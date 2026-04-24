Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Aldea Lantero. (Idealista)

La aldea privada de Lantero, ubicada en el occidente de Asturias, ha salido al mercado inmobiliario como una de las ofertas más singulares de España: cuenta con acceso exclusivo al río Navia y se anuncia por 690.000 euros, según el portal Idealista y la agencia Veri Corral Inmobiliaria. La finca, situada en la parroquia de Serandinas, concejo de Boal, integra más de 6,3 hectáreas de terreno, un embarcadero propio y edificaciones tradicionales, en un enclave natural atractivo.

La propiedad comprende dos viviendas, dos hórreos —estructuras típicas del norte peninsular utilizadas tradicionalmente para guardar grano, alejadas de la humedad y de los animales—, una ermita dedicada a San Ramón y un embarcadero privado. Todo el conjunto está pendiente de rehabilitación, permitiendo un margen amplio de adaptación para proyectos que van desde el turismo rural hasta proyectos residenciales en plena naturaleza.

El enclave estuvo habitado hasta principios de los 2000 y mantiene la configuración típica de las aldeas asturianas. La edificación principal, los hórreos y la ermita suman más de 600 metros cuadrados construidos, todos en piedra, con cubiertas de madera y pizarra fieles a la arquitectura de la comarca Eo-Navi.

La ubicación y el entorno natural que rodean la propiedad de Lantero

Lantero se sitúa cerca del Embalse de Arbón y las Cascadas de Oneta, integrándose en uno de los paisajes más representativos del occidente peninsular y rodeada de castaños, acebos y frutales, lo que refuerza su carácter aislado y exclusivo. Por ello, es un enclave de especial interés para proyectos orientados al turismo rural.

En cuanto a la accesibilidad, la propiedad es alcanzable por una pista forestal desde Villayón o remontando el propio río Navia gracias a su embarcadero privado. Esta infraestructura fue esencial hasta principios de este siglo para la vida cotidiana del lugar, permitiendo el cruce del Navia para comerciar con otras poblaciones, como Serandinas. Este mismo embarcadero mantiene su potencial actual para la movilidad fluvial o iniciativas ligadas al turismo experiencial y ocio sostenible, constituyendo un valor añadido poco frecuente en el mercado inmobiliario.

Los precios de la vivienda en España no han dejado de aumentar en los últimos años en las principales ciudades. Sin embargo, si cambiamos la ubicación por la España vaciada, la cosa cambia

Y esta no ha sido la única aldea a la venta recientemente en la comunidad autónoma. Hace unos meses, se anunció el caso de El Mortorio, en la localidad de Piloña, que se comercializaba por 1,87 millones de euros. Con una superficie mayor que la de Lantero —13 hectáreas y 1.115 metros cuadrados construidos, con diversas casas rurales y edificios auxiliares orientados al sector turístico—, su oferta no incluye acceso fluvial ni embarcadero privado.

Adicionalmente, el precio de Lantero, situado por debajo de los 700.000 euros, resulta notablemente inferior pese a su localización privilegiada y su potencial para proyectos de turismo rural, sostenibilidad o retiro privado. En este contexto, Lantero se consolida como una alternativa singular dentro del segmento de propiedades exclusivas en el norte peninsular, y puede ser una buena opción para inversión o disfrute privado en un entorno natural poco común en el mercado actual. Eso sí, por si hacía falta decirlo, solo al alcance de personas con alto poder adquisitivo.