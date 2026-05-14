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Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

Yolanda Díaz anuncia más control, formación obligatoria y un nuevo protocolo contra el acoso a las asistentas en un sector altamente feminizado y con bajos salarios

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Una empleada del hogar durante su jornada laboral (Pixabay)
Una empleada del hogar durante su jornada laboral (Pixabay)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves una campaña de vigilancia contra las plataformas digitales y empresas multiservicios del empleo doméstico que estén cobrando por servicios de intermediación laboral.

El Gobierno considera estas prácticas ilegales y advierte de que intensificará el control sobre un sector donde, denuncia, se están produciendo abusos.

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Se acabó hacer negocio a vuestra costa”, ha afirmado Díaz durante la clausura del acto Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad, donde ha cargado contra estas empresas por lo que considera una vulneración de la legalidad vigente.

“Competencia desleal” en el empleo doméstico

La ministra ha sido tajante al señalar que estas plataformas “hacen competencia desleal” al cobrar por servicios de intermediación que, según la Ley de Empleo, deben ser gratuitos para las personas trabajadoras.

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Díaz ha recordado que el sistema público garantiza la gratuidad de estos servicios y ha advertido de que “lo normal es que las plataformas digitales no cobren por esta función”. En este sentido, ha avanzado que el Ministerio de Trabajo activará actuaciones de vigilancia para detectar posibles incumplimientos y sancionar a las empresas que operen fuera de la normativa.

El anuncio llega en un contexto de creciente digitalización del sector del empleo doméstico, donde han proliferado plataformas que conectan a familias con trabajadoras del hogar, en algunos casos cobrando comisiones o tarifas de intermediación.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y líder de Sumar, defiende la jubilación a los 65 años para determinadas profesiones: "No es justo que una persona que está en un andamio trabaje a los 65 o a los 67"

Nuevas herramientas de formación y prevención

Durante el mismo acto, el Ministerio de Trabajo ha presentado un conjunto de nuevas herramientas dirigidas a mejorar la seguridad y la salud laboral de las trabajadoras del hogar, un colectivo históricamente vulnerable y con menor protección que otros sectores.

Entre las principales novedades destacan los cursos online de formación en prevención de riesgos laborales, así como un protocolo específico frente al acoso en el ámbito doméstico. Además, se ha habilitado un apartado web donde se concentran todos los recursos disponibles para este colectivo.

A través de este portal, accesible desde la web del Ministerio, se podrá acceder a la herramienta prevencion10.es del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la nueva formación online impulsada por Fundae, a una guía técnica de prevención de riesgos laborales y al protocolo de actuación frente a situaciones de violencia o acoso en el hogar familiar.

Un protocolo pionero contra el acoso

Uno de los elementos más destacados es el nuevo protocolo de actuación frente a la violencia y el acoso, elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en colaboración con el Instituto de las Mujeres y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Este documento incluye ejemplos prácticos para facilitar la identificación de situaciones de abuso o acoso, así como pautas claras sobre cómo actuar y cómo denunciar estos casos. El objetivo es ofrecer una herramienta sencilla y accesible para un colectivo especialmente expuesto a situaciones de vulnerabilidad dentro del ámbito privado de los hogares.

El protocolo también detalla los procedimientos administrativos y legales disponibles para las trabajadoras que sufran este tipo de situaciones, reforzando así su protección jurídica.

Un sector altamente feminizado y precario

Durante su intervención, Yolanda Díaz ha puesto el foco en la realidad estructural del empleo doméstico en España, un sector altamente feminizado y con condiciones laborales históricamente precarias.

Según los últimos datos de afiliación, el Régimen Especial de Empleados del Hogar cuenta con 351.065 personas afiliadas, de las cuales el 96% son mujeres. Además, el 83% tiene más de 40 años y el salario medio se sitúa en torno a los 1.138 euros mensuales.

La vicepresidenta ha subrayado la necesidad de revertir lo que ha calificado como “un agravio histórico”, al considerar que este tipo de trabajo ha sido tradicionalmente invisibilizado y desvalorizado.

“Se trataba de un trabajo reducido a lo doméstico, a las tareas femeninas. No se le ha dado valor porque sustituye a trabajo que hacen otras mujeres y ha estado oculto durante siglos”, ha señalado.

Más derechos laborales y protección social

El Gobierno ha recordado que en los últimos años se han producido avances importantes en la regulación del sector. El Real Decreto-ley 26/2022 supuso un cambio relevante al equiparar derechos laborales de las trabajadoras del hogar con el resto de personas asalariadas.

Entre las mejoras destacan el derecho a cotizar para acceder a la prestación por desempleo, la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en caso de insolvencia del empleador y la eliminación del despido por desistimiento, una figura que permitía extinguir contratos sin las garantías habituales del resto de trabajadores.

Con estas medidas, el Ejecutivo sostiene que se avanza hacia la plena equiparación de derechos en un sector esencial pero históricamente infrarrepresentado en la legislación laboral.

El Ministerio de Trabajo enmarca todas estas iniciativas dentro de una estrategia más amplia para reforzar la protección de las trabajadoras del hogar, mejorar su formación y garantizar que las plataformas digitales operen dentro de la legalidad, en un mercado laboral cada vez más digitalizado y complejo.

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