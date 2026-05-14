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Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid

El candidato a la presidencia del club blanco se está moviendo para recabar el voto de los socios y ha empezado a moverse en lo deportivo

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El presidente de Cox, Enrique Riquelme (Europa Press)
El presidente de Cox, Enrique Riquelme (Europa Press)

La noticia sobre las elecciones en el Real Madrid todavía resuena. Fue un tsunami en medio de una oleada de polémicas dentro del vestuario blanco. Un duro golpe para terminar de resquebrajar un equipo ya desestructurado y mermado no solo por los últimos acontecimientos, sino también por los problemas que arrastra desde hace meses. En ese desastre un nuevo nombre asoma: Enrique Riquelme, quien podría tratar de arrebatarle el trono blanco a Florentino en las urnas. Todavía no ha presentado su candidatura, pero parece cuestión de tiempo que lo certifique.

El plazo para la presentación de candidaturas a presidir el club blanco se ha abierto este jueves 14 de mayo y se prolongará hasta el próximo 23 de mayo. Aquellos que deseen luchar por el trono blanco deberán acumular más de 22 años en la entidad. A lo que se suman una serie de requisitos, entre los que se enmarcan la nacionalidad o el tema económico. Enrique Riquelme lo sabe bien; ya en 2021 estuvo cerca de presentarse a las urnas. No lo hizo, aunque este podría ser su año.

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En los últimos años se ha posicionado como una figura emergente del entorno empresarial español. Empresario y socio del Real Madrid. Fundador de Cox Energy y candidato perfecto a la presidencia. Acumula más de 20 años como socio del club de forma ininterrumpida. En la carta remitida a Florentino ya aseguraba cumplir con todos los requisitos, aunque ha pedido que los comicios se lleven a cabo bajo un proceso “transparente e innovador” y dentro de unos “plazos reglados”.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)

Ante la convocatoria anticipada de elecciones impulsada por Florentino Pérez, Riquelme, como adelantaba El Confidencial, se ha visto obligado a regresar a España desde Latinoamérica para armar la estrategia de forma urgente. Los últimos días y horas ha estado inmerso en reuniones con socios y posibles integrantes de su equipo durante la candidatura. Necesita cerrar un equipo sólido con el que acudir a las urnas para intentar tumbar a nada más y nada menos que Florentino Pérez, que lleva 15 años consecutivos en el cargo.

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El tiempo es su principal enemigo en esta contrarreloj, dado que solo tiene diez días antes de que los socios acudan a votar. A los posibles candidatos para su equipo, se añade la complejidad de reunir un aval de unos 187 millones de euros, una elevada cifra para cualquier aspirante al título. Sin embargo, parece que ya ha comenzado a mover los hilos para reunir la cifra. También ha empezado a moverse en el terreno deportivo.

Los contactos con Jürgen Klopp

Según el mismo medio, Enrique Riquelme habría contactado con el entrenador alemán Jürgen Klopp con la idea de reforzar su candidatura y su proyecto para asumir el mando en el Real Madrid. Un técnico de tal trayectoria permitiría al club reforzar el banquillo e iniciar una nueva etapa con el comienzo de la próxima campaña.

El presidente del Real Madrid anuncia elecciones y ataca ferozmente a la prensa en una rueda de prensa que da la vuelta al mundo.

La modificación inesperada del calendario electoral ha trastocado las estrategias de quienes analizaban postularse como alternativas, imponiendo la necesidad de tomar decisiones en plazos mucho más breves de los que suelen requerirse para una campaña sólida. En la situación de Riquelme, que venía considerando desde hace tiempo la opción de competir por la presidencia, el escenario actual lo obliga a transformar esa expectativa en una propuesta concreta, con equipo y estructura definidos, en apenas unos días, sin margen para el desarrollo gradual que suelen tener este tipo de proyectos políticos.

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