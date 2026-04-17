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Esto es lo que le pasa a tu nivel de azúcar en sangre cuando comes palomitas de maíz, según nutricionistas

Los carbohidratos que aporta este snack son fundamentales, pero las personas que quieren evitar aumentos bruscos de glucosa deben tener en cuenta lo que indican los expertos

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Un estudio apunta a que una dieta baja en carbohidratos sería beneficiosa para adultos con diabetes tipo 1.

En el cine, para acompañar una película o serie en casa, viendo un partido de fútbol… Las palomitas de maíz son un imprescindible en muchas ocasiones. Y esto no es de extrañar si se tiene en cuenta su crujido tan gustoso y característico y la variedad de sabores que admite, tanto dulces, como salados. Pero lo cierto es que conviene tomar en consideración si afecta comer este popular snack al nivel de azúcar en sangre.

Según Sheri Gaw, nutricionista y especialista certificada en educación y cuidado de la diabetes, la respuesta es afirmativa, tal y como recoge la revista Eating Well. Así, las palomitas de maíz simples presentan un índice glucémico bajo a moderado, aportan fibra y proteínas, y generan un aumento gradual en los niveles de glucosa, especialmente si se consume una porción de hasta tres tazas.

¿Un snack saludable?

Día mundial de la canchita – chanchita - palomitas de maíz – pop corn – Perú – historias – 19 enero
Las palomitas de maíz son uno de los snacks más populares. (Freepik)

Las palomitas de maíz pueden provocar un aumento temporal de la glucosa debido a su contenido de carbohidratos, como ocurre con otros cereales integrales, según Deepa Deshmukh, especialista en nutrición y diabetes. No obstante, sostiene que este hecho no representa un impedimento para consumir este snack, ya que los carbohidratos siguen siendo necesarios incluso en dietas orientadas a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

Por ello, elegir palomitas de maíz como fuente de carbohidratos resulta adecuado: una porción de tres tazas aporta cerca de 15 gramos de carbohidratos, cantidad que, combinada con proteínas o grasas saludables, permite un control más sencillo y favorece una digestión más lenta, evitando aumentos bruscos de glucosa, según detalla la nutricionista Ginger Cochran.

La fibra presente en este alimento ayuda a retrasar la digestión de los carbohidratos, promoviendo un incremento gradual de la glucosa en sangre. En comparación con otros snacks salados, como las papatas fritas, las palomitas pueden aportar mayor cantidad de fibra beneficiosa. Una ración de 3,5 tazas (equivalente a una onza) de palomitas hechas con aire caliente contiene unos 4 gramos de fibra y apenas 110 calorías.

Aunque no suelen asociarse con alimentos antioxidantes, las palomitas de maíz aportan polifenoles, compuestos con acción antioxidante en el organismo. Existen variedades, como las palomitas moradas, que concentran una mayor cantidad de estos compuestos, según indica Deshmukh. Diversos estudios señalan que una alimentación rica en antioxidantes favorece el control de la glucosa y reduce el riesgo de complicaciones, entre ellas, enfermedades cardiovasculares.

Cuáles son las propiedades de las palomitas de maíz

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No todas las palomitas de maíz impactan de igual manera en los niveles de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las formas de preparar y consumir las palomitas de maíz son variadas, pero no todas impactan de igual manera en los niveles de glucosa. Según la nutricionista Ginger Cochran, las versiones que contienen mantequilla, grasas saturadas o azúcares añadidos, como las que se venden en cines o las de caramelo, pueden generar aumentos más rápidos del azúcar en sangre y no se recomiendan para el consumo habitual. Además, estos ingredientes elevan el contenido calórico de un alimento que, en su versión simple, mantiene un bajo aporte de calorías.

La elección más recomendable, de acuerdo con Deepa Deshmukh, son las palomitas elaboradas con aire caliente, sin adición de aceites, grasas ni azúcares. Este tipo de preparación convierte a las palomitas en una alternativa saludable, con bajo contenido calórico, bajo nivel de grasas y apta para personas con intolerancia al gluten.

Una porción de una onza, equivalente a unas 3,5 tazas de palomitas hechas con aire caliente, contiene:

  • Calorías: 110
  • Carbohidratos: 22 g
  • Fibra dietética: 4 g
  • Azúcares totales: 0 g
  • Azúcares añadidos: 0 g
  • Proteínas: 4 g
  • Grasa total: 1 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Colesterol: 0 mg
  • Sodio: 2 mg
  • Magnesio: 40 mg
  • Folato: 9 mcg
  • Hierro: 1 mg

Esta composición convierte a las palomitas de maíz preparadas con aire caliente en una opción nutritiva y equilibrada para quienes buscan cuidar su alimentación.

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