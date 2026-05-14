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Ana Mena se despide por un momento del rubio platino y sorprende con una melena morena de pelo rizado: queda irreconocible para su nuevo proyecto

La cantante ha sorprendido a sus fans con su aparición en las primeras imágenes de la segunda temporada de ‘Furia’

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La primera imagen de Ana Mena en 'Furia' (HBO Max)
La primera imagen de Ana Mena en 'Furia' (HBO Max)

Ana Mena ha adoptado una caracterización tan transformadora que resulta difícil reconocerla, alejándose completamente del aspecto al que tenía acostumbrados a sus seguidores. Este sorprendente cambio de look se debe a la aparición de la cantante y actriz en la segunda temporada de la serie Furia de HBO Max, para la que se ha sometido a un drástico cambio de imagen a la artista malagueña.

En las imágenes publicadas, Ana Mena presenta un corte de pelo clavicut, la tendencia de dejarlo a la altura exacta de la clavícula, con flequillo corto, color castaño claro y rizos definidos, alejándose de su habitual melena larga rubio platino. El cambio, que ha sido requerido por el guion de la serie, ha impulsado especulaciones sobre el uso de una peluca para lograr un efecto tan notable.

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La nueva imagen incorpora también una textura encrespada en la parte superior y un maquillaje de inspiración coreana, con labios corales de efecto mordido y una tez muy natural. La transformación visual acompaña la decisión profesional de Ana Mena de dar prioridad a su faceta interpretativa en este proyecto de HBO Max. Este cambio ha generado expectación sobre la capacidad de la artista para dejar atrás su identidad habitual y sumergirse totalmente en un rol que, según las primeras reacciones, se anticipa mucho más oscuro y alejado del brillo de los escenarios.

Ana Mena en el plató de 'El Hormiguero' (Atresmedia)
Ana Mena en el plató de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El nuevo ‘look’ de Ana Mena

La propia artista confirmó previamente su fichaje como una de las protagonistas de la segunda temporada de Furia, tras su participación en la película Ídolos junto a Óscar Casas. Este proyecto audiovisual ha exigido a Ana Mena un distanciamiento físico radical de la imagen con la que se ha consolidado como cantante.

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Para lograrlo, se ha optado por una caracterización en la que la peluca de corte bob rizado y el maquillaje natural impiden que se le reconozca fácilmente. Este trabajo coincide con la preparación de su tercer álbum de estudio, aunque durante el año 2025 la intérprete ha estado volcada en el rodaje de ficción.

La artista malagueña debuta por primera vez en el espacio de Atresmedia, mientras que el cantante suma una nueva temporada a su trayectoria en el programa.

Los proyectos de Ana Mena como actriz

Su implicación en producciones audiovisuales no es nueva. Antes de encabezar las listas de éxitos, Ana Mena ya había desarrollado una carrera como actriz, siendo recordada especialmente por su interpretación de la joven Marisol en la miniserie de 2009 o por su papel en el largometraje La piel que habito de Pedro Almodóvar, donde interpretó a Norma.

A lo largo de su trayectoria, Ana Mena ha alternado cine, música y televisión, con trabajos en series como Vive Cantando y, más recientemente, en Bienvenidos a Edén de Netflix. Sin embargo, el estreno previsto para el próximo otoño de la segunda temporada de Furia sitúa a la malagueña en un nuevo contexto de suspense y drama social, donde su personaje podría convertirse en uno de los elementos clave de la trama.

Edurne, Luis Fonsi, Ana Mena y Antonio Orozco, coaches de 'La Voz Kids' 2026 (Atresmedia)
Edurne, Luis Fonsi, Ana Mena y Antonio Orozco, coaches de 'La Voz Kids' 2026 (Atresmedia)

Las imágenes difundidas por la producción muestran una ruptura total con su perfil artístico anterior y anticipan un registro interpretativo que busca realismo y fuerza dramática, elementos habituales en las producciones de HBO Max. Al margen, Ana Mena ya se ha estrenado como coach en la nueva edición de La Voz Kids, donde conserva su dulzura natural, ajena a retos interpretativos.

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