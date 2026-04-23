España

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Las localidades del interior de Sevilla ofrecen alternativas más asequibles y entornos privilegiados frente al encarecimiento de la vivienda en la capital

Guardar
Castillo de Constantina, en Sevilla (Turismo de Sevilla).
Castillo de Constantina, en Sevilla (Turismo de Sevilla).

El acceso a la vivienda en las grandes urbes españolas es un problema cada vez más grande. En ciudades como Sevilla, el precio de la vivienda ha marcado un nuevo récord, situando el valor medio en 2.790 euros por metro cuadrado, tras una subida del 9,1% en el último año. Esta tendencia al alza ha alcanzado también a la provincia, donde el promedio supera ya los 1.900 euros por metro cuadrado, lo que obliga a quienes están interesados en comprar a buscar alternativas más asequibles fuera del núcleo urbano.

Pero, para todos aquellos que desean adquirir una vivienda, Constantina se ha posicionado como un enclave que destaca por sus bajos precios para comprar vivienda en la provincia andaluza. El precio medio en este municipio, a unos 80 kilómetros al norte de la capital sevillana, ronda los 493 euros el metro cuadrado, según datos de Idealista, una cifra que está muy por debajo de los valores de Sevilla ciudad y otras poblaciones del entorno metropolitano.

Así, comprar una casa de 80 metros cuadrados en Constantina puede suponer un desembolso de apenas 39.000 euros. Para quienes buscan oportunidades todavía más económicas, en la localidad hay inmuebles disponibles desde 20.000 euros, aunque estos suelen necesitar grandes obras de rehabilitación. Para entrar a vivir sin necesidad de reformas, la oferta comienza en torno a los 30.000 euros.

Naturaleza y patrimonio

Constantina cuenta con poco más de 6.000 habitantes y está enclavada en el corazón del Parque Natural Sierra Morena. El municipio está rodeado de dehesas, riberas y paisajes kársticos, lo que lo convierte en un destino apreciado por quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Además, la localidad ostenta un rico legado histórico que se remonta a tiempos celtas, pasando por la presencia romana y la influencia árabe. El pueblo conserva varios monumentos y enclaves catalogados como Bien de Interés Cultural. Entre los más destacados figuran el castillo almohade del siglo XII, la iglesia de Santa María de la Encarnación y el Monasterio de las Hermanas Jerónimas, conocido por su repostería artesanal.

La Ribera del Huéznar, con sus cascadas y pozas, el conjunto geológico del Cerro del Hierro y rutas como la de los Castañares o la Vía Verde enriquecen la oferta paisajística y turística del municipio.

Oportunidades fuera de la capital

El crecimiento del precio de la vivienda en la provincia de Sevilla ha sido especialmente pronunciado, con un incremento anual del 16%. Mientras, localidades de interior como Constantina mantienen valores considerablemente más bajos, lo que abre una ventana de oportunidad para quienes desean invertir antes de que se produzcan futuras subidas.

Y es que la diferencia entre las zonas más caras y las más baratas es cada vez mayor. En el área metropolitana, los precios superan en muchos casos los 1.300 euros por metro cuadrado, lo que limita el acceso a la vivienda en propiedad para gran parte de la población.

Este desequilibrio impulsa la demanda hacia las localidades rurales y de tamaño medio, donde la oferta sigue siendo amplia y los precios todavía permiten la compra sin necesidad de recurrir a grandes préstamos hipotecarios.

Castillo de Constantina, en Sevilla (Turismo de Sevilla).
Castillo de Constantina, en Sevilla (Turismo de Sevilla).

Otros municipios asequibles en la provincia de Sevilla

Aunque Constantina encabeza el listado de municipios con precios más bajos, existen otras localidades en Sevilla donde adquirir una vivienda es más económico que en la capital y su entorno a la redonda.

  • En Marchena, el precio medio se sitúa en torno a los 797 euros por metro cuadrado. Este municipio es conocido por su centro histórico y su arraigada Semana Santa.
  • Por su parte, Lora del Río alcanza los 877 euros por metro cuadrado y destaca por la celebración de la romería de Nuestra Señora de Setefilla, una de las más tradicionales de la provincia.
  • Carmona, con sus murallas y vestigios romanos, tiene un valor medio de 1.114 euros por metro cuadrado.
  • Utrera, cuna del flamenco y la tradición taurina, se mantiene en 1.295 euros por metro cuadrado.
  • La Rinconada, con su patrimonio arqueológico, en 1.316 euros el metro cuadrado.
  • Alcalá de Guadaíra ofrece viviendas a un promedio de 1.539 euros por metro cuadrado, siendo conocida por su castillo y los molinos del río Guadaíra.

Temas Relacionados

ViviendaCompra de ViviendaVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las 3 formas de apoyar a un hijo altamente sensible, según una psicóloga: “Perciben todo con mayor intensidad”

La sensibilidad infantil hace que el mismo rasgo pueda aumentar el malestar o potenciar el desarrollo, dependiendo del contexto

Las 3 formas de apoyar a un hijo altamente sensible, según una psicóloga: “Perciben todo con mayor intensidad”

Brownie con tarta de queso y frambuesas: el postre irresistible para darse un capricho sin excusas

La combinación de todos los sabores permite una mezcla de suavidad, jugosidad y un toque ácido perfecto para ocasiones especiales

Brownie con tarta de queso y frambuesas: el postre irresistible para darse un capricho sin excusas

El alcalde de un pueblo de Cáceres lanza palomas mensajeras en protesta: el Ayuntamiento lleva más de un mes sin teléfono

El consistorio denuncia que la falta de línea telefónica paraliza trámites y dificulta la atención a los vecinos

El alcalde de un pueblo de Cáceres lanza palomas mensajeras en protesta: el Ayuntamiento lleva más de un mes sin teléfono

El ‘superalimento’ que recomiendan los dietistas: la fruta que favorece la salud del cerebro, corazón e intestino

Un superalimento es un producto que destaca por su alta densidad de nutrientes, por lo que normalmente destacan por sus altas concentraciones de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes

El ‘superalimento’ que recomiendan los dietistas: la fruta que favorece la salud del cerebro, corazón e intestino

Santoral del viernes 24 de abril: quién fue San Fidel de Sigmaringen

Nacido como Mark Reyd, se desempeñó como abogado antes de su ingreso a la orden de los capuchinos en Friburgo

Santoral del viernes 24 de abril: quién fue San Fidel de Sigmaringen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Un hombre mata a su expareja y después se suicida: el agresor tenía antecedentes por violencia de género

Las auditoras revelan que Transportes duplicó la compra de mascarillas “en apenas 13 minutos” sin justificación: “O se suministraban los ocho millones o nada”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una descendiente de sefardíes venezolanos a la nacionalidad española: entregó el informe de un genealogista reputado

El exjefe jurídico de Globalia desvincula a Begoña Gómez del apoyo a Air Europa y defiende que no fue un rescate, sino un “préstamo”

ECONOMÍA

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

Si tu empresa pide un ERE, esto es lo que debes hacer: conoce qué es y cuáles son tus derechos

Unos 6 metros cuadrados por casi 500 euros: el anuncio ilegal de una inmobiliaria de París

DEPORTES

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

Güler y Militao dicen adiós a la temporada: tienen una lesión en el bíceps femoral, igual que Lamine Yamal

‘Star Wars’ en los Juegos Olímpicos 2028: la esgrima se reinventa y convierte los asaltos en duelos con “sables de luz”