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‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

El evento combinó partidas oficiales, actuaciones musicales y gestos solidarios en una jornada de convivencia y reivindicación deportiva

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La convivencia y el compañerismo marcaron el ambiente durante “La Petanca del Año”
Celebridades y deportistas se unieron en “La Revuelta” para reivindicar el valor social de la petanca (La Revuelta)

La competición de petanca celebrada en ‘La Revuelta’ ha concluido con la victoria del equipo Anacondas Rencorosas, liderado por Jorge Ponce, frente a los Pumas de San Rafael, capitaneados por David Broncano. El evento, conocido como “La Petanca del Año”, ha reunido a deportistas profesionales junto a celebridades y ha cumplido la promesa hecha meses atrás de otorgar visibilidad a este deporte.

La gran final ha estado determinada por la última jugada maestra de Jorge Ponce, facilitada por el comodín “El boliche loco”, que consistía en lanzar un segundo boliche y anulaba el primero. Esta acción ha otorgado la victoria definitiva a los Anacondas Rencorosas y ha erigido a Ponce como el “MVP indiscutible” de la jornada.

El formato del campeonato ha incluido participantes como María del Monte, Clara Galle, El Langui y Rosa Barranquero en el equipo de Ponce, y a Miguel Ángel Muñoz, Lalachus, Juan José Millás, Sara Díaz y Antonio Pérez Arcas en el de Broncano.

Tensión y espectáculo

El desarrollo del campeonato se ha estructurado en tres partidas previas y una gran final, todas bajo la supervisión de Irene Bermúdez, árbitra colegiada de la Federación Española de Petancas. El primer enfrentamiento ha favorecido claramente a los Pumas, que se han adelantado 6-0 tras un arranque marcado por la incertidumbre de las celebridades a la hora de lanzar.

Las partidas se disputaron bajo la mirada atenta de la árbitra Irene Bermúdez
El público y los participantes compartieron risas y emoción en cada jugada (La Revuelta)

Juan José Millás, escritor y miembro de los Pumas, ha protestado ante un fallo propio exclamando: “¡El terreno es nefasto!”. El comodín concedido a los Pumas y el lanzamiento de Millás, calificado por el comentarista Antoni Daimiel como “insuperable”, han asegurado este primer triunfo. María del Monte, integrante de los Anacondas, ha protagonizado uno de los momentos más comentados, quien tras un lanzamiento errático ha añadido humor promocionando su nueva canción durante la partida.

En la segunda ronda, la intervención de El Langui para los Anacondas ha elevado el nivel competitivo notablemente. El campeón Jesús Escacho ha sido amonestado hasta en dos ocasiones por pisar la zona prohibida, anulando así su lanzamiento. El parcial se ha cerrado con un 2-0 para los Anacondas tras la aplicación de otra carta comodín, dejando el balance global en un ajustado 6-2.

La tercera partida ha introducido un momento emotivo y simbólico: la presencia de una espectadora en representación de una mujer fallecida por cáncer, gesto que ha tenido valor triple al lanzar la bola, lo que ha impulsado a los Anacondas.

Su intervención resultó decisiva en la segunda partida, impulsando la remontada
El Langui se despidió cediendo su puesto en la final a una espectadora invitada (La Revuelta)

Rosa Barranquero, jugadora profesional, ha revelado en ese instante su implicación personal, admitiendo que fue ella quien en su día pidió a Broncano que la petanca tuviera este espacio. “Yo lo único que quería era que la petanca se dignificase, y se ha hecho”, ha manifestado. La pausa del campeonato ha contado con una actuación musical en directo, protagonizada por la banda Cervatana junto a componentes de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y “El Punky”.

Final emocionante y espíritu de equipo

Con el marcador igualado en 7-5 a favor de los Pumas tras tres juegos, ambos equipos han afrontado la gran final con todos sus miembros, a excepción de El Langui, quien ha cedido su puesto a la espectadora. Esta última fase ha reunido toda la tensión y el ingenio del torneo.

Jorge Ponce ha elegido el comodín decisivo, “El boliche loco”, que le ha permitido realizar el lanzamiento ganador. Por parte de los Pumas, Broncano ha intentado alterar el devenir de la partida utilizando la carta “Tu bola es la mía”, quedando sin efecto ante la maniobra estratégica de los Anacondas. María del Monte y Clara Galle han sido seleccionadas como “MVP” del torneo, mientras que el mejor lanzamiento ha sido atribuido a Juan José Millás.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

El evento ha enmarcado un ambiente de camaradería, con la participación activa de profesionales como Rosa Barranquero, Sara Díaz y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas, junto a periodistas invitados como Antoni Daimiel y Victoria Martín. Durante el programa ha destacado el ambiente distendido, la constante presencia de humor, las referencias personales de los jugadores y la reivindicación del valor social y deportivo de la petanca.

Rosa Barranquero ha sintetizado este sentir manifestando: “la petanca es muy divertida, se hacen muchos amigos y todos los que estamos aquí somos y seremos amigos para siempre”, una frase que ha servido de cierre para un evento que, según sus organizadores y participantes, aspira a nuevas ediciones en el futuro próximo del programa.

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