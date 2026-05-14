¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones

Puede ir convocado al Mundial 2026 un futbolista que no está en la prelista de 55 de Luis De la Fuente. (EFE/Sergio Pérez)

Luis De la Fuente entregó el pasado lunes 11 de mayo a la FIFA la lista provisional de 55 jugadores con los que España afrontará el Mundial 2026. Un trámite que, visto desde fuera, puede parecer un mero proceso de planificación sin mucha importancia, pero que, en realidad, es el documento que funciona como techo legal de la Selección Española.

Es decir, quien no esté ahí, queda automáticamente fuera del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Así lo ratifica el reglamento FIFA en sus artículos 23 y 24. Una vez enviado, no se puede modificar. Por eso, jugadores como Dani Carvajal o Álvaro Morata ya han disputado su último Mundial en 2022 (Qatar).

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De esa lista de 55 jugadores saldrán los 26 elegidos para representar a España. Algunos de ellos pueden estar claros, dado que han pertenecido al bloque sólido del seleccionador desde el principio, pero si algo ha dejado claro De la Fuente es que nadie tiene el puesto asegurado.

Dani Carvajal, Álvaro Morata y Fabián Ruiz no disputarán el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Antes de la lista de 26: lista cerrada

Entre el 11 de mayo y el 2 de junio se abre una fase que, en realidad, es mucho más limitada de lo que parece. En ese periodo, De la Fuente solo tiene una tarea: reducir la lista de 55 a 26. Y aquí está la clave. El seleccionador no se puede salir de esa lista, haya lesionados o nuevas potencias.

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Los 26 convocados para el Mundial 2026 deben salir de esta lista de 55, sin importar el momento de forma o la acumulación de lesiones en una posición concreta. Esto se debe a que la FIFA utiliza este periodo para revisar documentación, nacionalidades, pasaportes y controles reglamentarios de todos los futbolistas inscritos.

Luis De la Fuente en un entrenamiento de la Selección Española. (Europa Press)

Después de la lista de 26: las excepciones

Una vez publicada la lista definitiva, el reglamento solo contempla una situación excepcional para realizar cambios. Si un jugador de los 26 sufre una lesión grave o enfermedad certificada por el comité médico de la FIFA, puede ser sustituido hasta 24 horas antes del primer partido de España en el Mundial. Eso sí, el sustituto elegido debe salir de la prelista de 55.

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Incluso en el margen extremo de que todos los futbolistas de una misma posición no pudieran jugar, y no hubiera otro en la lista, el recambio debe salir de esa lista preliminar que se entregó a la FIFA en mayo. De ahí la importancia de perfiles polivalentes capaces de jugar en distintas posiciones.

Durante el torneo: blindaje en el campo, pero no en la portería

Una vez superado ese límite de 24 horas antes del debut, la norma se vuelve más rígida. Si un jugador de campo se lesiona durante la fase de grupos o las eliminatorias, la selección no puede sustituirlo. La selección tendría que continuar con los disponibles en la convocatoria.

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La única excepción afecta a los porteros, que pueden ser reemplazados en cualquier momento del torneo en caso de lesión grave. Pero al igual que antes del debut, el nuevo guardameta debe haber estado incluido en la prelista inicial.