El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Castillo de Constantina, en Sevilla (Turismo de Sevilla).

El acceso a la vivienda en las grandes urbes españolas es un problema cada vez más grande. En ciudades como Sevilla, el precio de la vivienda ha marcado un nuevo récord, situando el valor medio en 2.790 euros por metro cuadrado, tras una subida del 9,1% en el último año. Esta tendencia al alza ha alcanzado también a la provincia, donde el promedio supera ya los 1.900 euros por metro cuadrado, lo que obliga a quienes están interesados en comprar a buscar alternativas más asequibles fuera del núcleo urbano.

Pero, para todos aquellos que desean adquirir una vivienda, Constantina se ha posicionado como un enclave que destaca por sus bajos precios para comprar vivienda en la provincia andaluza. El precio medio en este municipio, a unos 80 kilómetros al norte de la capital sevillana, ronda los 493 euros el metro cuadrado, según datos de Idealista, una cifra que está muy por debajo de los valores de Sevilla ciudad y otras poblaciones del entorno metropolitano.

Así, comprar una casa de 80 metros cuadrados en Constantina puede suponer un desembolso de apenas 39.000 euros. Para quienes buscan oportunidades todavía más económicas, en la localidad hay inmuebles disponibles desde 20.000 euros, aunque estos suelen necesitar grandes obras de rehabilitación. Para entrar a vivir sin necesidad de reformas, la oferta comienza en torno a los 30.000 euros.

Naturaleza y patrimonio

Constantina cuenta con poco más de 6.000 habitantes y está enclavada en el corazón del Parque Natural Sierra Morena. El municipio está rodeado de dehesas, riberas y paisajes kársticos, lo que lo convierte en un destino apreciado por quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Además, la localidad ostenta un rico legado histórico que se remonta a tiempos celtas, pasando por la presencia romana y la influencia árabe. El pueblo conserva varios monumentos y enclaves catalogados como Bien de Interés Cultural. Entre los más destacados figuran el castillo almohade del siglo XII, la iglesia de Santa María de la Encarnación y el Monasterio de las Hermanas Jerónimas, conocido por su repostería artesanal.

La Ribera del Huéznar, con sus cascadas y pozas, el conjunto geológico del Cerro del Hierro y rutas como la de los Castañares o la Vía Verde enriquecen la oferta paisajística y turística del municipio.

Oportunidades fuera de la capital

El crecimiento del precio de la vivienda en la provincia de Sevilla ha sido especialmente pronunciado, con un incremento anual del 16%. Mientras, localidades de interior como Constantina mantienen valores considerablemente más bajos, lo que abre una ventana de oportunidad para quienes desean invertir antes de que se produzcan futuras subidas.

Y es que la diferencia entre las zonas más caras y las más baratas es cada vez mayor. En el área metropolitana, los precios superan en muchos casos los 1.300 euros por metro cuadrado, lo que limita el acceso a la vivienda en propiedad para gran parte de la población.

Este desequilibrio impulsa la demanda hacia las localidades rurales y de tamaño medio, donde la oferta sigue siendo amplia y los precios todavía permiten la compra sin necesidad de recurrir a grandes préstamos hipotecarios.

Castillo de Constantina, en Sevilla (Turismo de Sevilla).

Otros municipios asequibles en la provincia de Sevilla

Aunque Constantina encabeza el listado de municipios con precios más bajos, existen otras localidades en Sevilla donde adquirir una vivienda es más económico que en la capital y su entorno a la redonda.

En Marchena , el precio medio se sitúa en torno a los 797 euros por metro cuadrado. Este municipio es conocido por su centro histórico y su arraigada Semana Santa.

Por su parte, Lora del Río alcanza los 877 euros por metro cuadrado y destaca por la celebración de la romería de Nuestra Señora de Setefilla, una de las más tradicionales de la provincia.

Carmona , con sus murallas y vestigios romanos, tiene un valor medio de 1.114 euros por metro cuadrado.

Utrera , cuna del flamenco y la tradición taurina, se mantiene en 1.295 euros por metro cuadrado.

La Rinconada , con su patrimonio arqueológico, en 1.316 euros el metro cuadrado.

Alcalá de Guadaíra ofrece viviendas a un promedio de 1.539 euros por metro cuadrado, siendo conocida por su castillo y los molinos del río Guadaíra.