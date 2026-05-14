Avance de ‘La Promesa’ del viernes 15 de mayo: un misterioso telegrama de la Casa Real cambiará el destino de Curro y Julieta empezará a desconfiar de Manuel

'La Promesa': El acercamiento de Martina y Adriano. (TVE)

La Promesa continúa atravesando una de las semanas más delicadas de toda la temporada después de que Pía descubriera que “Mercedes del Amor” es en realidad Leocadia, una revelación que amenaza con sacudir por completo los cimientos del palacio. Desde entonces, la doncella vive completamente superada por el miedo y la culpa, consciente de que esa información podría estar directamente relacionada con el asesinato de Jana.

Durante los últimos capítulos, las tensiones no han dejado de aumentar en todos los frentes. El chantaje del duque de Carril contra Manuel y los Luján ha obligado a Alonso a moverse con extrema cautela para evitar un escándalo público que perjudique especialmente a Curro. La situación dio un nuevo giro cuando el marqués descubrió que Vera es realmente Mercedes de Carril, dejando a la joven completamente paralizada ante la posibilidad de ser expulsada del palacio.

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'La Promesa': El acercamiento de Martina y Adriano. (TVE)

Al mismo tiempo, la enfermedad de Adriano se ha convertido en otro de los grandes focos dramáticos de la semana. Después de varios incidentes domésticos y del duro proceso de asumir su pérdida de visión, el joven terminó derrumbándose emocionalmente en el capítulo del jueves, apoyado únicamente por Martina, que se ha convertido en su principal refugio en medio de la desesperación.

Por otro lado, María Fernández comenzó a sospechar seriamente de Carlo y Estefanía tras observar comportamientos extraños entre ambos, mientras Julieta empezó a darse cuenta de que Manuel le oculta información importante. Una desconfianza que seguirá creciendo en el episodio de este viernes 15 de mayo.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

En el capítulo 835, Santos continuará intentando convencerse de que la muerte de su madre fue simplemente un accidente, aunque el dolor y la rabia seguirán muy presentes. Petra, cada vez más preocupada por él, volverá a intentar acercarse sin demasiado éxito, mientras el ambiente en el servicio continúa marcado por la tensión acumulada de las últimas semanas.

Uno de los momentos más importantes del episodio llegará con la conversación definitiva entre Alonso y Vera. El marqués dejará claro que la situación de la joven dentro de palacio se ha vuelto prácticamente insostenible después de descubrir su verdadera identidad. Sin embargo, Vera logrará ganar algo de tiempo y conseguirá permanecer un mes más en La Promesa, aunque su continuidad seguirá pendiendo de un hilo.

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Mientras tanto, Adriano recibirá ayuda gracias a la llegada de Camila, una cuidadora que intentará facilitar su adaptación a la ceguera. La presencia de la mujer supondrá un pequeño alivio para Martina, que hasta ahora había asumido prácticamente sola el peso emocional del deterioro del joven. Aun así, Adriano continuará enfrentándose a sus propios miedos y frustraciones, incapaz todavía de aceptar completamente su nueva realidad.

La Promesa: Julieta se postula como ayudante de Manuel. (RTVE)

En paralelo, Manuel seguirá escondiendo información a Julieta, alimentando unas sospechas que empiezan a convertirse en un problema serio para la pareja. La joven percibe que algo importante está ocurriendo a su alrededor y comenzará a cuestionarse hasta qué punto puede confiar realmente en él.

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Sin embargo, el gran giro del capítulo llegará en los últimos minutos. Después del éxito de la entrevista de Curro, que parecía devolver cierta calma a la familia, un inesperado telegrama procedente de la Casa Real cambiará por completo el ambiente en el palacio. La noticia abrirá una nueva incógnita sobre el futuro del joven y dejará a todos profundamente desconcertados.