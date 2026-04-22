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Cómo puedes evitar la fatiga muscular para sacarle el máximo rendimiento a tus entrenamientos

Si se realiza deporte con frecuencia y no se siguen los hábitos correctos, aumenta la pesadez de los músculos y el cansancio y, con ello, el riesgo de lesiones

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Llevar un estilo de vida saludable y estar en forma implica seguir una alimentación equilibrada y realizar deporte con frecuencia. Pero lo cierto es que la práctica regular de ejercicio físico puede provocar fatiga muscular si no se llevan a cabo unas pautas correctas para evitarlo, tal y como explican los expertos. De seguirlas, se consigue potenciar al máximo el rendimiento en los entrenamientos y, por ende, alcanzar los objetivos de quemar grasa o ganar más músculo de una manera más eficaz.

Las personas que practican deporte suelen tener que interrumpir sus entrenamientos debido a una disminución repentina del rendimiento físico. Esta situación, conocida como fatiga muscular, constituye una advertencia sobre el riesgo de lesiones si no se modifican ciertos hábitos.

La fatiga muscular se manifiesta a través de síntomas claros. Entre los más frecuentes se encuentran la aparición de pesadez en los músculos y un cansancio intenso, seguidos por un incremento en la frecuencia cardíaca y respiratoria. Además, es habitual que surjan problemas de coordinación, junto con sensaciones de incomodidad y ansiedad.

Por qué puede aparecer la fatiga muscular al hacer ejercicio

El esfuerzo excesivo sin estrategia puede llevar al agotamiento, al abandono y al aumento del estrés. (Freepik)
El esfuerzo excesivo sin estrategia puede llevar al agotamiento, al abandono y al aumento del estrés. (Freepik)

La fatiga muscular se produce por una combinación de factores fisiológicos que afectan la capacidad del músculo para mantener el esfuerzo. Diversos procesos intervienen en su aparición, como la disminución de calcio disponible para la contracción, el agotamiento de las reservas de glucógeno, la acumulación de productos metabólicos como el ácido láctico y el fosfato inorgánico, así como una hidratación insuficiente.

Las investigaciones recientes señalan que la fatiga puede surgir tanto por alteraciones en el sistema nervioso central —que reduce la activación muscular— como por fallos en la transmisión de señales eléctricas y en la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, esencial para la contracción muscular. Además, la acumulación de fosfato y el descenso del pH intracelular pueden inhibir la función de las proteínas contráctiles, disminuyendo la fuerza generada por el músculo, según recoge el estudio Fatiga muscular: comprensión general y tratamiento, elaborado por Jing-Jing Wan, junto con otros científicos.

El glucógeno muscular representa una fuente clave de energía durante el ejercicio prolongado. Su agotamiento se asocia directamente con la aparición de fatiga y la imposibilidad de mantener el rendimiento. También se ha observado que la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) aumenta durante el esfuerzo, contribuyendo al daño de proteínas musculares y acentuando el cansancio.

Factores externos como la falta de descanso, una recuperación inadecuada, la alimentación deficiente, la monotonía en las rutinas de ejercicio y el consumo de tabaco o alcohol incrementan el riesgo de fatiga muscular y de lesiones asociadas. La hidratación deficiente afecta la función muscular y dificulta la eliminación de productos de desecho.

No sobreentrenar o hidratarse bien: cómo combatir la fatiga muscular

Hombre joven de perfil, realizando una sentadilla sin peso en un gimnasio moderno y bien iluminado, con grandes ventanales de fondo.
Hacer un calentamiento antes de entrenar es fundamental para evitar lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir la fatiga muscular y mantener el rendimiento físico, los especialistas recomiendan adoptar una serie de hábitos que combinan el cuidado físico con la atención a la alimentación y el descanso. Entre los consejos más importantes destaca el aumento progresivo de la intensidad en los entrenamientos, evitando subidas bruscas de carga y priorizando siempre la técnica sobre el peso. La variedad en las rutinas, alternando ejercicios de fuerza, sesiones cardiovasculares y actividades de menor impacto como el yoga, contribuye a evitar el estancamiento físico y mental.

El descanso adecuado resulta indispensable para la recuperación muscular. Reservar jornadas de reposo en la rutina semanal permite que el cuerpo procese y elimine el ácido láctico generado durante el ejercicio, lo que reduce la sensación de fatiga y previene lesiones asociadas al sobreentrenamiento. El sueño también desempeña un papel fundamental: dormir entre 6 y 8 horas favorece la recuperación de los músculos y la regulación de los niveles de ácido láctico.

Las prácticas de calentamiento y estiramiento, antes y después del ejercicio, preparan al organismo para el esfuerzo y ayudan a los músculos a recuperar su estado inicial, disminuyendo el riesgo de contracciones y roturas. Complementar el entrenamiento con duchas de agua fría y tibia acelera la relajación muscular y la recuperación post-ejercicio. Mantener una hidratación adecuada, con ingesta regular de agua o bebidas isotónicas, es esencial para evitar el cansancio por deshidratación.

Por último, una alimentación coherente con el gasto energético es clave para retrasar la aparición de la fatiga. Se recomienda evitar dietas hipocalóricas estrictas durante fases de entrenamiento intenso y priorizar alimentos ricos en antioxidantes, hierro y zinc, como verduras de hoja verde, semillas, frutos secos, ajo y cebolla. En caso de fatiga persistente, los masajes y la aplicación de hielo pueden ayudar a aliviar la sobrecarga muscular, mientras que la motivación y una actitud positiva complementan el bienestar físico.

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