“Falta personal y las oficinas que abren hasta las 20.30 horas dan la última cita a las 17.10″: los trabajadores de Correos critican “la nefasta” planificación de la regularización

Imagen de una oficina de Correos de Madrid donde los migrantes pueden presentar su solicitud para la regularización. (Carlos Luján / Europa Press)

La planificación es “nefasta” e “irresponsable”. Los trabajadores de Correos, entidad que lleva el peso fundamental del proceso de regularización de migrantes que ha comenzado esta semana, critican con dureza cómo se está desarrollando en esta fase inicial una prestación que puede llevar a las oficinas de Correos a más de medio millón de personas. “La formación que estamos recibiendo es un video explicativo y un manual de 29 páginas”, denuncian desde CGT. “Hace falta un 30% más de plantilla para hacerlo bien y un 40% más en Andalucía, ya que en esta comunidad hay, además, elecciones autonómicas”, explican desde CCOO.

El proceso de regularización va a poner a prueba a la estructura del Estado. El Gobierno ha decidido que las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería atiendan a los inmigrantes que quieran, y puedan porque cumplen los requisitos, regularizar su situación en nuestro país. El proceso dura hasta el 30 de junio. Es necesario que los interesados que pidan una cita presencial la soliciten previamente a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o a través del teléfono 060.

Correos es el que más oficinas ha habilitado: concretamente 371 oficinas (el 16% de su red), todas aquellas que la empresa pública tiene en capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes. En Madrid capital, por ejemplo, hay 36, y en el resto de la región solo 32. “Algunas de estas oficinas abren hasta las 20.30 horas de la tarde, pero la última cita que están dando es a las 17.10 horas”, explica un portavoz de CGT. ¿Por qué? “Porque falta personal”, argumenta. En las oficinas de Extranjería y de la Seguridad Social habilitadas para la regularización, el horario es hasta las 19 horas. En una de las dos oficinas que hay en la localidad de Rivas-Vaciamadrid hay siete ventanillas de atención al público. Ahora solo funcionan tres, de las que dos se han destinado para la regularización.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (Matias Chiofalo - Europa Press)

Es un ejemplo que resume que la falta de personal va a ser un hándicap en Correos durante todo el proceso de regularización. “Para llevar a cabo este trabajo con garantías, ya le trasladamos a la empresa que haría falta aumentar la plantilla un 30% en el conjunto de España, y de un 40% en Andalucía porque hay elecciones autonómicas y más carga de trabajo. Habría que abrir también oficinas en municipios de menos de 50.000 habitantes”, afirman desde CCOO. “Han seleccionado a 1.000 compañeros en todo el país para esta regularización. En algunos casos pidiendo voluntarios y, en otros, eligiéndolos a dedo”, señala el portavoz de CGT.

Sin refuerzo de la plantilla

El 14 de abril hubo una reunión entre todos los sindicatos y la dirección de Correos. “Se habló de reforzar la plantilla. No se va a hacer. Hay oficinas que ya están sobrecargadas de trabajo antes de que llegara la regularización. Lo único que dijeron es que iba a hacer un ‘seguimiento dinámico de la situación’ para ver si durante el proceso se debían implementar nuevas medidas”, relatan desde CGT, que recuerdan que Correos debe cumplir con garantías sus funciones públicas y no transitar por una “deriva mercantilista. No queremos ser los siervos de Amazon y AXA”, en alusión al convenio que hace unos meses firmó la empresa pública para vender en sus oficinas pólizas de esta aseguradora privada.

Correos tiene una bolsa de empleo de eventuales para cubrir puestos base en reparto y gestión, trabajadores a los que puede llamar en cualquier momento. También cuenta con la figura del ‘idóneo’, que aparece en el convenio, empleados que ya han trabajado en algún momento en la compañía. Correos podría contar con ellos para reforzar el proceso de regularización. En la reunión del día 14 también salió el debate de si habrá algún tipo de compensación económica por esta carga de trabajo. No hubo respuesta.

Intranet de Correos para que los trabajadores puedan iniciar su formación en el proceso de regularización

Falta plantilla y falta formación, señalan los sindicatos. Muchos de los trabajadores destinados a este proceso iniciaron su formación este mismo lunes 20, cuando los migrantes ya podían acudir a las oficinas. Tienen que ver un video y leer un manual de 29 páginas “que no es intuitivo y está mal estructurado. Tiene errores. No recoge todas las casuísticas. La regularización es un proceso nuevo, que pocos trabajadores han vivido. El procedimiento no tarda 20 minutos, sino una hora”, aseguran desde la CGT. La intranet interna de Correos revela (ver foto de arriba) que el plazo de formación sigue abierto hasta el 29 de abril.

CCOO ha analizado la guía de formación y ha detectado “graves errores”, como la interpretación errónea de requisitos laborales, al no diferenciar adecuadamente entre contrato formalizado e intención de contratación, y la existencia de discrepancias entre el Real Decreto aprobado por el Gobierno, los formularios oficiales y la propia guía de Correos. “El documento presenta una estructura confusa y poco operativa, lo que dificulta su aplicación en la atención diaria al público. Es injustificable que se haya puesto en marcha el proceso de regularización con un documento que requiere correcciones y clarificaciones inmediatas, lo que refleja, una vez más, una gestión marcada por la improvisación”, se lamentan desde este sindicato.