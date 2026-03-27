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Pastel de verduras y pollo: una receta saludable, fácil y rápida de hacer que es perfecta para llevar en táper al trabajo

Con pocos ingredientes y en el horno puede elaborarse un plato delicioso y ligero, que es rico en vitaminas, proteínas y fibra, por lo que es ideal para incluirse en una dieta equilibrada

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Cómo hacer quiche de verduras: una receta sabrosa, crujiente y fácil de preparar.

Una receta saludable, fácil y rápida. Estos son los tres requisitos que suelen buscar la mayoría de personas cuando tienen que prepararse la comida para llevársela en táper al trabajo. Una opción ideal, que reúne estas condiciones, es el pastel de verduras y pollo. Con pocos ingredientes puede prepararse un plato que se hace al horno y que es perfecto para incluir en una dieta equilibrada, con alimentos ricos en proteínas, vitaminas y fibra.

Así, el pastel de verduras y pollo es el plato que conquista tanto a quienes buscan comer sano como a quienes desean sorprender en casa. Su textura cremosa y el contraste de sabores entre las verduras frescas y el pollo hacen que cada bocado sea reconfortante y muy sabroso. A su vez, suele acompañarse de una ensalada fresca o un vino blanco seco para potenciar sus matices.

Receta de pastel de verduras y pollo

Tarta salada de pollo y verduras con base de hojaldre
Pastel de verduras y pollo con base de hojaldre. (AdobeStock)

El pastel de verduras y pollo es una tarta salada elaborada con masa quebrada, rellena de pechuga de pollo cocida, verduras variadas y una mezcla de huevos y nata que le da una textura suave. Se hornea hasta que cuaja y la superficie queda dorada y apetecible.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración de esta receta es de 1 hora y 20 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 1 yema de huevo
  • 200 g de harina
  • 90 g de mantequilla
  • 1 cucharada de aceite de cacahuete (puedes sustituir por aceite de oliva suave)
  • 1 vaso pequeño de agua fría
  • Mantequilla para el molde
  • 1 pechuga de pollo cocida
  • 1 pimiento rojo asado
  • 200 g de brócoli o puerros
  • 2 lonchas de bacón o 1 de jamón de York
  • 40 g de queso gruyère en lonchas finas
  • 50 g de queso gruyère rallado
  • 250 ml de nata líquida para cocinar
  • 4 huevos
  • 1 vaso grande de leche fría
  • Sal

Cómo hacer pastel de verduras y pollo, paso a paso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Otra alternativa del pastel de pollo y verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Preparar la masa quebrada: En un bol, mezcla la harina con una pizca de sal y la mantequilla en trocitos. Añade la yema y el aceite. Incorpora el agua poco a poco, amasa bien y forma una bola. Deja reposar en la nevera al menos 4 horas.
  2. Estirar la masa: Saca la masa, estírala con el rodillo y forra un molde engrasado con mantequilla. Recorta el exceso y pincha el fondo con un tenedor.
  3. Prehornear la base: Hornea la base a 180°C durante 10 minutos. Saca, pincela con clara de huevo y hornea 5 minutos más.
  4. Preparar el relleno: Cuece la pechuga de pollo y desmenúzala. Rehoga los puerros o el brócoli en mantequilla. Corta el pimiento asado y el bacón en trocitos.
  5. Montar el pastel: Dispón el bacón y el queso en lonchas sobre la base. Añade el pollo, los puerros o brócoli y el pimiento.
  6. Mezclar líquidos: Bate los huevos con sal, añade la nata y la leche. Espolvorea el queso rallado y vierte la mezcla sobre el relleno.
  7. Hornear: Lleva al horno a 180°C unos 35-40 minutos, hasta que el pastel esté cuajado y dorado. Vigila que no se queme la superficie.
  8. Enfriar y desmoldar: Deja reposar 10 minutos antes de desmoldar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6-8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal aprox.
  • Proteínas: 17 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 3 días, bien tapado. Puedes recalentar en horno o microondas, evitando que se reseque.

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