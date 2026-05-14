El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Una mujer en su oficina muestra una expresión de profunda preocupación mientras observa a un robot de inteligencia artificial trabajando en un escritorio cercano, sugiriendo el temor a ser reemplazada por la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivimos en un momento donde la tecnología transforma rápidamente el mercado laboral y los sueldos parecen no seguir el ritmo del creciente coste de la vida. Ante este escenario, no es de extrañar que la ansiedad y las dudas sobre nuestro futuro estén en aumento. Así lo ha confirmado un estudio liderado por Headway, una aplicación de crecimiento diario e impulso profesional, que ha afirmado: el 26 % de los trabajadores desearía poder tomar un rumbo profesional completamente diferente si tuviera la oportunidad de empezar de cero.

El estudio, basado en una encuesta realizada a 2000 personas, explora cómo se sienten los empleados respecto a su puesto actual y qué les frena a la hora de presentar su renuncia para probar un camino diferente. Los resultados demuestran que el arrepentimiento profesional no es, ni mucho menos, una crisis exclusiva de la mediana edad. Al parecer, la ansiedad comienza sorprendentemente pronto: uno de cada cuatro jóvenes empieza a preguntarse si ha tomado la decisión correcta antes de cumplir siquiera los 25 años, y esta cifra de duda se eleva hasta el 49 % entre los menores de 30 años.

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En total, un abrumador 78 % de los encuestados admite tener algún tipo de recelo sobre las decisiones profesionales que ha tomado a lo largo de su vida. Al desglosar los datos por áreas de trabajo, el informe muestra que no todas las trayectorias generan el mismo nivel de insatisfacción. El sector de las ventas y la atención al cliente lidera el ranking, con un 23 % de sus profesionales deseando haber elegido otra vía, un desgaste que a menudo está vinculado a la presión por alcanzar objetivos. Le siguen de cerca los trabajos manuales (16 %), los empleados de finanzas, hostelería y comercio minorista (13 %), y los educadores y asalariados del sector público (12 %), quienes experimentan “temor cada lunes por la mañana”.

Una persona con una nube de estrés sobre su cabeza se siente abrumada por el exceso de información y la presión laboral, rodeada de relojes, en un entorno de trabajo con múltiples pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un 49 % aceptaría un trabajo altamente estresante

¿Qué nos lleva a querer abandonarlo todo? El dinero es importante, pero no es la causa número uno. El estrés y el agotamiento (conocido como burnout) ocupan el primer lugar, llevando al 29 % de los trabajadores a plantearse seriamente dejar su empleo. A esto le siguen muy de cerca los problemas financieros: el 26 % culpa directamente a los bajos salarios y un 16 % se siente desanimado por la falta de perspectivas de crecimiento.

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De hecho, la actual coyuntura económica influye drásticamente en esta percepción. El 60 % de la fuerza laboral siente que está mal pagada en relación con el tiempo y el esfuerzo que invierte, y el 65 % confiesa que su salario actual ni siquiera se ajusta a las expectativas que tenían al iniciar su carrera. Esto genera un complejo dilema entre vocación y dinero que divide a los trabajadores casi por la mitad: el 49 % aceptaría un trabajo altamente estresante a cambio de una buena remuneración, mientras que el 51 % preferiría un trabajo que le gustara aunque el sueldo fuera más bajo.

Por si el estrés y la inflación no fueran suficientes, los algoritmos han entrado en escena para agravar nuestras dudas. El auge de la inteligencia artificial genera una gran incertidumbre, haciendo que el 28 % de la población activa se cuestione sus elecciones profesionales. El temor a la obsolescencia es real: el 56 % de los trabajadores teme que herramientas como Claude y otros modelos de lenguaje acaben por quitarles el empleo. Sin embargo, el estudio subraya una paradoja: a pesar de este miedo, apenas un 22 % ha tomado medidas concretas para formarse en nuevas habilidades y proteger su carrera. Esto hace que el 78% de los encuestados no tomen medidas frente al avance de la IA en su sector.

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Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

La gran barrera: por qué no cambiamos

Si el 45 % de los encuestados admite que haría las cosas de manera diferente si pudiera rebobinar el tiempo, la pregunta es inevitable: ¿qué les impide dar el salto hoy mismo? El mayor obstáculo, con un 43 %, es el riesgo a la inestabilidad económica. “Con facturas que pagar y un estilo de vida que mantener, volver a estudiar o empezar de cero con un sueldo de novato, simplemente, no permite llegar a fin de mes”, explican desde Headway.

La prueba de que el talento está atrapado por la economía es que, si el dinero no fuera un problema, el 82 % de los trabajadores no dudaría en reciclarse y empezar de nuevo. Ante este panorama, Headway lanza un mensaje pragmático: no es necesario dejar el trabajo de la noche a la mañana ni gastar miles de dólares en nuevos títulos universitarios. A través de pequeños pasos, como dosis diarias de microaprendizaje, es posible desarrollar nuevas aptitudes. En definitiva, “si las incertidumbres laborales te provocan pánico y remordimientos, no te pases la vida bloqueado en un puesto que no te conviene. Aprende, evoluciona y, cuando estés preparado, da el paso".

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