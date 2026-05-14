Hallan muerta a una mujer en su casa de Valladolid y descubren que vivió durante meses con el cadáver de su madre

El edificio de Valladolid donde encontraron los cuerpos sin vida de dos mujeres. (Google Maps)

La Policía Nacional ha encontrado los cuerpos sin vida de dos mujeres en un domicilio del barrio vallisoletano de Parquesol. Se trata de una madre de 87 años y su hija, de 63, que fueron halladas en la vivienda en la que convivían, tras la alerta de una familiar que acudió a la casa al no tener noticias de ellas desde hacía tiempo.

Según las primeras hipótesis de la investigación, la mujer de 63 años podría haber convivido durante un tiempo con el cadáver de su madre. Por el momento no se han determinado las circunstancias exactas de los fallecimientos ni el momento en que se produjeron.

PUBLICIDAD

El hallazgo se produjo en la tarde del martes, según ha confirmado a Efe el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, tras adelantar la información el diario El Norte de Castilla. Tras el aviso, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble y realizaron una primera inspección ocular, en la que no se apreciaron signos de violencia.

La investigación continúa abierta y el piso ha quedado precintado a la espera de nuevas diligencias. Las causas de las muertes no podrán determinarse hasta la práctica de las correspondientes autopsias.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación