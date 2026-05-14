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Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

La presidenta madrileña acusa al Gobierno de utilizar el dinero público para “crear un estado de ánimo” favorable de cara a 2027

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Diego Radamés - Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Diego Radamés - Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de España de preparar una “compra masiva de votos” de cara a las elecciones previstas para 2027 mediante ayudas financiadas “con el dinero de todos”, en una ofensiva verbal en la que también ha ironizado con la posibilidad de conceder subvenciones incluso a “mujeres afectadas por ballenas”. La dirigente madrileña ha realizado estas declaraciones este jueves durante una entrevista en EsRadio, en la que ha vuelto a cargar contra la estrategia política del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ayuso ha sostenido que el Gobierno central está utilizando “todos los medios a su alcance y el poder y el dinero de todos” para construir “un estado de ánimo cara al año 2027”. Según ha afirmado, el Ejecutivo prepara una batería de anuncios y medidas con el objetivo de asegurar el apoyo de sus socios parlamentarios y reforzar su base electoral en distintas comunidades autónomas.

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“Con todo tipo de trampas”, ha señalado la presidenta madrileña, quien ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán a conocerse nuevas iniciativas destinadas, a su juicio, a “contentar a los socios de Sánchez y seguir comprando voluntades”. Frente a ello, ha contrapuesto la situación económica de la clase media y del tejido empresarial. “Mientras tanto, la clase media se sigue hundiendo, las empresas siguen perdiendo competitividad y los problemas auténticos de España siguen a su suerte”, ha afirmado durante la entrevista.

Críticas a las ayudas y a la política fiscal

En el transcurso de su intervención, Ayuso ha vinculado esas futuras medidas con la elevada recaudación fiscal del Estado. Ha asegurado que el Gobierno ha llevado a cabo una “recaudación estratosférica de impuestos y de medios públicos” para poder desplegar políticas de ayudas de carácter social y económico en el horizonte electoral de 2027.

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La presidenta autonómica ha mencionado de forma irónica posibles subvenciones de distinta naturaleza y ha afirmado que habrá ayudas “de 1.000 euros por ser joven” o “3.000 euros por ser agraviada”, en referencia a lo que considera una estrategia de segmentación del electorado mediante incentivos económicos. Ha sido en ese contexto cuando ha pronunciado la referencia a las “mujeres afectadas por ballenas”, una expresión utilizada para criticar lo que considera un exceso de políticas subvencionadas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Isa Saiz / Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Isa Saiz / Europa Press)

Ayuso también ha sostenido que la Unión Europea “ya le está reclamando” al Ejecutivo central explicaciones sobre el uso de recursos públicos y la política económica desarrollada en los últimos años, aunque no ha precisado a qué advertencias o requerimientos concretos se refería.

Acusaciones sobre el censo y las nacionalizaciones

Durante la entrevista, Ayuso ha ido más allá de las críticas económicas y ha vinculado la estrategia del Gobierno con el proceso de nacionalizaciones y la evolución del censo electoral. La dirigente popular ha denunciado que “la trampa no está en la urna” sino que “se está haciendo ahora”, aludiendo a supuestas maniobras previas relacionadas con el cuerpo electoral.

En este sentido, ha declarado que el Ejecutivo estudia “desde qué países es más fácil que el voto sea propicio o no” y ha advertido de que personas que “nunca han pisado España” podrán votar en futuros procesos electorales. Además, ha asegurado que “el 80% de las nacionalizaciones van a votar izquierdas”, aunque no ha aportado datos o estudios que respaldaran esa afirmación.

Ayuso ha relacionado estas acusaciones con lo ocurrido en las elecciones generales de 2023. Según ha indicado, entonces se produjo un “exceso de confianza” por parte de la oposición y se “jugó con el voto por correo”. Ahora, ha añadido, la estrategia pasaría por las nacionalizaciones y la ampliación del censo electoral.

“Todos sabemos que en igualdad de condiciones Sánchez no tiene absolutamente nada que hacer”, ha subrayado la presidenta madrileña, quien ha insistido en que el Gobierno intentará repetir la misma estrategia electoral que, a su juicio, utilizó en los anteriores comicios generales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la que ha retado a explicar qué hay bajo tierra en la calle Guatemala, 24 de Ciudad de México. "A lo mejor habrá que pedir disculpas por tanta mentira", ha sentenciado. (Fuente: Comunidad de Madrid)

La dirigente autonómica ha descrito además que determinados colectivos profesionales están siendo objeto de presión o desprestigio por parte del Ejecutivo. Ha citado específicamente a funcionarios, jueces, agentes y periodistas, de quienes ha dicho que “van a ser desprestigiados y acorralados” por estar “haciendo su trabajo”.

“Claro que daremos esta batalla y lo contaremos”, ha relatado la presidenta madrileña al término de sus declaraciones, en una intervención marcada por las acusaciones al Ejecutivo central sobre el uso de recursos públicos, la política de ayudas y el impacto electoral de las nacionalizaciones.

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