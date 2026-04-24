Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (REUTERS/Albert Gea)

Lamine Yamal hacía saltar todas las alarmas durante el partido liguero ante el Celta. El joven jugador azulgrana fue el encargado de ejecutar el penalti que dio la victoria al FC Barcelona. Un disparo que desató las molestias del delantero. Los peores presagios cruzaron la mente de los asistentes al encuentro y los aficionados que seguían el partido. Este jueves se ha confirmado: lesión en el bíceps femoral. Aunque el club azulgrana no ha detallado el tiempo de recuperación, los antecedentes de otros futbolistas pueden poner algo de luz sobre esta incógnita.

La lesión del bíceps femoral no resulta extraña en el mundo del fútbol. Muchos antes de Lamine Yamal han sufrido esta lesión, algunos incluso en una situación similar a la del jugador azulgrana, obligados a perderse el final de la temporada, uno de los momentos más importantes del año. La lesión del jugador azulgrana se produjo durante el partido liguero de este miércoles ante el Celta de Vigo. Tras ejecutar el penalti que aseguró la victoria para el Barcelona, el jugador se dejó caer sobre el césped. Aunque salió del campo caminando y solo mostraba una leve cojera, la cercanía del final de la temporada y el inicio inminente del Mundial 2026 encendieron las alertas en el club y en la selección. La situación mantiene expectantes tanto al cuerpo técnico como a los aficionados, ya que se trata de uno de los futbolistas más relevantes para la Selección.

Este jueves, el cuerpo médico del Barcelona confirmó el diagnóstico del jugador: una lesión en el bíceps femoral. Hasta la fecha, todavía no se conoce el tiempo que Lamine Yamal permanecerá alejado del terreno de juego. Sin embargo, echando la vista atrás, es posible hacerse una ligera idea del tiempo que el delantero necesitará para volver a pisar el césped. Y todo parece indicar que no volverá a vestir la camiseta azulgrana lo que resta de temporada, pero sí estará listo para el Mundial 2026.

Lamine Yamal con molestias durante el partido ante el Celta (REUTERS/Albert Gea)

La competición internacional es uno de los grandes eventos del año, marcado en el calendario de todos los jugadores. Resta poco más de un mes para que la cita mundialista dé el pistoletazo de salida, aunque antes de ello se dará a conocer la convocatoria oficial de Luis de la Fuente. Ahí probablemente estará el nombre de Lamine Yamal para viajar con la selección española y vestir La Roja.

Los antecedentes en el fútbol de la lesión de bíceps femoral

Uno de los ejemplos más recientes de jugadores que han sufrido una lesión en el bíceps femoral es el de Raphinha. El jugador se encontraba disputando una manga de amistosos internacionales con Brasil. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo, durante el partido ante Francia. El delantero tuvo que ser sustituido al notar molestias en la parte posterior del muslo derecho. Tras el encuentro, el futbolista se sometió a las pruebas pertinentes. Tan solo un día después, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunciaba las malas noticias: lesión de bíceps femoral y baja de cinco semanas. Un diagnóstico que confirmaron los médicos del FC Barcelona. Hasta la fecha, el jugador azulgrana no ha regresado a los terrenos de juego.

Otro caso reciente en el mismo vestuario es el de Pedri. El centrocampista canario se retiró cojeando del partido de Champions ante el Slavia de Praga celebrado el 21 de enero de 2026. En ese momento, el jugador estuvo fuera del terreno de juego durante un mes. Aunque el club azulgrana no es la única plantilla que ha sufrido esta dolencia.

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Su eterno rival, el Real Madrid, también conoce de primera mano lo que es esta lesión. Durante la temporada 2024/2025, dos jugadores del club blanco causaron baja por esta lesión. Kylian Mbappé la sufrió en septiembre de 2024, cuando se retiró de un partido ante el Alavés con molestias. Las posteriores pruebas confirmaron el alcance de la lesión que le dejó tres semanas alejado del verde y sin poder jugar su primer derbi ante el Atlético de Madrid con la camiseta blanca. Tan solo unos meses después, en noviembre de ese mismo año, Eduardo Camavinga sufrió la misma lesión, también con un periodo de tres semanas de recuperación.

Con los antecedentes en la mano, es posible prever que el delantero y estrella del FC Barcelona estará, aproximadamente, un mes alejado del terreno de juego. Sin embargo, será necesario ver el alcance de la lesión y cómo va evolucionando en los próximos días. Todo parece indicar que no volverá a vestir la camiseta azulgrana lo que resta de temporada, pero que sí estará a punto para Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026.