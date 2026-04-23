Idealista, Fotocasa y Pisos.com anticipan un cambio de ciclo en el mercado de la vivienda: qué pasará con los precios

La fachada de un edificio de viviendas vista desde el mirador del Poble Sec, a 17 de mayo de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). (David Zorrakino / Europa Press)

El sector de la vivienda en España ha mostrado indicios de estar afrontando un cambio de ciclo después de un periodo de máximos históricos, según han señalado Fotocasa, Pisos.com e Idealista tras analizar los más recientes datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas plataformas especializadas han coincidido en que, pese al mantenimiento de una demanda activa, se observan señales claras de ajuste y estabilización en el mercado.

La compraventa de viviendas en febrero ha descendido un 0,5% respecto al mismo mes del año pasado, sumando un total de 59.689 operaciones. El ajuste ha afectado tanto a la vivienda nueva como a la usada, con una mayor caída del 1,6% en las nuevas, hasta las 13.808 transacciones. Sin embargo, el grueso del mercado, casi el 77 %, corresponde a viviendas de segunda mano, que descendieron un 0,2% hasta alcanzar 45.881 operaciones, según el INE. Estos movimientos reflejan una ralentización tras varios ejercicios de fuerte crecimiento y una coyuntura marcada por la escasez de oferta, que sigue elevando los precios y dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las personas con menos recursos.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha descrito el contexto actual como una fase de “normalización tras los máximos del pasado ejercicio”, una tendencia derivada del dinamismo que el sector registró en 2025. Matos, según declaraciones recogidas por Europa Press, ha alertado de que el mercado se halla “a las puertas de un cambio de ciclo impulsado por el mercado hipotecario”, dada la evolución de las entidades financieras hacia posiciones más prudentes. Según Matos, esto podría suponer una moderación paulatina en el ritmo de concesión de hipotecas en los meses venideros.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha subrayado que los ajustes detectados en febrero han sido moderados, mientras la demanda continúa mostrando solidez y el nivel de actividad permanece elevado. Font ha apuntado que la oferta limitada, combinada con una demanda firme, refuerza las presiones al alza sobre los precios en el corto plazo. Para Font, el sector mantiene cotas altas de actividad en términos acumulados, pese a la tendencia de ajuste que se observa.

Desde Idealista, su portavoz Francisco Iñareta ha matizado que, aunque la estadística “parece indicar un techo en el volumen de operaciones”, todavía resulta prematuro asegurar un cambio definitivo de tendencia. Iñareta ha explicado que algunos segmentos de la demanda están abandonando el mercado debido a los altos precios y a un entorno de incremento de los tipos de interés, factores que podrían influir en la evolución del sector en un futuro próximo.

Descensos de compraventas en nueve comunidades

El INE ha constatado que, tras el crecimiento del 11,5 % en la compraventa de viviendas registrado en 2025 —con 714.237 unidades, la cifra más alta desde 2007—, la tendencia actual refleja un descenso acumulado del 2,8 % durante los dos primeros meses del año. Si se compara con enero, febrero ha introducido un ligero repunte del 3,8% en términos mensuales, con un protagonismo especial de la vivienda usada, que creció un 4,5% intermensual.

Respecto a la distribución geográfica, nueve comunidades autónomas han experimentado descensos en el volumen de compraventas en febrero: Región de Murcia (-14,8%), La Rioja (-12,5%), Galicia (-12%), Cantabria (-10,9%), Asturias (-7,6%), Extremadura (-4,9%), Comunidad Valenciana (-4,7 %), Baleares (-4,4 %) y Madrid (-3%). En contraste, Navarra (18,7%), Canarias (7,9%) y Cataluña (5,7%) han liderado los incrementos interanuales.

En cuanto a los diferentes regímenes, la vivienda libre ha concentrado cerca del 94% de las transacciones, con 55.938 operaciones y sin variaciones respecto a febrero de 2025. Por el contrario, la vivienda protegida ha sumado 3.751 compraventas, lo que supone una reducción del 7,9 % en términos interanuales, según datos del INE recogidos en virtud del convenio de colaboración con los Registros de la Propiedad.

La cifra que cambia el diagnóstico

Desde Fotocasa han destacado que el nivel de actividad se mantiene muy próximo a las 60.000 operaciones mensuales, lo que se traduce en una estabilización en las cotas más elevadas del ciclo reciente. De cara a los próximos meses, la evolución del sector dependerá, en gran medida, de factores como el euríbor y los tipos de interés, presionados por la situación en Oriente Medio, así como del techo alcanzado por los precios, que pone en jaque la capacidad de acceso para una parte creciente de la demanda.

La combinación de una oferta limitada y una demanda robusta sigue anticipando, según han concluido desde Pisos.com, una tendencia alcista de los precios a corto plazo.

Con información de Europa Press y Efe