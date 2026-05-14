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Por qué es importante limpiar las persianas y cómo hacerlo según los expertos

Aprende a limpiarlas correctamente para evitar todos estos problemas

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Persiana. (Adobe Stock)
Mujer bajando una persiana. (Adobe Stock)

Las persianas son un elemento habitual en la mayoría de hogares y desempeñan un papel fundamental en el día a día. No solo regulan la entrada de luz y contribuyen al aislamiento térmico y acústico, sino que, aunque pueda parecer sorprendente, tienen repercusiones directas en nuestra salud.

Sin embargo, muchas personas no tienen en cuenta que hay que limpiarlas con cierta frecuencia. Según especifica la empresa Persianas Rojas, debemos hacer una limpieza superficial cada mes, especialmente si vives en zonas urbanas o con mucha humedad, además de dos limpiezas en profundidad al año.

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De hecho, su mantenimiento suele pasarse por alto porque no siempre son un elemento visible dentro del hogar. Esto provoca que hace que la suciedad se acumule de forma progresiva sin que apenas nos demos cuenta.

Por qué es importante limpiar las persianas

Según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la acumulación de polvo, polen y partículas contaminantes en superficies expuestas del hogar puede favorecer la aparición de alérgenos y afectar a la calidad del aire interior.

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En el caso de las persianas, esta suciedad no solo influye en el aspecto estético, sino que puede convertirse en un foco de polvo que se libera al interior de la vivienda cada vez que se abren o cierran las ventanas, afectando especialmente a personas con alergias o problemas respiratorios.

A estas recomendaciones se suman las de la empresa Vaplag, que insiste en la importancia de mantener las persianas en buen estado no solo por estética, sino también por salud. Según explican, su limpieza ayuda a reducir la presencia de moho y humedad dentro del hogar.

Otro de los aspectos que señalan es que unas persianas limpias ayudan a evitar malos olores, ya que la suciedad acumulada puede acabar generando un ambiente desagradable.

Cómo limpiar las persianas

Para realizar una limpieza eficaz de las persianas, lo primero es comprobar que estamos trabajando de forma segura y con los materiales adecuados en función del tipo de persiana.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

En el caso de las interiores, se recomienda empezar retirando el polvo con un paño de microfibra o un plumero, lo que permite eliminar la suciedad superficial sin dispersarla por la habitación. A continuación, se puede pasar un paño ligeramente humedecido con agua y jabón neutro, insistiendo en las zonas donde la suciedad esté más adherida.

Para las persianas exteriores, que suelen acumular más restos, es útil usar herramientas como cepillos de cerdas suaves o incluso mangueras con baja presión, siempre evitando chorros demasiado fuertes que puedan dañar el mecanismo.

También es importante limpiar la caja de la persiana, ya que en ella suele acumularse polvo que pasa desapercibido, pero que acaba afectando al conjunto. Una vez finalizada, conviene secar bien todas las superficies para evitar la aparición de humedad o marcas de agua.

Un mantenimiento adecuado no solo prolonga la vida útil de las persianas, sino que también contribuye a conservar su buen funcionamiento diario y a evitar averías en sus mecanismos.

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