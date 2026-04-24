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El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

El sonar del ‘Tambre’ detectó los objetos y el vehículo Pluto Plus confirmó que eran municiones del conflicto del siglo XX

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El cazaminas español M-33 'Tambre' (Armada Española)
El cazaminas español M-33 'Tambre' (Armada Española)

El cazaminas ‘Tambre’ (M-33) de la Armada Española ha localizado e identificado dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial. Ha logrado el hallazgo durante su participación en la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN (SNMCMG-2) en el mar Mediterráneo. Según la información facilitada por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), una de las municiones fue hallada a una profundidad de 100 metros.

Las operaciones comenzaron con la detección de los objetos mediante el sonar del propio buque, una tecnología que permite localizar elementos en la profundidad del océano. Tras la detección inicial, el equipo especialista del ‘Tambre’ clasificó los restos como posibles torpedos y una mina por su apariencia y localización en el fondo. Posteriormente, el equipo desplegó el vehículo submarino teledirigido Pluto Plus, equipado con sonar y cámara, que ofreció imágenes claras y precisas, permitiendo confirmar la naturaleza de los objetos como munición de la Segunda Guerra Mundial.

La ejecución de la misión con el vehículo Pluto a esa profundidad exigió una alta precisión en el manejo y una preparación técnica considerable por parte de la dotación del buque. Según los responsables de la operación, estas tareas demuestran el nivel de especialización y preparación del personal de los cazaminas de la Armada Española.

Torpedo de la Segunda Guerra Mundial encontrado por la Armada (EMAD)
Localización de la Armada de torpedos de la Segunda Guerra Mundial (EMAD)

Especialización y cooperación internacional

El reciente descubrimiento de municiones de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo por parte del cazaminas ‘Tambre’ confirma que los restos explosivos siguen representando un riesgo real en la región. Este tipo de hallazgos pone de relieve la importancia de contar con medios especializados para localizar y desactivar artefactos peligrosos en el fondo marino.

La presencia de buques equipados para estas tareas resulta fundamental para proteger tanto a la navegación comercial como a la militar. La cooperación internacional facilita la respuesta ante amenazas persistentes y contribuye a preservar la seguridad en corredores marítimos estratégicos. Misiones como las planteadas en el estrecho de Ormuz tienen más altavoz, pero existen otros despliegues importantes como este.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

El papel de las agrupaciones navales de la OTAN

Las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN están integradas por dos grupos de escoltas (SNMG) y dos de cazaminas (SNMCMG). Estos grupos forman parte de la Fuerza de Respuesta de la Alianza y su función es asegurar la vigilancia continua en regiones consideradas estratégicas, así como actuar con rapidez ante potenciales amenazas.

El ‘Tambre’ opera bajo la SNMCMG-2, uno de los grupos que mantiene una presencia naval constante en distintas zonas y que se encarga de labores de vigilancia, seguridad y desactivación de minas. Su principal objetivo es asegurar la libertad de navegación y contribuir a la seguridad de los países miembros, de manera que la búsqueda de este tipo de riesgos es una de sus funciones.

La participación española en estos grupos responde a la estrategia común de la OTAN para garantizar el control de áreas marítimas clave y poder actuar ante incidentes que puedan afectar la estabilidad en la región. El despliegue de buques en misiones internacionales permite mantener la vigilancia y la capacidad de respuesta ante la detección de artefactos peligrosos.

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