El Bernabéu dicta sentencia tras otra temporada en blanco, los líos del vestuario y Mbappé y las elecciones de Florentino

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. (EFE/ Javier Lizón)

El Santiago Bernabéu tiene esta noche un partido sin nada en juego sobre el césped. En frente, el Real Oviedo, un equipo ya descendido. Pero en Madrid hace días que el fútbol ha pasado a un segundo plano: peleas, filtraciones, otro año sin títulos y ahora, elecciones. Es por todo ello que hoy la afición será la protagonista.

Cerca de 80.000 personas ocuparán hoy las gradas del estadio. No es la primera vez esta temporada que se espera la reacción al Bernabéu. La última vez fue el 17 de enero, recién eliminados de la Copa del Rey, cuando la grada mostró su enfado con el rendimiento y la destitución de Xabi Alonso.

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Ahora, se espera que el Bernabéu dicte sentencia a una temporada en blanco, vencidos por partida doble por el FC Barcelona (en la Supercopa de España y LaLiga) y eliminados en cuartos de la Champions frente al Bayern de Múnich. Pero también se espera que esa reacción esté dirida al palco, tras las recientes apariciones públicas de Florentino Pérez.

Florentino Pérez en el Bernabéu. (REUTERS/Juan Medina)

“El Madrid de los socios”

Florentino Pérez no se ha mordido la lengua en las últimas 48 horas. Según el presidente del Real Madrid, el club “es de los socios”. Lo dijo en una rueda de prensa de urgencia en Valdebebas y lo volvió a repetir ayer en una entrevista en La Sexta. Eso sí, en dichas intervenciones aprovechó para denunciar el ‘caso Negreira’, las “siete ligas robadas” y una supuesta campaña de “malos periodistas” contra el madridismo.

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Incluso, achacó la culpa de esta temporada al Mundial de Clubes y la imposibilidad de “no hacer pretemporada”. Es decir, Florentino Pérez buscó culpables fuera, mientras que la afición hoy los buscará dentro. Y en ese clima aparecen las elecciones. Con fecha máxima hasta el 23 de mayo para presentarse, Florentino ha invitado a “todos aquellos que alguna vez amenazaron” con hacerlo, “que ahora “tienen la oportunidad”. Eso sí, ha dejado claro que cuenta con el apoyo del socio, algo que se verá esta noche.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

Mbappé, entre los goles y el veredicto

Uno de los grandes nombres propios que vuelve al césped es el de Kylian Mbappé. Llegó como una estrella mundial, y en términos estadísticos lo ha conseguido. La temporada pasada fue el máximo goleador y esta, ocupa la primera posición, con 41 goles en 41 partidos.

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Sin embargo, su viaje con Ester Expósito en mitad de la crisis del Real Madrid no ha encendido al madridismo, que hoy verá al francés. "Kylian tendrá minutos para demostrar su compromiso con el club y, a pesar de esas cuatro tarjetas, intentar jugar estos tres partidos que quedan", dijo Arbeloa. Algo que también defendió Florentino en su entrevista con Pedrerol.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. (Reuters/Marcelo del Pozo)

Un vestuario al límite

Más allá de Mbappé, el vestuario blanco ha dado mucho que hablar. La pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que dejó al uruguayo fuera dos semanas con un traumatismo craneoencefálico y a ambos con multas de 500.000 euros, la pelea entre Álvaro Carreras y Rüdiger y el enfado de algunos futbolistas como Ceballos o Asencio por la falta de minutos son los ejemplos a los que ha tenido que enfrentarse Arbeloa.

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Porque el entrenador también hoy recibirá el veredicto de su afición y Tchouaméni será juzgado por su encontronazo con uno de los capitanes, pieza clave en el esquema y jugador más querido. A esta lista se suman los Vinícius, Bellingham o Camavinga, que ya han sufrido pitos en partidos anteriores.

Valverde y Tchouaméni dándose la mano en un partido en el Bernabéu. (Europa Press)

Un partido con el orgullo en juego

Y en mitad de la tormenta aparece un Oviedo con el futuro ya sentenciado. Un año después de un histórico ascenso, el equipo asturiano pisa el césped del Bernabéu 25 años después como un equipo de Segunda. Sin presión, pero con orgullo, intentarán “ganar en el Bernabéu para mitigar esa tristeza”, afirmó Guillermo Almada, su entrenador.

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No obstante, el Real Madrid está obligado a conseguir los tres puntos para limar las asperezas y que, de una vez por todas, se dé carpetazo a estas últimas semanas, recuperar el apoyo de su gente y pensar en la próxima temporada con todos los títulos como objetivo.