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Un hospital de Países Bajos pone en cuarentena a 12 sanitarios por fallos en el protocolo con un pasajero del MV Hondius positivo en hantavirus

Los sanitarios extrajeron sangre y orina del infectado, que ingresó el pasado 7 de mayo, con un “procedimiento estándar”

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Un hospital en Países Bajos pone en cuarentena a 12 sanitarios que no han cumplido los protocolos internacionales con uno de los pasajeros positivos de hantavitus del MV Hondius
Un hospital en Países Bajos pone en cuarentena a 12 sanitarios (Montaje Infobae)

El hospital universitario Radboudumc de Nimega (Países Bajos) ha puesto en “cuarentena preventiva” a 12 empleados tras detectar fallos en el protocolo de seguridad con uno de los pasajeros positivos de hantavirus del MV Hondius. Según ha confirmado la institución en un comunicado ayer a las 21:00 horas, se trata del paciente infectado que ingresó el pasado 7 de mayo.

Al parecer, los sanitarios extrajeron “sangre del paciente al ingresar”. Sin embargo, “esta sangre se procesó según el procedimiento estándar. Debido a la naturaleza del virus, debería haberse procesado siguiendo un procedimiento más estricto”, han informado. A esto se suma otra infracción cometida el 9 de mayo, con la que “quedó claro que no se habían seguido las normas internacionales más recientes para la eliminación de la orina del paciente”, ha confirmado el Radboudumc.

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La retirada de estos desechos también debería “haberse eliminado siguiendo un procedimiento más estricto”. Por eso, ante la ausencia del cumplimiento de los protocolos internacionales que tendrían que haberse aplicado en el contexto de esta crisis, la institución ha decidido aislar a los empleados “durante seis semanas como medida de precaución, aunque el riesgo de infección sea bajo”.

El presidente del Gobierno ha celebrado que el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "un éxito" y se ha saldado sin inconvenientes. Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, con el que previamente mantuvo una reunión. (Fuente: Europa Press / ACFIPRESS/lamoncloa)

“Estas medidas tienen un impacto significativo en todos los implicados”

La presidenta del Consejo Ejecutivo de Radboudumc, Bertine Lahuis, ha afirmado que, aunque son conscientes de que el “contagio real” tiene una probabilidad baja, “estas medidas tienen un impacto significativo en todos los implicados”. Por eso mismo, además de lamentar “lo ocurrido en nuestro centro médico universitario”, han asegurado que activarán una investigación de lo sucedido “para aprender de esta experiencia y evitar que vuelva a ocurrir”, ha anunciado Lahuis.

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Por su parte, desde el hospital universitario han aseverado que ”nos aseguraremos de que los colegas involucrados reciban todo el apoyo que necesitan". Del mismo modo, no dejan de reconocer el esfuerzo de estos empleados durante la crisis “para garantizar una atención al paciente sin contratiempos”, se lee en el comunicado de la institución. Por el momento, el Radboudumc se está preparando para “admitir a cualquier paciente nuevo si fuera necesario” en las próximas horas.

El paciente al que hace mención el comunicado ingresó el pasado jueves, tras las sospechas que apuntaban a una posible infección de hantavirus. Aun así, el centro aseguró que “en la planta donde se encuentra ingresado, se han adoptado las medidas de aislamiento adecuadas para prevenir la propagación, de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos”, comunicó anteriormente el Radboudumc. Asimismo, la institución ratificó que el equipo que se encargaría de su cuidado “está especializado y capacitado para atender a pacientes con enfermedades infecciosas graves”.

El avión transportaba a unos 29 pasajeros del barco, que se vio afectado por un brote mortal de hantavirus, y se espera que los pasajeros neerlandeses cumplan seis semanas de cuarentena domiciliaria tras su regreso
Los pasajeros del crucero MV Hondius llegan a la base aérea de Eindhoven, en Eindhoven (Países Bajos), el 10 de mayo de 2026 (EFE/EPA/ROB ENGELAAR)

Qué ha pasado con los expatriados del crucero MV Hondius a Países Bajos

En cuanto salió a la luz el posible brote de hantavirus en el MV Hondius, distintas organizaciones internacionales diseñaron las estrategias para evitar su expansión. Tras los primeros análisis de los pasajeros que iban a bordo del crucero, se extraditaron entre el 6 y el 7 de mayo a cuatro personas infectadas o sospechosas de serlo para ser ingresadas y tratadas en un hospital.

Tres de ellos se enviaron a Países Bajos: el médico del crucero, un ciudadano británico y una mujer alemana que tuvo contacto estrecho con una pasajera fallecida por el virus. Los dos primeros dieron positivo en las pruebas, mientras que la tercera, asintomática, quedó a la espera de resultados.

Días más tarde, el domingo 10 de mayo, se evacuaron otros ocho ciudadanos neerlandeses cuando el crucero llegó al puerto de Granadilla en Tenerife. Una vez llegaron a su país de origen, el personal sanitario les extrajo muestras de sangre para analizar si estaban infectados con el virus. Tras los resultados negativos, regresaron a sus domicilios, donde deben cumplir una cuarentena preventiva de seis semanas bajo una “responsabilidad individual”, tal y como expresó la ministra neerlandesa de Salud Pública, Sophie Hermans.

“Espero que las personas que bajaron de ese barco comprendan que no deben correr el riesgo de contagiar a otros”, añadió Hermans al recordar que “tres personas han muerto por ello, y que uno puede enfermar gravemente”. Al día siguiente, se expatriaron otros 18 ciudadanos extranjeros -de nacionalidad alemana, filipina, belga, india, argentina, griega, guatemalteca, montenegrina, portuguesa y ucraniana-, que en su mayoría fueron recogidos por representantes de sus gobiernos de origen.

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