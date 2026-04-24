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Cómo hacer salsa gribiche, la alternativa francesa a la mayonesa que combina genial con verduras y pescado

Esta salsa típica de la cocina francesa realza cualquier plato con su frescura y sabor únicos

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Salsa gribiche, una receta francesa para acompañar pescado y verduras (Freepik)
Salsa gribiche, una receta francesa para acompañar pescado y verduras (Freepik)

De todas las salsas que nacen en la cultura francesa, la gribiche puede ser una de las más ricas a la par que desconocidas. Esta elaboración forma parte de la categoría de salsas con base de huevo, cuya preparación varía según la forma de incorporar este alimento: crudo, como en el caso de la mayonesa; o con el huevo cocido, como ocurre en la gribiche, una salsa en la que la yema se emplea para emulsionar y la clara, cortada en dados, se integra al final.

En la preparación de la salsa gribiche, la base parte de la yema de huevo cocido, que se emulsiona junto con mostaza, vinagre, aceite, pimienta negra y sal, y posteriormente se incorporan ingredientes picados al gusto, como alcaparras, pepinillos, clara de huevo cocido y hierbas aromáticas —finas hierbas, perejil, perifollo o estragón—. Preparar esta salsa en casa es muy fácil; solo hay que tener preparados los huevos cocidos y fríos en la nevera para tenerla lista en cuestión de minutos.

El resultado es una salsa de textura densa y una riquísima mezcla de sabores, que suele servirse fría y acompaña de maravilla a pescados y mariscos, también a verduras al vapor y a la parrilla. Complementa igualmente bien a los fiambres, a carnes cocidas frías y a ensaladas y canapés como aliño.

Receta de salsa gribiche

La salsa gribiche es una salsa emulsionada, similar a una vinagreta, que se prepara con huevo duro picado, mostaza, pepinillos, alcaparras, perejil, aceite de oliva y vinagre. Para prepararla, se pican minuciósamente todos los ingredientes y se emulsionan para lograr una textura rústica pero ligada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Montaje final: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 huevos duros
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • 2 pepinillos en vinagre
  • 1 cucharada de alcaparras
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 cucharadas de vinagre de vino blanco
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer salsa gribiche, paso a paso

  1. Pela los huevos duros y separa las yemas de las claras.
  2. Pica finamente las claras y resérvalas.
  3. Coloca las yemas en un bol y májalas con un tenedor junto con la mostaza hasta formar una pasta homogénea.
  4. Añade el vinagre y mezcla bien.
  5. Incorpora poco a poco el aceite de oliva, batiendo para que emulsione. Utiliza siempre aceite de oliva suave para no tapar el sabor del resto de ingredientes
  6. Agrega los pepinillos y las alcaparras picados muy finos, junto con el perejil.
  7. Añade las claras de huevo picadas y mezcla suavemente.
  8. Salpimenta al gusto y ajusta de vinagre si prefieres un punto más ácido.
  9. Sirve fría, ideal sobre verduras cocidas, pescados o carnes frías. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones (como acompañamiento).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 160 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guárdala en un recipiente hermético en la nevera. Se mantiene en buen estado hasta 2 días. No se recomienda congelarla.

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