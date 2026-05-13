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Más de 1.700 personas confinadas en un crucero en Burdeos (Francia) por un posible brote de norovirus tras la muerte de un pasajero

El norovirus causa gastroenteritis: vómitos intensos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal, pero suele desaparecer en pocos días y no es mortal salvo en casos excepcionales

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Uno de los cruceros de Ambassador Cruise Line (Wikimedia Commons)
Uno de los cruceros de Ambassador Cruise Line (Wikimedia Commons)

Las autoridades francesas han confinado este miércoles a más de 1.700 pasajeros y tripulantes de un crucero atracado en Burdeos tras la muerte de un pasajero por un posible caso de norovirus, según fuentes oficiales citadas por la AFP.

El buque, operado por Ambassador Cruise Line y con la mayoría de sus 1.233 pasajeros procedentes del Reino Unido e Irlanda, llegó al puerto occidental de Burdeos el martes. Las autoridades sanitarias indicaron que un pasajero de 90 años falleció y cerca de 50 personas han presentado síntomas compatibles con el norovirus. El barco partió de las islas Shetland, paró en Belfast (Irlanda del Norte) y paró en Liverpool (Inglaterra) y Brest (Francia) antes de llegar a Burdeos, desde donde estaba previsto que saliese hacia España.

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Vídeo resumen de la compleja operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife, tras un brote de hantavirus. Un ejemplo de eficacia, coordinación y humanidad liderado por el Gobierno de España en colaboración con la OMS.

El norovirus es común y provoca gastroenteritis

El norovirus es común y no es motivo de alarma. Este virus, que pertenece a la familia Caliciviridae, suele provocar brotes de gastroenteritis con síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal. Se transmite con facilidad a través del contacto directo con personas infectadas, el consumo de alimentos contaminados o el contacto con superficies donde el virus permanece activo.

Los brotes son habituales en entornos cerrados donde conviven muchas personas - como puede ser un crucero -; y el consumo de mariscos o moluscos crudos o poco cocinados, como ostras y mejillones, se identifica como una de las principales fuentes de infección. El virus puede contagiar incluso antes de que aparezcan los síntomas y seguir transmitiéndose varios días después de la recuperación.

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De los 1.233 pasajeros, la mayoría británicos e ingleses, alrededor de medio centenar han presentado síntomas gastrointestinales, incluido el pasajero de 90 años que murió. El confinamiento de los viajeros sobre el barco no ha motivado restricciones en tierra firme.

Las primeras pruebas realizadas a bordo no han detectado la presencia de norovirus, aunque se están llevando a cabo análisis adicionales en el hospital de Burdeos, según apuntan las autoridades sanitarias. Por el momento, no se descarta un origen alimentario del brote. El mayor número de casos con síntomas como vómitos y diarreas se registró el 11 de mayo, cuando el buque estaba en la ciudad francesa de Brest. La persona fallecida, de 90 años, murió antes de la llegada a ese puerto.

Un portavoz de la línea de cruceros dijo, en declaraciones a GBN: “Queremos transmitir a los pasajeros la tranquilidad de que nos tomamos cualquier enfermedad a bordo de nuestros barcos con extrema seriedad. Se implementaron de inmediato protocolos reforzados de saneamiento y prevención en todo el barco conforme a los procedimientos de salud pública establecidos, tras los primeros informes de casos de enfermedad.

Las medidas integrales de salud y seguridad aplicadas a bordo incluyen un aumento de la limpieza y desinfección en las zonas comunes, servicio asistido en determinados restaurantes y recomendaciones continuas a los pasajeros sobre la higiene de manos, como el lavado frecuente, el uso de gel hidroalcohólico y la notificación inmediata de cualquier síntoma al equipo médico del barco. Como parte de la escala programada en Burdeos, seguimos el protocolo correspondiente e informamos a las autoridades sanitarias francesas sobre la situación.”

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