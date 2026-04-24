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Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Los españoles buscarán destronar a Bezzecchi

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Marc Márquez durante una prueba en el GP de MotoGP de España. (REUTERS/Jon Nazca)
Marc Márquez durante una prueba en el GP de MotoGP de España. (REUTERS/Jon Nazca)

El Mundial de MotoGP aterriza en España como cuarta parada de los pilotos españoles por el título. El Circuito de Jerez-Ángel Nieto llega tras un parón atípico en el campeonato y se disputará este fin de semana, del 24 al 26 de abril.

Los focos están puestos en Marco Bezzecchi, líder en la clasificación y gran referencia de Aprilia en este arranque de temporada. Junto con él, aparecen los nombres de Jorge Martín y Pedro Acosta, que completan el podio. Por su parte, Marc Márquez completa el top cinco de clasificados.

No obstante, también se disputarán los entrenamientos, clasificaciones y carreras de Moto 3 y Moto 2.

Infografía con dos motos de MotoGP en pista bajo una bandera española, mostrando el circuito de Jerez, horarios del GP y líderes del campeonato.
Infografía detallada con los horarios, pilotos principales y canales de transmisión del Gran Premio de España de MotoGP 2026 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios y dónde ver el Gran Premio de España 2026

La actividad arranca este viernes 24 de abril con los entrenamientos libres de Moto 3 (9:00), Moto 2 (9:50) y MotoGP (10:45). Por la tarde se disputan las sesiones de práctica que empiezan a definir el ritmo real de cada piloto.

El sábado 25 se centra en la lucha por la parrilla. MotoGP abre su clasificación con la Q1 a las 10:50 y la Q2 a las 11:15, mientras que Moto 3 y Moto 2 deciden sus posiciones a partir de las 12:45 y la 13:40, respectivamente. El día culmina con la carrera al sprint de MotoGP a las 15:00 horas.

El domingo llega el plato fuerte con las carreras. Moto 3 a las 11:00, Moto 2 a las 12:45 y MotoGP a las 14:00 horas.

Pedro Acosta en el GP de Jerez. (EFE/Román Ríos)
Pedro Acosta en el GP de Jerez. (EFE/Román Ríos)

El evento se podrá ver tanto en televisión como por streaming. Se podrá ver a través de DANZ, previo registro gratuito en la plataforma. No obstante, esta vez Mediaset España también ha comprado los derechos y retransmitirá los enfrentamientos y clasificaciones en BeMad, mientras que el sprint y las carreras se podrán ver en Telecinco y en su plataforma online.

Fuera de España, el seguimiento estará garantizado: ESPN en Latinoamérica y NBC Sports en Estados Unidos retransmitirán el evento en directo, adaptando los horarios a cada país.

Además de las sesiones en pista, la cobertura incluye programas especiales como “Paddock Abierto” o los espacios previos a clasificación y carrera, con análisis, entrevistas y seguimiento desde el paddock. El despliegue se completa tras el fin de semana con programas de resumen y análisis.

El piloto cruzó la meta y perdió el equilibrio

La magia de Jerez

Hablar de Jerez es hablar de historia. Inaugurado en los años 80, el trazado andaluz cuenta con 4,4 kilómetros y 13 curvas que combinan zonas técnicas con otras más fluidas. Su recta principal, relativamente corta, obliga a maximizar la aceleración y la precisión en cada salida de curva.

Más allá de lo técnico, el circuito destaca por su ambiente. La cercanía de las gradas y la pasión de la afición convierten cada edición en una experiencia única. No es casualidad que leyendas como Valentino Rossi hayan dejado aquí algunos de sus momentos más memorables.

Con todos estos ingredientes (igualdad en la parrilla, dominio de Aprilia y el empuje del público español), el Gran Premio de España 2026 se presenta como una de las citas imprescindibles del calendario. El año pasado lo ganó Marc Márquez. Este año, la emoción está servida.

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