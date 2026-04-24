España

Cargar las bolsas de la compra en el asiento trasero del coche puede costarte 200 euros de multa

Un frenazo inesperado puede transformar cualquier objeto inofensivo en un potencial peligro. Así murió Pierre Lefaucheux, el primer director general de Renault

Guardar
Dejarte las bolsas de la compra en el asiento trasero del coche puede costarte 200 euros de multa
Dejarte las bolsas de la compra en el asiento trasero del coche puede costarte 200 euros de multa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir del supermercado y colocar las bolsas en el asiento trasero es algo que se hace un poco por inercia. La rapidez y la comodidad suelen imponerse, sobre todo cuando el maletero va ocupado o simplemente por no tener que llegar hasta allí. Aunque sean solo tres o cuatro pasos más.

Esta práctica, aunque parezca inofensiva, puede acabar en una multa considerable. En el mejor de los casos: aunque no sea frecuente, el contenido de esas bolsas puede acabar provocando un accidente. La Dirección General de Tráfico (DGT) subraya la importancia de transportar objetos en el coche de forma segura.

200 euros de multa y el “efecto elefante”

El Reglamento General de Circulación dedica el artículo 14 a la disposición de la carga. La norma exige que cualquier objeto transportado en el vehículo, así como los accesorios empleados para su protección, estén colocados y sujetos adecuadamente. El objetivo es que no puedan arrastrar, caer, desplazarse de forma peligrosa, comprometer la estabilidad del coche, ni generar molestias innecesarias.

No hay que explicar el peligro que puede suponer que una lata de garbanzos se quede atascada debajo del freno o que salga disparada contra la nuca del conductor por un frenazo mal dado. Sobre todo teniendo en cuenta el “efecto elefante”: la masa de cualquier objeto se multiplica en función de la velocidad. Por ejemplo, un brik de leche de un kilo puede impactar con una fuerza equivalente a 50 kilos si el vehículo frena bruscamente a 50 km/h. Así murió Pierre Lefaucheux, el primer director general de Renault, golpeado en el cuello por su propio maletín al derrapar el vehículo que conducía maleta en un accidente.

La regulación abarca desde equipajes voluminosos hasta el paquete más modesto, incluyendo las bolsas de la compra, mochilas, bolsos o cualquier otro artículo suelto en el habitáculo. No se trata solo de objetos grandes o pesados: cualquier cosa puede considerarse carga, según la interpretación legal.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su artículo 76.r, califica como infracción grave el hecho de conducir con la carga mal acondicionada o susceptible de caer. La sanción habitual, que no conlleva una pérdida de puntos, es, sin embargo, dolorosa en la cartera: asciende a 200 euros.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

Por algo existe el maletero

Lo suyo es utilizar el maletero para transportar la compra o cualquier otro objeto. Está ahí para eso, al final. Dejar bultos sueltos en el interior del coche multiplica el riesgo en caso de accidente y, en el mejor de los peores casos (siendo el mejor llevarlo así y que nada suceda), conllevará una multa. Dentro del maletero, lo suyo también es distribuir la carga de manera homogénea, situando los objetos más pesados en la parte inferior y, si llega a ser necesario, utilizar redes o sistemas de sujeción.

Aunque el artículo 14 y la Ley de Tráfico establecen las bases legales, la principal preocupación de las autoridades es (y debería, según quién, ser la de uno mismo también) la seguridad. No supondrá ningún esfuerzo sobrehumano: implicará caminar tres o cuatro pasos más, como mucho; y abrir una puerta en vertical en lugar de horizontalmente. Un precio justo que pagar para evitar cualquier disgusto. O una multa.

Temas Relacionados

DGTDirección General de TráficoSeguridad VialEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un brote de sarna noruega afecta a un paciente y 20 sanitarios en el Hospital de Conxo (Galicia)

Esta afección cutánea, también conocida como sarna costrosa, es altamente contagiosa

Un brote de sarna noruega afecta a un paciente y 20 sanitarios en el Hospital de Conxo (Galicia)

Rodolfo Sancho, absuelto tras la denuncia por vejaciones de su exmujer Silvia Bronchalo: el juez estima que llamarla “bipolar” no tiene relevancia penal

La causa ha sido archivada y el padre de Daniel Sancho no tendrá que pagar la multa de 6.000 euros que le pedían

Rodolfo Sancho, absuelto tras la denuncia por vejaciones de su exmujer Silvia Bronchalo: el juez estima que llamarla “bipolar” no tiene relevancia penal

El rey Felipe VI sorprende a Juan del Val con una inquietud personal: “Me preguntó por la presión de salir en televisión”

El Premio Planeta 2025 revela todos los detalles de la conversación que mantuvo con el monarca en el Palacio Real en el marco del almuerzo del Premio Cervantes

El rey Felipe VI sorprende a Juan del Val con una inquietud personal: “Me preguntó por la presión de salir en televisión”

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Los españoles buscarán destronar a Bezzecchi

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

La cita ha puesto el foco en la disuasión, la interoperabilidad y la preparación en el flanco este por la tensión con Rusia

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

El CIS da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE su peor resultado histórico en Andalucía

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

ECONOMÍA

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

DEPORTES

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid