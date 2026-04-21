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Ni ciruelas ni kiwi: esta es la sorprendente fruta que ayuda con el estreñimiento

Mantener una correcta hidratación y aumentar el consumo de fibra en la dieta diaria son claves para favorecer el tránsito intestinal, pero existe un alimento que es especialmente bueno para ello

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Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Aumentar el consumo de fibra y tomar más agua suelen ser los remedios por los que optan las personas que tienen problemas digestivos. Pero, aunque la buena hidratación es un básico, en lo que a la alimentación se refiere, no vale con cualquier producto. Y es que, más allá de las ciruelas y el kiwi, existe una sorprendente fruta tropical que ayuda con el estreñimiento, ya que reúne todos los componentes esenciales para favorecer la regularidad.

Se trata de la papaya, que se posiciona como una alternativa eficaz frente al estreñimiento, más allá de la popularidad de otras frutas. “Puede ser útil por varias razones, y es la combinación de estos factores lo que la hace eficaz”, señala Samantha Peterson, MS, RD, dietista y fundadora de Simply Wellness, tal y como recoge la revista Real Simple.

El estreñimiento se manifiesta, entre otros síntomas, por una frecuencia de evacuaciones inferior a tres veces por semana. Las causas más habituales son la deshidratación y una ingesta insuficiente de fibra, dos elementos esenciales para el correcto funcionamiento del tránsito intestinal. Ante esto, la papaya surge como una opción recomendable para sumar a la alimentación diaria.

La fruta tropical que es una gran fuente de fibra

Exhibición escalonada de frutas y verduras frescas en cestas de mimbre, incluyendo manzanas, naranjas, uvas y lechugas, en la entrada de un supermercado bajo un cartel de "Bienvenido".
Aumentar el consumo de fruta y verdura ayuda a combatir el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya destaca por su aporte de fibra, fundamental para aumentar el volumen de las heces y favorecer su tránsito intestinal, según indica Peterson. Las recomendaciones sugieren que las mujeres adultas consuman entre 25 y 28 gramos de fibra diaria, mientras que en los hombres la cifra asciende a 28-34 gramos. Una papaya proporciona poco más de dos gramos de fibra, aunque sus beneficios no terminan allí.

“Lo que hace que la papaya sea un poco más especial es que también contiene una enzima digestiva natural llamada papaína”, afirma Peterson. Esta enzima facilita la descomposición de proteínas y contribuye a una digestión más eficiente, evitando que los alimentos permanezcan demasiado tiempo en el sistema digestivo. Para quienes presentan hinchazón al aumentar la fibra, puede resultar más tolerable en comparación con otras fuentes, gracias a sus enzimas digestivas y su menor acidez.

Contiene mucha agua, fundamental para favorecer el tránsito intestinal

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Las propiedades de la papaya hacen que sea una fruta muy eficaz para combatir el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya también destaca por su alto contenido de agua, un factor que suele pasar desapercibido. “La hidratación ayuda a mantener las heces blandas y más fáciles de evacuar, y la ingesta baja de líquidos es una de las causas más comunes de estreñimiento”, advierte Peterson. La especialista sugiere incorporar una o dos tazas de papaya fresca por día para obtener los beneficios de la fibra, el agua y el apoyo digestivo “sin excederse”.

Pese a las ventajas de esta fruta, la clave para prevenir el estreñimiento reside en la constancia de los hábitos saludables. “Las mejoras sostenidas generalmente provienen de una combinación de hábitos, como consumir suficiente fibra a lo largo del día, mantenerse bien hidratado, moverse regularmente y no ignorar la necesidad de ir al baño cuando el cuerpo lo indica”, remarca Peterson. “Una manera sencilla de verlo es que la papaya puede ayudar al proceso, pero la rutina general es lo que permite mantener el ritmo de manera constante”.

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