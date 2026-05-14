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Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española

El seleccionador español no ha querido olvidarse de los lesionados en una lista donde predominan los jugadores del FC Barcelona

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Luis De la Fuente da la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. (Europa Press)
Luis De la Fuente da la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. (Europa Press)

El Mundial 2026 ya se jugaba antes de empezar. LaLiga, competiciones europeas, despachos, médicos, conversaciones privadas con el seleccionador en convocatorias anteriores... Todo cuenta para ser uno de los 26 elegidos que disputarán el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Este lunes, Luis De la Fuente ha entregado la prelista de 55 jugadores a la FIFA, y de esos 55 saldrán los 26 futbolistas que lucharán por la segunda estrella. Y, como era de esperar, la lista no ha estado exenta de polémica.

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Cada convocatoria del seleccionador ha estado marcada por un bloque fijo de futbolistas y nuevos jugadores que iban destacando en sus equipos. Y poco a poco, una revolución con respecto a la última Eurocopa de 2024, donde España salió campeona. Pero si algo ha dejado claro De la Fuente es que nadie tiene el puesto garantizado.

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Los grandes olvidados para el Mundial 2026

El golpe más duro lo ha recibido Dani Carvajal. El lateral y capitán del Real Madrid fue durante años uno de los fijos y líderes del vestuario. Campeón de todo con ‘La Roja’, solo le quedaba la espinita clavada del Mundial. Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad han supuesto que Marcos Llorente y Pedro Porro ocupen su lugar.

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El otro gran ausente es Álvaro Morata. El delantero ha sido durante años el capitán de la selección. No obstante, siempre ha contado con la confianza ciega de De la Fuente. A pesar de ello, su temporada en el Como de la Serie A no ha sido la esperada (un gol en 20 partidos), sumado al gran momento de Mikel Oyarzabal y una búsqueda de un ataque más dinámico, han terminado por descartarlo.

En la misma línea está Fabián Ruiz. El sevillano y futbolista del PSG fue una de las piezas claves en la Eurocopa de 2024, pero esta vez se ha quedado fuera por problemas musculares. Además, otra situación de las que duelen es la de Samu Omorodion, quien con el Oporto estaba haciendo una de las mejores actuaciones hasta que una rotura de ligamento cruzado anterior le sacó de las quinielas.

Los grandes olvidados de De la Fuente
Dani Carvajal, Álvaro Morata y Fabián Ruiz no disputarán el Mundial 2026. (Composición Infobae)

El Barça manda en la prelista con un Madrid bajo mínimos

La prelista también retrata el momento de cada club. El FC Barcelona domina con nueve jugadores (Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín, Ferran Torres, Cubarsí, Éric García y Joan García), mientras el Real Madrid solo tiene tres representantes. Tanto es así que Atlético de Madrid (5) , Athletic Bilbao y Arsenal (4) tienen más.

El gran núcleo de esta selección está muy ligado a la idea futbolística de Hansi Flick: presión alta, ritmo, talento joven y capacidad para atacar espacios. A eso se suma la velocidad de Nico Williams y la jerarquía de Rodri o Zubimendi, que siguen siendo el eje del equipo. No obstante, Nico estará tres semanas de baja tras lesionarse con el Athletic, y Lamine Yamal podría no estar listo para el debut. Ambos están en la lista. “Por suerte, Nico es recuperable. Cruzamos los dedos en cada partido. Creo que todos van a estar recuperados para el primer partido”, explicó el seleccionador.

La lista definitiva aún no está cerrada, pero la prelista ya deja una conclusión clara: en la nueva España de De la Fuente no hay sitio para vivir del pasado.

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