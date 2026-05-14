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Kate Middleton se mancha las manos para hacer pasta artesana en su último día en Italia: con un look blanco y las bailarinas de Lady Di

La princesa de Gales ha aprendido a hacer tortellini junto al chef Iván Lampredi tras visitar primero una escuela infantil

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Kate Middleton haciendo pasta en Italia (Grosby)
Kate Middleton haciendo pasta en Italia (Grosby)

La princesa Kate Middleton ha culminado su visita de dos días a Italia dejando una imagen inesperada: cubierta de harina y con las manos en la masa durante una clase de pasta artesanal en un hotel rural cercano a Reggio Emilia. Este viaje ha supuesto su viaje internacional más relevante desde su diagnóstico de cáncer comunicado en marzo de 2024, un anuncio que entonces recibió una notable atención pública.

En esta estancia en Italia, la esposa del príncipe Guillermo ha participado en actividades centradas en la infancia y la educación, ha sido recibida por cientos de personas y no ha pasado desapercibida por su atuendo. Durante la jornada del jueves, Kate Middleton ha acudido a la escuela infantil Salvador Allende donde ha optado por un conjunto totalmente blanco, falda midi, jersey de punto y americana de lino a rayas de Blazé Milano.

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Ha completado el estilismo con unas bailarinas bicolor que en su día lució la propia Diana de Gales. Este detalle ha supuesto un guiño a la memoria de su suegra, Lady Di, y a la tradición británica. Su agenda en Reggio Emilia ha incluido la visita a una escuela infantil con método de aprendizaje basado en la naturaleza, un centro dedicado a la educación medioambiental y la enseñanza sobre reciclaje para niños.

Kate Middleton haciendo pasta en Italia (Grosby)
Kate Middleton haciendo pasta en Italia (Grosby)

Kate Middleton cocina tortellini en Italia

Finalmente, Kate Middleton ha disfrutado de una experiencia gastronómica en el agriturismo Al Vigneto. Allí, asesorada por el chef Iván Lampredi, Kate Middleton ha elaborado tortellini, una especialidad local similar a los raviolis. Durante la preparación, la propia princesa ha confesado: “Perdón, voy muy lenta”, frase ante la que Lampredi ha reaccionado restándole importancia y animándola a continuar con el proceso.

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Sin miedo a mancharse las manos, la princesa de Gales ha participado en la elaboración de la pasta fresca desde el principio hasta el final. Mientras reía, insegura por la nueva actividad que estaba aprendiendo, Kate Middleton ha manipulado la masa, la ha rellenado y ha cortado cada una de las piezas, siempre bajo las instrucciones del chef Lampredi.

Kate Middleton haciendo pasta en Italia (Grosby)
Kate Middleton haciendo pasta en Italia (Grosby)

El viaje internacional de la princesa de Gales

La última ocasión en que la princesa de Gales había realizado un viaje oficial al extranjero fue en diciembre de 2022, cuando acompañó al príncipe Guillermo a Boston, Estados Unidos, para asistir a la entrega del premio medioambiental Earthshot. Tras anunciar, en marzo de 2024, el diagnóstico de cáncer, comunicó que iniciaba tratamiento de quimioterapia. No fue hasta enero de 2025 cuando Kate Middleton informó de la remisión total de la enfermedad y, desde entonces, ha ido recuperando gradualmente su agenda institucional y actos oficiales en representación de la familia real británica.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

El tema de la educación en la primera infancia ha ocupado un lugar central en la visita, una cuestión que conserva un marcado componente personal, ya que la princesa es madre de tres hijos: George, de 12 años; Charlotte, de 11; y Louis, de 8. En su recorrido institucional, ha tenido palabras o gestos a favor de este enfoque pedagógico, tanto en la escuela infantil Salvador Allende como en el centro de educación ambiental, reafirmando así la línea de trabajo que viene impulsando en Reino Unido.

Más allá de su presencia en eventos formales, el aspecto más singular de este viaje ha sido el carácter cercano y espontáneo que la princesa ha exhibido en las cocinas de Al Vigneto, interactuando de forma directa con el personal y los asistentes al almuerzo. Mientras trabajaba la masa y cortaba la pasta fresca, Kate Middleton ha recibido el acompañamiento de quienes ha conocido durante estos días y ha compartido impresiones en un tono distendido.

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