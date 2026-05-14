España Deportes

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones

Solo 26 de los 55 preseleccionados jugarán el Mundial con España

Guardar
Google icon
Puede ir convocado al Mundial 2026 un futbolista que no está en la prelista de 55 de Luis De la Fuente. (EFE/Sergio Pérez)
Puede ir convocado al Mundial 2026 un futbolista que no está en la prelista de 55 de Luis De la Fuente. (EFE/Sergio Pérez)

Luis De la Fuente entregó el pasado lunes 11 de mayo a la FIFA la lista provisional de 55 jugadores con los que España afrontará el Mundial 2026. Un trámite que, visto desde fuera, puede parecer un mero proceso de planificación sin mucha importancia, pero que, en realidad, es el documento que funciona como techo legal de la Selección Española.

Es decir, quien no esté ahí, queda automáticamente fuera del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Así lo ratifica el reglamento FIFA en sus artículos 23 y 24. Una vez enviado, no se puede modificar. Por eso, jugadores como Dani Carvajal o Álvaro Morata ya han disputado su último Mundial en 2022 (Qatar).

PUBLICIDAD

De esa lista de 55 jugadores saldrán los 26 elegidos para representar a España. Algunos de ellos pueden estar claros, dado que han pertenecido al bloque sólido del seleccionador desde el principio, pero si algo ha dejado claro De la Fuente es que nadie tiene el puesto asegurado.

Los grandes olvidados de De la Fuente
Dani Carvajal, Álvaro Morata y Fabián Ruiz no disputarán el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Antes de la lista de 26: lista cerrada

Entre el 11 de mayo y el 2 de junio se abre una fase que, en realidad, es mucho más limitada de lo que parece. En ese periodo, De la Fuente solo tiene una tarea: reducir la lista de 55 a 26. Y aquí está la clave. El seleccionador no se puede salir de esa lista, haya lesionados o nuevas potencias.

PUBLICIDAD

Los 26 convocados para el Mundial 2026 deben salir de esta lista de 55, sin importar el momento de forma o la acumulación de lesiones en una posición concreta. Esto se debe a que la FIFA utiliza este periodo para revisar documentación, nacionalidades, pasaportes y controles reglamentarios de todos los futbolistas inscritos.

Luis De la Fuente en un entrenamiento de la Selección Española. (Europa Press)
Luis De la Fuente en un entrenamiento de la Selección Española. (Europa Press)

Después de la lista de 26: las excepciones

Una vez publicada la lista definitiva, el reglamento solo contempla una situación excepcional para realizar cambios. Si un jugador de los 26 sufre una lesión grave o enfermedad certificada por el comité médico de la FIFA, puede ser sustituido hasta 24 horas antes del primer partido de España en el Mundial. Eso sí, el sustituto elegido debe salir de la prelista de 55.

Incluso en el margen extremo de que todos los futbolistas de una misma posición no pudieran jugar, y no hubiera otro en la lista, el recambio debe salir de esa lista preliminar que se entregó a la FIFA en mayo. De ahí la importancia de perfiles polivalentes capaces de jugar en distintas posiciones.

Durante el torneo: blindaje en el campo, pero no en la portería

Una vez superado ese límite de 24 horas antes del debut, la norma se vuelve más rígida. Si un jugador de campo se lesiona durante la fase de grupos o las eliminatorias, la selección no puede sustituirlo. La selección tendría que continuar con los disponibles en la convocatoria.

La única excepción afecta a los porteros, que pueden ser reemplazados en cualquier momento del torneo en caso de lesión grave. Pero al igual que antes del debut, el nuevo guardameta debe haber estado incluido en la prelista inicial.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Española de FútbolLuis de la FuenteSelección española Mundial 2026FútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Bernabéu dicta sentencia tras otra temporada en blanco, los líos del vestuario y Mbappé y las elecciones de Florentino

La afición toma la palabra en un partido con dos equipos en busca de orgullo

El Bernabéu dicta sentencia tras otra temporada en blanco, los líos del vestuario y Mbappé y las elecciones de Florentino

Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española

El seleccionador español no ha querido olvidarse de los lesionados en una lista donde predominan los jugadores del FC Barcelona

Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Diez equipos lucharán por no descender a Segunda División, teniendo el club hispalense uno de los calendarios más exigentes en la recta final de temporada

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

El dirigente señala la acumulación de bajas y rechaza las críticas sobre el banquillo y el vestuario

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

El de Camas ha sido siempre uno de los jugadores más pitados por la afición de Nervión

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

DEPORTES

El Bernabéu dicta sentencia tras otra temporada en blanco, los líos del vestuario y Mbappé y las elecciones de Florentino

El Bernabéu dicta sentencia tras otra temporada en blanco, los líos del vestuario y Mbappé y las elecciones de Florentino

Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”