguas cercanas a las costas de los estados aliados.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

Mandos de la OTAN debaten en España

La primera jornada se llevó a cabo en el acuartelamiento de Santo Domingo, en Valencia. Durante esta sesión, los mandos participantes han abordado cuestiones clave para el futuro de la defensa terrestre en la OTAN, entre ellas la evolución del mando y control (C2), la evaluación del entorno estratégico y los retos de la preparación y la interoperabilidad. Según el Ministerio de Defensa, estos debates se centraron especialmente en la disuasión en el flanco este, donde la Alianza mantiene una atención prioritaria por la rivalidad con el Kremlin.

Las actividades continuaron en la base del HQ NRDC-ESP en Bétera, donde se desarrollaron sesiones centradas en la coordinación operativa entre los diferentes mandos aliados. El foro ha sido definido como un espacio fundamental para alinear estrategias, compartir experiencias y reforzar la cohesión interna. El Ministerio ha destacado que la celebración de la LC3 en España refuerza el papel de las Fuerzas Armadas dentro de la estructura de fuerzas de la OTAN y subraya el compromiso español con la defensa colectiva y la preparación operativa.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Innovación tecnológica

Como parte del programa, los asistentes han realizado una visita al Campo de Maniobras de Viator, en Almería, donde el Centro de Fuerza Futura del Ejército de Tierra, junto a la Brigada ‘Alfonso XIII’ II de la Legión, ha organizado la Campaña de Experimentación Táctica. En esta actividad, los participantes han observado una demostración de capacidades de última generación. Entre los sistemas presentados destacan los aéreos no tripulados (UAS), las plataformas terrestres no tripuladas (UGV), capacidades contra-UAS y soluciones avanzadas de mando y control.

Esta demostración ha permitido a los mandos de la OTAN conocer en detalle los avances en innovación, integración de sistemas y transformación del combate terrestre. La posibilidad de observar estos desarrollos “de primera mano” refuerza la posición del HQ NRDC-ESP como referente en la estructura de alta disponibilidad de la Alianza.

El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en Bétera es una de las nueve estructuras de mando de alta disponibilidad de la organización. Bajo dirección española y con personal de 13 países aliados, el HQ NRDC-ESP está preparado para desplegar y conducir operaciones de alta intensidad en cualquier escenario, en línea con los compromisos internacionales asumidos por España y la OTAN.

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